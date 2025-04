Dvaja zdrogovaní lekári za mesiac: Odborári žiadajú hlavu riaditeľa nemocnice, ten odkazuje, že z nich je šokovaný

Kauza dvoch lekárov z Kliniky plastickej chirurgie v Nemocnici Ružinov, ktorí mali počas jedného mesiaca pozitívne testy na drogy, sa prehĺbila do hádok medzi odborármi a vedením nemocnice. Existuje vážne podozrenie, že jeden z lekárov pod vplyvom tvrdej drogy pracoval. Z práce ho vyhodili, druhého dotyčného suspendovali, no lekárske odborové združenie (LOZ) spustilo silnú kritiku vedenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a volá po odvolaní riaditeľa. Ten sa bráni a odborárom odkazuje, že z nich je šokovaný. Postup riaditeľa pritom Pravde odobrilo tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

K prvému pozitívnemu testu na drogy u lekára Kliniky plastickej chirurgie došlo na začiatku marca. Omamná látka sa podľa denníka SME našla u plastického chirurga Ivana Fuljera. Ako neskôr uviedlo LOZ, malo ísť o tvrdú drogu, UNB po rozhovoroch s právnikmi látku nekonkretizovala. Podľa informácií denníka Pravda zohral v tomto prípade rolu kokaín.

V deň, keď vzniklo podozrenie, že lekár bol pod vplyvom drogy, mal naplánovaný menší chirurgický zákrok trvajúci bežne 15 minút. Podľa svedkov ale nebol schopný svoju prácu dokončiť, zašiť ranu, hlásilo sa zvláštne správanie a podľa LOZ ho aj „vyplo“. Lekára musel nahradiť iný zamestnanec. UNB s ním následne rozviazala pracovnú zmluvu.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc nemocnica ruzinov ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov.

Druhý prípad sa odohral na začiatku apríla, týkal sa ďalšieho lekára z tejto kliniky, no podľa LOZ šlo o mäkkú drogu. UNB ani tento prípad nekonkretizovala, denník Pravda vychádza z nepotvrdených informácií od zdrojov, ktoré hovoria o pozitívnom teste na THC, teda látku prítomnú v marihuane. Dotyčný je zároveň členom Lekárskeho odborového združenia, v deň testu a tiež deň predtým mal v práci náhradné voľno.

V tomto prípade boli medializované nesprávne informácie, že lekár dostal po pozitívnom teste výpoveď. Ako potvrdil riaditeľ UNB Alexander Mayer, dotyčný bol v skutočnosti suspendovaný do konca vyšetrovania. To v súčasnosti už dokázalo, že jeho test bol skutočne pozitívny, otázku výpovede majú v rukách právnici.

Situácia ale prerástla do silnej kritiky zo strany odborárov, ktorí volajú po odvolaní riaditeľa UNB Mayera. Kauzu totiž podľa nich nezvládol. Na tlačovej konferencii v pondelok vyzvali ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) na prešetrenie celej situácie, žiadajú vytvorenie metodiky a postupu pre nemocnice pri testovaní zamestnancov na drogy či alkohol.

Operoval zdrogovaný?

Lekárski odborári opätovne skritizovali vedenie nemocnice pre postup pri testovaní zamestnancov na drogy. LOZ tvrdí, že napriek výzve odborárov vedenie nemocnice nepodalo v súvislosti s prvým prípadom trestné oznámenie. Vedenie nemocnice podľa slov odborárov s riešením situácie „vajatalo“.

Ako opísal predseda LOZ Peter Visolajský, plastický chirurg a predseda LOZ Ružinov Miroslav Mendel žiadal vedenie UNB, aby v deň, keď lekár operoval pod vplyvom drog, kontaktovalo políciu, keďže lekár mohol svojím konaním spáchať trestný čin. To však podľa neho nereagovalo. „Podnety na políciu a BOZP nepodalo vedenie UNB, ale LOZ Ružinov,“ podotkol predseda odborárov.

Nemocnica vraj nekonala a Mendel preto trestné oznámenie podal sám 5. marca o 14.50 hod. V prípade podozrivého lekára hovoril, že ide o chránenca vedenia nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, na ktorej si dotyčný zároveň dokončoval vzdelanie PHD. V nemocnici pracoval na polovičný úväzok.

Foto: Pravda, Natanael Leo Poloha LOZ Tlačová konferencia LOZ k plastickým chirurgom pozitívne testovaným na drogy.

Zvláštne praktiky na klinike

Riaditeľ UNB Mayer v ten istý deň zvolal vlastnú tlačovú konferenciu a proti všetkým obvineniam sa jasne ohradil. „Som šokovaný z vyjadrení LOZ, ktoré odzneli na tlačovej besede,“ uviedol o dve hodiny neskôr riaditeľ UNB Mayer. Tvrdenia odborárov označil za hypotézy a domnienky. „Nikto z nich sa s nami o tom nerozprával, nemajú oficiálne informácie zápisnice ani žiadne relevantné dáta, aby dávali stanovisko,“ povedal.

Spomína, že keď ho Mendel informoval o zvláštnom správaní, nenachádzal sa v priestoroch ružinovskej nemocnice. „Do dnešného dňa ma šokuje, ako zamestnanci vypovedajú do zápisníc BOZP o tom, čo sa dialo na oddelení plastickej chirurgie. Že sa tam požívali drogy, niekto nechodil do práce, zlyhávala dochádzka. Pýtam sa, ako je to možné,“ opísal Mayer.

Bráni sa, že začal konať okamžite po telefonáte od Mendela. „Doktor opustil územie nemocnice a nebolo sa s ním možné skontaktovať. V tom momente sme začali konať my. Kontaktovali sme políciu, kde sme sa pýtali, či je možné, aby nám tohto človeka doniesli do nemocnice, aby sme mu odobrali vzorky,“ uviedol.

Policajti však takto legislatívne konať nemohli, a tak vedenie nariadilo prekontrolovanie zamestnancov na nasledujúci deň, keď počítalo s tým, že lekár podozrivý z užívania drog sa do práce vráti. Nestalo sa tak a Mayer mu preto osobne volal a apeloval naňho, aby prišiel. Poprel tiež, že by nemocnica konala až po podaní trestného oznámenie zo strany Mendela. Lekár nebol na pôde nemocnice chránencom, nedostával žiadne výnimky, benefity a nič tomu podľa Mayera ani nenasvedčovalo.

Foto: TASR, Pavol Zachar Alexander Mayer Na snímke riaditeľ Univerzitnej Nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer.

Druhý lekár

V druhom prípade, keď mal byť v apríli opäť pozitívne testovaný ďalší z lekárov kliniky, podľa LOZ testovanie vyvolávalo pochybnosti o správnosti a nestrannosti celého procesu. Odborár Mendel uviedol, že správanie jednej členky testovacej komisie bolo zaujaté, mala tiež vopred predikovať pozitívnosť výsledkov. Zároveň zdôraznili, že daný lekár sa na odberoch zúčastnil v čase voľna a následne si pre strach z manipulácie výsledkov nechal urobiť ďalší test, ktorého výsledky boli negatívne.

„Vedenie UNB šírilo a medializovalo nepravdivé informácie ohľadom druhého pozitívne testovaného lekára. Sú to vážne pochybenia s vážnymi následkami pre nemocnicu, ktorej hrozia žaloba, súdne trovy a finančné následky,“ zaznelo na tlačovej konferencii od predsedu LOZ Visolajského. Škoda pre nemocnicu podľa neho môže dosiahnuť viac ako 200-tisíc eur. Pozitívne testovaný lekár je členom LOZ.

Odborári nerozumejú ani odvolaniu prednostu Kliniky plastickej chirurgie. Tvrdia, že postupoval manažérsky správne. „Celý postup testovania a interpretácie výsledkov považujeme za podozrivé a vyvoláva v nás dôvodné obavy z možnej manipulácie,“ uviedol predseda LOZ Peter Visolajský.

Mayer sa ohradil

Mayer podotýka, že kým odborári tvrdia, že druhý lekár bol dva dni pred testovaním doma, podľa informácií nemocnice mal deň predtým dennú zmenu. „Presne vieme, kedy sa doktor prihlásil a odhlásil. Nie je pravda, že nebol v práci,“ opísal riaditeľ UNB.

Poprel, že by v nemocniciach chýbali postupy na testovanie na prítomnosť drog. „Vyprosujem si, aby tu niekto vyzýval ministra zdravotníctva, aby konal, aby bolo niečo transparentné. Transparentnejšie to už nemôže byť,“ podotkol Mayer. K obvineniam ohľadom možnej manipulácie so vzorkami, ktorú poprel aj riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica, sa riaditeľ spýtal, na čo by mu to vôbec poslúžilo.

„Ukážte mi jedného riaditeľa, ktorý si praje takéto cirkusy a mediálne lynče, či už je to na moju osobu alebo kohokoľvek iného, v ňom riadenej nemocnici. Ja takého psychopata nepoznám,“ zhodnotil Mayer.

Pripustil, že dva pozitívne testy na drogy sú obrovská hanba. Práve preto na svojej pozícii skončil aj prednosta kliniky Drahomír Palenčár, o ktorom Mayer tvrdí, že sa rozišli v dobrom a s možnosťou jeho návratu na túto pozíciu. Podotkol, že pri suspendovaní pozitívne testovaného lekára nemal na výber, spýtal sa, či má niekto návrh, ako by mal inak postupovať.

„Je tu nulová tolerancia a my tu takého zamestnanca nechceme,“ zdôraznil Mayer s tým, že jeho výpoveď sa musí riešiť s právnikmi, lebo ide o člena odborového združenia. Nesúhlasil s tvrdeniami LOZ o pochybeniach z jeho strany a hovorí o klamstvách či ľuďoch, ktorí „vrážajú nože do chrbta“.

Ministerstvo je na strane nemocnice

Visolajského obvinenia nie sú na mieste ani podľa autorít. Z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Pravde odpísali stručne, no s dôrazom na to, že vedenie nemocnice konalo v rámci svojich kompetencií.

„Vedenie MZ SR trvá na transparentnom a dôslednom vysvetlení a zároveň zdôrazňujeme, že nevstupujeme do pracovno-právnych vzťahov organizácií v pôsobnosti MZ SR. Všetky kroky, ktoré UNB v tejto súvislosti podnikla, sú plne v kompetencii vedenia UNB,“ píše rezort v stanovisku.

Visolajský zároveň pacientovi, ktorého v marci operoval zdrogovaný lekár, odporúča, aby sa obrátil na políciu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Hovorkyňa úradu Monika Beťková pre Pravdu uviedla, že sa tak doteraz nestalo.

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k dnešnému dňu v uvedenej veci neeviduje žiadne podanie,“ odpísal ÚDZS. „ Pozitívne testy na drogy u lekára sú neprijateľné a nezlučiteľné s povinnosťami a zodpovednosťou, ktoré zdravotnícki pracovníci majú voči svojim pacientom a spoločnosti,“ doplnil úrad.

V stanovisku tiež zdôraznil, že oceňuje bezodkladné vyriešenie tohto pracovnoprávneho problému, ktoré prijal riaditeľ UNB Alexander Mayer a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Payer. „Podobné odsúdeniahodné správanie jednotlivcov totiž narúša dôveru verejnosti ako v konkrétnu nemocnicu, tak aj v systém zdravotnej starostlivosti, čomu je potrebné zabrániť,“ doplnil ÚDZS.