Poslanci uznesením odmietli, že by bola novela o mimovládkach „ruský zákon“. SaS vyzvala Pellegriniho, aby zákon nepodpísal

Poslanci odmietli, že by sa na pôde parlamentu prerokovával akýkoľvek „ruský zákon“ o mimovládnych organizáciách. Poukázali na to, že novela o neziskovkách vychádza z európskych štandardov a jediným jej cieľom je transparentnosť v tretom sektore.

Zároveň odsúdili, že cieľom organizátorov protestov Nie ruskému zákonu je ochrana súkromných finančných záujmov viacerých činných opozičných predstaviteľov a ich rodín. Vyplýva to z uznesenia, ktoré plénum Národnej rady (NR) SR v stredu prijalo. Do parlamentu ho predložili koaliční poslanci.

Fico: Žiadny ruský zákon, len základná transparentnosť Video

„Návrh predkladaného uznesenia jednoznačne deklaruje, že na pôde NR SR nebol prerokovaný návrh zákona, ktorý by oslaboval alebo zneužíval demokratické princípy, na ktorých je postavená Slovenská republika,“ skonštatovali koaliční poslanci.

Odmietli, že by novela bola ruským zákonom. „Cieľom novely zákona je zabrániť prípadnej korupcii a možnému zneužívaniu finančných prostriedkov, respektíve neetickému správaniu sa a možným manipuláciám. Transparentnosť a otvorenosť mimovládnych organizácií je jedným z najdôležitejších aspektov fungovania verejného sektora. Samotné mimovládne organizácie by mali podporiť snahy o prehľadné, správne, efektívne a transparentné narábanie so získanými finančnými zdrojmi,“ podotkli.

Kritizovali protesty s naratívom, že ide o ruský zákon. Označenie vnímajú ako účelové. Koaličníci si myslia, že organizácie by nemali zneužívať občianske právo na zhromažďovanie s cieľom podkopávania dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.

SaS vyzvala Pellegriniho, aby zákon nepodpísal

Opozičná strana SaS žiada koalíciu, aby z rokovania v Národnej rade stiahla novelu zákona o neziskových organizáciách alebo ju pri hlasovaní nepodporila. Zároveň vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby úpravu v prípade schválenia nepodpísal. Vyplýva to z vyjadrení poslancov za SaS na stredajšej tlačovej konferencii. Opätovne kritizovali navrhované zmeny.

SaS: Zákon o mimovládkach je zákonom proti aktívnym občanom Video Zdroj: TV Pravda

„Vládna koalícia v rámci boja proti nepriateľom alebo tým, ktorých považuje za svojich nepriateľov, či už je to občianska spoločnosť, médiá, opozícia, predstavitelia kultúry, odborná obec, prišla s takýmto návrhom zákona. Mysleli si, že ho rýchlo pretlačia, trvalo im to vyše roka. Cieľom nie je zvýšiť transparentnosť mimovládnych organizácií, nie je zvýšiť dôveryhodnosť občianskej spoločnosti, naopak, je tam snaha nájsť si nejakú palicu na mimovládne organizácie,“ poznamenal poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Upozornil aj na to, že úprava išla ako poslanecký návrh, a teda nebola k nej dostatočná diskusia s mimovládnym sektorom a neprebehlo medzirezortné pripomienkové konanie. Kritizoval tiež to, že novela sa od pôvodného návrhu cez pozmeňujúce návrhy výrazne zmenila. „Keby im išlo o to, čo tvrdia, o zvýšenie dôveryhodnosti mimovládnych organizácií, tak by išli normálnym legislatívnym procesom,“ dodal Dostál. Svoj nesúhlas vyjadril aj s obmedzením rozpravy o novele.

Poslanci NR SR majú v stredu hlasovať o novele o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Má priniesť viaceré zmeny, niektoré z nich upravujú pozmeňujúce návrhy. Organizácie by mali byť napríklad po novom povinné vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.