Poslanec Hlasu navrhol vypustiť reguláciu lobingu zo zákona o mimovládkach. Prináša aj ďalšie zmeny

Novela zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS by sa mala ešte upraviť. Nemala by obsahovať časť o regulácii lobingu. Poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Čellár (Hlas) totiž v pléne predložil pozmeňujúci návrh, ktorý by mal návrhy k lobingu vyňať z novely.