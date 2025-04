Slovensko očakáva prvý letný deň. Dorazí aj výrazná dávka saharského prachu

V posledných dňoch je na území Slovenska nadpriemerne teplé počasie. Meteorológovia očakávajú, že bude ešte teplejšie. V najteplejších oblastiach by počas týždňa mohol byť prvý letný deň, teda by tam mohlo byť 25 stupňov Celzia. Vyplýva to zo statusu Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na sociálnej sieti.