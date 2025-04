Huliak: Páči sa mi, že sa vracia hotovosť. Transakčná daň dokazuje, že sme konsolidáciu zvládli

Huliak stojí za Kotlárom, obhajuje transakčnú daň deklaruje podporu Ficovi Video Zdroj: TV Pravda

Vládna kríza rozhodne nie je zažehnaná, zhodli sa pre Pravdu v uplynulých dňoch viacerí politológovia a v sobotu to v relácii STVR jasne naznačoval aj Pellegrini. Pripustil, že by sa mohli konať predčasné parlamentné voľby, upozornil na spory v koalícii a odmietol podpísať zákon o doživotnej rente pre generálneho prokurátora. Okrem toho uvažuje, či do parlamentu nevrátiť aj schválený návrh zákona o covidových amnestiách, ktorý označil za výsmech slušným ľuďom.

V nedeľu (13.4.) po skončení relácie televízie TA3 V politike Huliak novinárom tvrdil, že on o žiadnom očakávaní predčasných volieb zo strany hlavy štátu nevie. „My sme sa podpísaním memoranda s pánom Ficom zaviazali, že naši štyria poslanci sa budú podieľať na plnení programu vlády. Garantujem vám, že budeme s vládou konzistentní,“ uviedol minister športu s tým, že členovia jeho strany Národná koalícia podporia aj prípadné prelamovanie Pellegriniho veta.

Transakčná daň

Parlamentným svetom minulý týždeň výrazne rezonovala téma transakčnej dane. Ide o jedno z najnepopulárnejších opatrení štvrtej Ficovej vlády, po ktorého zrušení alebo výrazných úpravách nevolajú len podnikatelia či opozičné strany, ale po novom aj koaličná SNS.

Ako v relácii TA3 uviedla poslankyňa Tamara Stohlová (PS), „zmeny v transakčnej dani sú nevyhnutné“. Opatrenie z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer) považuje za dusenie ľudí, podnikateľského sveta a trestanie Slovákov za ich snahu. „Vracia nás ku kešu a poštovým poukážkam,“ kritizovala.

Danko cez týždeň na tlačovej konferencii uviedol, že prichádza s návrhom na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé podniky s obratom do 100-tisíc eur. Ako deklaroval, do parlamentu to posunie aj bez súhlasu rezortu financií, no sám pritom za konsolidačný balíček predtým zahlasoval.

„Myslím si, že Danko zvolil komunikáciu nešťastne,“ hovorí Huliak. „Skutočne by som takýmto spôsobom dopredu nekuvikal,“ rečnil šéf Národnej koalície, ktorej členovia sa do parlamentu dostali na kandidátke Dankovej SNS a neskôr spustili rebéliu proti koalícii.

„Mne sa páči, že sa tu začne platiť v hotovosti a výrazným spôsobom pomôžeme poštám pomocou poštových poukážok. Neverím, že necháme povaliť túto vládu kvôli Andrejovi Dankovi,“ reagoval ďalej Huliak na otázku budúcich potenciálnych sporov pre ťaženie národniarov. „Transakčná daň svedčí o tom, že sme si s konsolidáciou poradili,“ myslí si.

„Nepáči sa mi na ňom (Dankovi, pozn. red.), že podpíše, podá ruku a bez problémov odíde z koaličnej rady a potom zmení názor,“ kritizoval Huliak bývalého priateľa. Danko však má podporu svojich poslancov, k jeho návrhom a postojom sa pozitívne vyjadruje napríklad Roman Michelko (SNS).

Ten dokonca nevylučuje, že by SNS mohla pri rušení dane z finančných transakcií hlasovať spolu s opozíciou. Šlo by pritom o porušenie koaličnej zmluvy, čo lídrovi národniarov pripomínali aj jeho koaliční kolegovia. „Pán Michelko je podržtaška Andreja Danka, ktorý u mňa ako politológ stratil akúkoľvek vážnosť,“ reagoval Huliak v TA3.

Stohlová sa síce jasne nevyjadrila, či by PS hlasovalo v parlamente za návrh SNS, no vláda podľa nej pre aktuálne spory smeruje k skorému koncu. „Koalícia je zlepenec a zlepenec sa rozpadá, keď rebelov pribúda. Andrej Danko vie, že vydieranie sa oplatí a je mu jedno, ako to dopadne pre Slovensko,“ myslí si poslankyňa po tom, čo vydieraním získal ministerskú pozíciu tak Huliak, ako aj minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smeru).

Covidové amnestie

Zákon o odpustkoch pokút za porušovanie protipandemických opatrení taktiež vyvolal v spoločnosti silné ozveny. Niesli sa aj v rozprave v parlamente, silno ho kritizovala opozícia a Stohlová v tom v TA3 pokračovala.

V praxi znenie zákona znamená, že ak niekto počas mimoriadnej situácie v rokoch 2020 až 2023 porušoval hygienické opatrenia a autority ho za to pokutovali, peniaze sa mu môžu vrátiť. Ďalej majú podľa zákona všetci ľudia, ktorí museli tráviť čas v štátom určenej karanténe, nárok na vrátenie poplatkov za pobyt.

S refundáciou karanténových poplatkov v rozprave nemali problém ani opoziční poslanci a ako uviedla Stohlová, PS by s takýmto nápadom aj mohlo súhlasiť. Problémom však bolo preplácanie pokút, ktoré podľa nej a rovnako aj zvyšku opozície vysiela signál, že vládne zákony na Slovensku netreba dodržiavať, a hrozí preto anarchia.

Huliak napriek nespokojnosti prezidenta Pellegriniho stojí tak za odpustkami, ako aj za splnomocnencom vlády pre vyšetrenie manažovania pandémie Petrom Kotlárom. „Všetky pandemické opatrenia boli protiprávne,“ rečnil. Na základe toho si myslí, že covidová amnestia je na mieste a bývalá vláda podľa neho obmedzeniami porušovala ľudské práva.

Ďalej vyzdvihoval Kotlárovu prácu, ocenil, že hlasoval inak ako zvyšok úplne celého sveta v prípade správy WHO a vraj mu „musí držať palce“.