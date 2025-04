Ako fungujú doklady v mobile? Otázky a odpovede: Ako stiahnuť aplikáciu, kde všade funguje a kedy ju uznajú v zahraničí

Minister Šutaj Eštok predstavil novinku - doklady v mobile Video Zdroj: ta3

Ministerstvo vnútra v utorok spustilo do prevádzky mobilné aplikácie, ktoré majú suplovať fyzické doklady a tiež nahradiť takzvané čítačky. Štát vynaloží na túto novinku vyše 20 miliónov eur, no jej praktická využiteľnosť je otázna. Aplikácia totiž funguje len s určitým typom občianskych preukazov a prihlásenie sa do nej si vyžaduje určitú dávku času, digitálnych schopností a trpezlivosti.

Mobilné aplikácie eDoklady a eIdentita sú odvčera funkčné a podľa zákona slúžia ako plnohodnotná elektronická verzia občianskych a vodičských preukazov, na prihlasovanie sa do portálu slovensko.sk či na overenie identity pred policajtmi alebo na vybraných poštách.

„Ak máte aplikáciu eDoklady v mobile a zastaví vás policajná hliadka, ktorá má pri sebe čítačku, vy jej ukážete iba QR kód, policajti si ho načítajú a systém vás automaticky skontroluje. Zistí, ako sa voláte, či máte platný vodičský preukaz a podobne,“ uviedol príklad minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) počas prezentácie projektu.

Bez plastových kartičiek

Na vytvorenie virtuálnej verzie občianskeho a vodičského preukazu je potrebné stiahnuť obidve aplikácie, ktoré sú dostupné v App Store aj Google Play. Štát zverejnil aj podrobnú príručku na ich inštaláciu, dokument má 100 strán. Pre ľudí s minimálnymi skúsenosťami so smartfónom postup vôbec nie je náročný.

Foto: TASR, František Iván eDoklady eIdentita elektronický občiansky Mobilný telefón počas spustenia do prevádzky mobilných aplikácií eDoklady a eIdentita v Košiciach 15. apríla 2025.

Na úspešné vytvorenie digitálnych dokladov však treba splniť dve podmienky – mať občiansky preukaz s čipom, ktorý bol vydaný po roku 2022, a tiež mobil, ktorý má technológiu NFC. Pomocou nej sa napríklad realizujú bezkontaktné platby v obchodoch a má ju drvivá väčšina inteligentných telefónov.

Pomocou aplikácie eIdentita je najprv potrebné overiť svoju totožnosť. Tá cez NFC načíta informácie z občianskeho preukazu a následne vás systém požiada o overenie – tvárou, heslom alebo odtlačkom prsta. Tiež vám vytvorí prístupový kľúč pre aplikáciu eDoklady.

Do tej druhej aplikácie sa po prihlásení dajú nahrať občiansky preukaz a vodičský preukaz. Stačí totiž priložiť doklad k mobilu a ten cez NFC načíta všetky údaje. Aplikácia nebude ukazovať fotku dokumentu, ale vytvorí jeho digitálnu podobu – QR kód, ktorý bude pre každý doklad unikátny. Práve týmto kódom sa občania budú môcť preukazovať napríklad policajtom v prípade, že nemajú poruke fyzický doklad.

Predpokladom na vytvorenie digitálnej verzie dokladov je však ich prvotné vydanie vo fyzickej podobe. Ak teda nemáte platný vodičský preukaz alebo na vydanie nového dokladu ešte len čakáte, nahrať do mobilu jeho virtuálnu verziu sa nedá. Používanie elektronických verzií je dobrovoľné a bezplatné.

Ministerstvo vnútra tvrdí, že digitálne doklady sú v podstate bezpečnejšie než tie fyzické. Argumentuje, že zneužiť takýto preukaz bude oveľa náročnejšie. „Aplikácia je postavená na najprísnejších bezpečnostných štandardoch. Je tam nízka pravdepodobnosť zneužitia a, samozrejme, sú tam opatrenia na to, aby v prípade, že ste mobil napríklad stratili, alebo vám ho niekto ukradol, ste si tieto doklady vedeli zneplatniť na diaľku. Prístup k nim samotným je zložitý, pretože musíte použiť biometriu – buď odtlačok prsta, alebo rozpoznanie tváre,“ povedal generálny riaditeľ sekcie informatiky MV SR Martin Hrachala.

Skúsenosti redakcie Pravdy s aplikáciou eDoklady však ukazujú, že prihlásenie sa do nej nevyžaduje žiadne informácie o biometrických údajoch. Stačí totiž súhlasiť s použitím prístupového kľúča, ktorý netreba ani zadávať, a ďalej zadať heslo na odomknutie obrazovky mobilu. Potom aplikácia sprístupní aj digitálne verzie dokladov.

Foto: Ivan Majerský Klientské centrum, doklady, pasy Ilustračná snímka.

Rezort vnútra zverejnil všetky informácie o novej digitálnej službe na internete, plánuje však o nej informovať aj „off-line“, teda priamo na okresných úradoch. „Budeme komunikovať a pracovať aj s našimi seniormi, aby sme im uľahčili život. Aj tak je dnes veľa seniorov, ktorí využívajú aj sociálne siete, aj internet, aj mobily. Čiže plánujeme využiť kapacity okresných úradov, aby sme ich vedeli inštruovať. Kampaň a informačný web sú pripravené tak, aby boli pochopiteľné pre bežného používateľa,“ povedal minister Šutaj Eštok.

Náklady štátu na vývoj aplikácií, ich prevádzku, ako aj nákup skenerov a softvéru pre policajtov sú okolo 22 miliónov eur za tri roky rozvoja a realizácie projektu. Zatiaľ sa minul iba zlomok tejto sumy, povedal Šutaj Eštok.

Koniec čítačiek Aplikácia eIdentita má po novom nahradiť klasické čítačky a bude slúžiť ako spôsob viacfaktorového prihlasovania sa k elektronickým službám štátu – napríklad na portáli slovensko.sk – bez potreby fyzického dokladu. Po aktivácii je možné sa namiesto dokladu s čipom a bezpečnostným osobným kódom (BOK) prihlásiť, a tiež aj elektronicky podpisovať dokumenty prostredníctvom mobilu alebo počítača. Klasická čítačka tak podľa rezortu už nebude potrebná.

Zatiaľ 700 čítačiek

„Od dnešného dňa môže polícia ako prvá kontrolovať vaše doklady on-line. Ak vás teda už dnes zastaví hliadka vybavená čítačkou, a vy máte doklady v mobile, stačí ukázať vodičský či občiansky preukaz v aplikácii eDoklady,“ povedal v tejto súvislosti minister vnútra. Polícia je podľa neho vybavená čítacími zariadeniami, pomocou ktorých možno doklad v mobile verifikovať on-line. „Pracuje sa aj na riešení off-line pre prípad nedostupnosti internetu,“ doplnil minister.

Ako problém sa však črtá skutočnosť, že ministerstvo vnútra zatiaľ má k dispozícii iba 700 skenerov, ktoré môžu tieto QR kódy načítať. Tie sú zatiaľ distribuované policajným hliadkam vo väčších mestách. Na vidieku a v menších mestečkách si teda na ne musia ešte počkať a nie je úplne jasné, ako by mali postupovať pri občanoch, ktorí sa budú preukazovať QR kódmi z mobilu.

„Je pokryté územie celého Slovenska a ja vám dnes neviem zaručiť, že zajtra pôjdete do obce Skalité a tam bude hliadka mať tú čítačku,“ priznal minister. Opakoval však, že skenery sú rozvrhnuté tak, aby boli po celej krajine. Jednoduchý matematický prepočet naznačuje, že teoreticky by v každom okrese mohlo mať skenery sedem až desať policajných hliadok naraz. Šutaj Eštok priblížil, že v blízkej budúcnosti rezort nakúpi ďalšie stovky čítačiek pre policajtov.

Minister vnútra pripomenul, že celý projekt je zatiaľ iba v pilotnej fáze. „Je to prvý deň, keď je to v reálnom využívaní. Preto prosíme o nejakú zhovievavosť v rámci toho, čo štát dokáže urobiť hneď v prvý deň,“ poznamenal.

V prvej fáze zavádzania elektronických dokladov ich bude možné predkladať len poriadkovej, dopravnej a železničnej polícii. Pri hraničných kontrolách sa podľa medzinárodných predpisov musia vyžadovať doklady spĺňajúce dané fyzické predpoklady.

Uznajú aj na pošte

Ministerstvo zároveň začalo rokovať s ďalšími štátnymi i súkromnými subjektmi, ako sú banky, asociácie združujúce poisťovateľov či dopravcov, ktoré majú záujem doručiť mobilné riešenie svojim klientom. Doklady v mobile ako prvá začína na svojich hlavných pobočkách v krajských mestách akceptovať Slovenská pošta.

„Čoskoro budeme mať k dispozícii tento spôsob overenia v celej sieti, to znamená na všetkých poštách aj u všetkých doručovateľov,“ dodal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe priblížil, že okrem Slovenskej pošty má rezort podpísané memorandum aj so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Slovenskou asociáciou poisťovní a Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

Rokujú aj so Slovenskou bankovou asociáciou, s Asociáciou mobilných operátorov, so Slovenskou asociáciou organizátorov verejnej dopravy a so Zväzom cestovného ruchu SR. „Chceme čo najskôr priniesť túto aplikáciu na trh. To znamená ľuďom, ktorí využívajú občianske preukazy v rámci ubytovania sa a tak ďalej,“ doplnil Krauspe s tým, že to bude trvať ešte niekoľko mesiacov.

Zavedenie digitálnych dokladov je súčasťou projektu Európska digitálna peňaženka. Táto jednotná forma overovania totožnosti má byť zavedená v Európskej únii do roku 2027. V tomto čase by už elektronické doklady mali akceptovať všetky členské štáty.