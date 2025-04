Lekárski odborári vyzývajú Šaška na prešetrenie situácie s testovaniami na drogy v UNB

Lekárski odborári opätovne skritizovali vedenie nemocnice v súvislosti s postupom pri testovaní na drogy u zamestnancov Kliniky plastickej chirurgie v Nemocnici Ružinov v Bratislave. V prvom prípade, keď mal lekár v marci operovať pacienta pod vplyvom návykovej látky, LOZ kritizuje nemocnicu za nečinnosť a pomalý postup vyvodzovania následkov. Tvrdí, že napriek výzve odborárov vedenie nemocnice nepodalo v tejto súvislosti trestné oznámenie. Tiež, že lekár bol testu podrobený až vtedy, keď trestné oznámenie podali odborári. Dovtedy vedenie nemocnice podľa slov odborárov s riešením situácie „vajatalo“.

V druhom prípade, keď mal byť v apríli opäť pozitívne testovaný jeden z lekárov kliniky, podľa nich priebeh testovania vyvolával pochybnosti o správnosti a nestrannosti celého procesu. Predseda LOZ za nemocnicu Ružinov Miroslav Mendel uviedol, že správanie jednej členky testovacej komisie bolo zaujaté, mala tiež vopred predikovať pozitívnosť výsledkov. Zároveň zdôraznili že daný lekár sa na odberoch zúčastnil v čase voľna a následne si pre strach z manipulácie nechal urobiť ďalší test, ktorého výsledky boli negatívne.

Odborári nerozumejú ani odvolaniu prednostu danej kliniky, ktorý podľa ich slov postupoval manažérsky správne, keďže po prijatí anonymného podozrenia na prítomnosť drog na pracovisku požiadal o pretestovanie lekárov. Kritizujú aj spôsob, akým nemocnica o druhom prípade informovala. V jej interpretáciách je podľa ich slov viacero nejasností. „Celý postup testovania a interpretácie výsledkov považujeme za podozrivé a vyvoláva v nás dôvodné obavy z možnej manipulácie,“ uviedol predseda LOZ Peter Visolajský.

Zdôraznil, že pre LOZ je najdôležitejšia bezpečnosť pacienta. „Platí, že je v najvyššom záujme pacienta, aby lekári vykonávali svoju prácu dôkladne a je absolútne neprípustné, aby lekár či zdravotník ohrozoval pacienta svojou prácou pod vplyvom návykovej látky,“ poznamenal Visolajský. Zdôraznil, že úlohou LOZ nie je hájiť výsledky odberov lekárov, ale poukázať na nie štandardný postup nemocnice.

Odborári preto vyzvali ministra zdravotníctva, aby celú situáciu s testovaniami v nemocnici Ružinov prešetril a zverejnil závery. Žiadajú tiež vytvorenie metodiky a postupu pre nemocnice pri testovaní zamestnancov na drogy či alkohol tak, aby výsledky obstáli na súde. V tomto prípade argumenty vedenia UNB podľa Visolajského v prípadnom súdnom spore neobstoja. Ak by mala byť nemocnica za to finančne penalizovaná, pokuty by mal podľa neho platiť jej riaditeľ.