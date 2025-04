SNS podala návrh na zrušenie transakčnej dane pre malé firmy. Danko: Bol to experiment, nezvládlo sa to

Fico koaličníkom o transakčnej dani: Všetci ste za ňu hlasovali Video

Informoval o tom predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko na sociálnej sieti. Súčasne v tejto súvislosti odmietol obvinenia zo spolupráce s opozíciou a rozbíjania koalície. Ako Danko pripomenul, v politike vždy bojoval za nižšie dane, a že mnoho vecí pre živnostníkov vybojovali aj vďaka podpore koaličných partnerov.

V prípade transakčnej dane sa podľa neho ale vedelo, že ide o experiment. „Netušili sme, že sa technicky takmer vôbec nezvládne. Dôležité je nerozbiť koalíciu a nerozbiť štátny rozpočet. Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2025 sme vytvárali rezervu vo výške 485 miliónov. Pokiaľ by sme teda zrušili transakčnú daň pre podnikateľov s obratom do 100-tisíc eur, malé firmy a živnostníkov, ten výpadok by mohol byť kompenzovaný rezervou, ktorú sme vytvorili," vysvetlil Danko a informoval, že to bude predmetom májovej schôdze parlamentu. Podľa predsedu SNS súčasne existujú aj iné oblasti, kde sa dá šetriť. „Ak sme vyzývaní, aby sme priniesli opatrenia, tak by som dokázal pomenovať niekoľko finančných transakcií, ktoré z nášho pohľadu boli úplne zbytočné. Nechcem však vytvárať napätie v koalícii. Ale som presvedčený, že náš prístup, že počas roku 2025 navrhujeme zrušenie transakčnej dane pre vybrané subjekty, nie je rozbíjaním štátneho rozpočtu, ani koalície," zdôraznil Danko.

Danko kritizuje transakčnú daň, navrhuje ju zrušiť do konca júna Video

Predseda Danko súčasne informoval, že o zrušení celej transakčnej dane k 31. decembru 2025 budú rokovať s koaličnými partnermi. „Doteraz sme rokovali s koaličnými partnermi o tom, aby sme na tejto schôdzi spoločne podali návrh, ktorý pomôže tým, ktorých to najviac likviduje. Keďže sme nemali odozvu a nemôžeme sa spojiť s opozíciou, podávame ho ako politická strana," doplnil Danko s vierou, že ich argumenty budú v koalícii vypočuté. „Veď je nepredstaviteľné, aby podnikatelia platili transakčnú daň z vyplácania miezd. Ja verím, že ministerstvo financií, pokiaľ bude chcieť transakčnú daň pre tie iné subjekty zachovať, pristúpi k akceptácii našich pripomienok. Za SNS však chcem povedať, že sme presvedčení, že celú transakčnú daň musíme zrušiť k 31. decembru," uzavrel Danko.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling sa v reakcii na návrh SNS vyjadril, že SaS je za úplné zrušenie transakčnej dane. „Andrej Danko podáva síce len čiastočné zrušenie, ale podporíme aj to. Aj to pomôže ekonomike. A najviac by Slovensku pomohlo, ak by sa na tom Ficova vláda rozpadla," uviedol predseda SaS.