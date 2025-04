Rešpekt voči názorom nie je bianko šek, no treba si ich vypočuť. Stačí to?

Rešpektovať iný názor neznamená, že s ním musíme súhlasiť. Mali by sme však vypočuť argumenty toho druhého a snažiť sa pochopiť dôvody, pre ktoré svoj názor zastáva. Nielen na tom nachádzame zhodu v novej DEMDIS diskusii, ktorá nám priniesla aj nečakané prekvapenie. Dokážeme ísť ďalej?

Čo je podstatou rešpektu k inému názoru? Je to prejavovanie úcty k ľudskej bytosti, snaha vypočuť a porozumieť, či zdržanie sa kritiky? Alebo všetko naraz?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a tvorme mosty vzájomného porozumenia. Slušná diskusia nás spája!

Traja nespokojní mušketieri

V čase písania tohto priebežného vyhodnotenia diskusie sa zapojilo vyše 113 diskutujúcich (live report). Náš softvér ich automaticky rozdelil do dvoch názorových skupín. Kuriozitou je, že prvýkrát samostatnú skupinu tvoria iba traja diskutujúci. V druhej sa ocitlo 110 ľudí. Skupina “troch mušketierov” sa vyznačuje najmä tým, že takmer so všetkými tvrdeniami nesúhlasí. Preto je otázne, do akej miery je ich nesúhlas relevantný. Faktom však je, že ich “sabotáž” zjednotila ostatných účasntíkov.

Z diskusie nám tak jasne vyplýva, že rešpekt znamená ochotu porozumieť, vypočuť si argumenty, slušne nesúhlasiť. Aj keď v prvom rade rešpektujeme ľudí, a nie názory, tak sa zhodneme na tom, že rešpekt k názoru nezmená, že s ním musíme súhlasiť. A ani to, že sa musíme zdržať jeho verejnej kritiky. Skrátka „rešpekt znamená toleranciu, nie súhlas”.

Rešpekt nie je bianko šek

Druhý najkonsenzuálnejší názor však jasne hovorí, že by sme „mali diskutovať aj o tom, ktoré názory nie sme ochotní rešpektovať. Rešpekt nie je bianko šek.”. Po uzavretí tejto diskusie tak budeme pokračovať diskusiou o tom, ktoré názory (nie) sme ochotní rešpektovať.

Zostaňte naladení!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami tvorí mosty a porozumenie v rozdelenej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

