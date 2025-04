Diskriminačné, nacenené a v rozpore so zákonom. Zastavme korupciu podáva námietky voči nákupu ministerstva vnútra

Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre nákup uniforiem na Ministerstve vnútra (MV) SR. Nastavenie podmienok považuje za diskriminačné a v rozpore so zákonom.

„Mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami,“ upozornila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Výhrady nadácie sa týkajú jednak ceny v prípade nákupu vrchných odevov pre príslušníkov Policajného zboru (PZ) a Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Mimovládka poukázala na to, že ministerstvo ju nacenilo na 21,4 milióna eur, do súťaže sa však zapojil len jeden uchádzač, ktorý uniformy ponúkol a nakoniec aj dodal o šesť miliónov eur drahšie. „Tento postup vzbudzuje vážne pochybnosti o hospodárnosti verejného obstarávania a môže byť v rozpore s princípom efektívneho využívania verejných prostriedkov,“ uviedla Petková.

Námietka a žiadosť o preverenie postupu sa týka aj nákupu tričiek a polokošieľ a podmienky, aby textílie obsahovali polyamidové vlákno modifikované škrupinami kávových zŕn. „Ide o mimoriadne špecifický materiál, ktorý je dostupný len u obmedzeného počtu výrobcov,“ priblížila Petková, poukazujúca na to, že požiadavka mohla byť nastavená účelovo, aby zvýhodnila konkrétneho dodávateľa, čo by bolo v rozpore so zákonom. Zavedenie požiadavky na kávové vlákna podľa nadácie nemá opodstatnenie z pohľadu funkčnosti alebo komfortu používateľa.

Ministerstvo vnútra (MV) SR oznámilo 18. marca, že uzatvorilo rámcovú dohodu na nákup vrchných odevov pre policajtov, hasičov a lesníkov – zamestnancov okresných úradov v celkovej hodnote približne za 24 miliónov eur bez DPH. Zároveň informovalo o prebiehajúcej súťaži na tričká a polokošele pre policajtov, hasičov a lesníkov s predpokladanou hodnotou takmer 24 miliónov eur bez DPH. V súvislosti s podmienkou na vlákna modifikované škrupinami kávových zŕn rezort uviedol, že špecifikácia uniforiem a použitých materiálov na ich výrobu vychádza z požiadaviek výkonu služby príslušníkov PZ.