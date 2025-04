Ekonómka Nerudová v Ide o pravdu: Trumpove výpočty patria na základnú školu. Európa musí hľadať nové trhy

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Danuše Nerudovej v relácii Ide o pravdu Video

V súvislosti s vyjednávaním lepších podmienok pre krajiny Európskej únie povedala, že sa o to už Maroš Šefčovič usiloval, a to hneď druhý deň po vymenovaní amerického ministra obchodu. Každé ďalšie stretnutie sa však zhoršovalo a nevyzeralo to zatiaľ tak, že by Trump chcel od uvalenia ciel ustúpiť, skonštatovala Nerudová na základe rozhovoru, ktorý viedla so Šefčovičom.

Je veľmi dôležité, aby Európska únia zostala jednotná a aby vyjednávala ako celok. Európa má v rukách silné karty, tvrdí. Európska komisia musí hľadať nové trhy, keďže americký je neistý a nevyspytateľný. Nemôžeme byť fixovaní len na Spojené štáty. Sme pripravení na to, že to, čo platilo včera, nemusí platí dnes, dodala europoslankyňa.

Z rozhovoru sa tiež dozviete: