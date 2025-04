Parlament bude rokovať o zákaze alkoholu v priestoroch Národnej rady SR

Predseda hnutia Igor Matovič zdôraznil, že je nehodné členského štátu EÚ, aby o zákonoch rozhodovali „ožratí politici". „Poslanci nie sú nadľudia a mali by chodiť do práce triezvi tak, ako hociktorý učiteľ, lekár, sústružník,” doplnil Matovič.

Poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko) vysvetlil, v čom spočíva návrh zákona, ktorý by takémuto správaniu poslancov mal zamedziť. Predsedajúci parlamentu, alebo poslanecký klub by požiadal pri podozrení o vykonanie dychovej skúšky poslanca zúčastňujúceho sa rokovania a podozrivého z požitia alkoholu, ktorú by vykonal príslušník Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Jakab uviedol, že bezpečnosť pri práci jasne hovorí o tom, že požitie alkoholu je neprípustné. „Takíto ľudia sú ohrozením pre seba i svoje okolie a robia zlé rozhodnutia. Keďže v žiadnom zamestnaní sa nesmie piť, tak vyžadujme to aj od poslancov a členov vlády,” zdôraznil Jakab a doplnil, že je neprípustné, aby predseda vlády Robert Fico (Smer) chodil po parlamente, vulgárne sa vyjadroval, bľabotal, ukazoval poslancom prostredník a javil známky opitosti. „Je načase, aby o Slovensku nerozhodovali opité hlavy," vyhlásil Jakab.

Podľa hnutia Slovensko by tak išlo o kľúčovú zmenu, ktorá prikáže poslancom, aby chodili do práce triezvi. Sankciou za požitie alkoholu, alebo odmietnutie kontroly by pritom bolo odobratie šesťmesačných platov. „Ľudia pracujú, z ich daní sú platení poslanci a tí chodia do práce opití. Je toto normálne?,” uviedol poslanec hnutia Slovensko Michal Šipoš. Hlasovanie o tomto návrhu bude podľa neho skúškou pre poslancov, či si vážia ľudí na Slovensku.