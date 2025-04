Konsolidácia nekončí, Matovič zverejnil uniknuté materiály rezortu financií. Škrty sa môžu dotknúť aj dôchodkov

Konsolidácia verejných financií bude pokračovať aj na budúci rok. Ministerstvo financií momentálne pracuje na príprave nového balíčka opatrení, škrty by sa mohli dotknúť viacerých oblastí. Opozičný poslanec a líder hnutia Slovensko Igor Matovič zverejnil uniknuté materiály rezortu financií, ktoré by mohli tvoriť súčasť súčasť pripravovaného konsolidačného balíčka.

Upozornil na to portál aktuality. Cieľom rezortu financií na čele s ministrom Ladislavom Kamenickým (Smer) je v budúcom roku znížiť deficit štátneho rozpočtu na 3,7 percenta HDP, čo by znamenalo nutnosť nájsť v štátnej kase dodatočné dve miliardy eur.

Matovič ukázal možne scenáre konsolidácie Ministerstvo financií pracuje na príprave konsolidačného balíčka na budúci rok. Podľa materiálov, ktoré zverejnil líder hnutia Slovensko Igor Matovič, štát by mohol siahnuť na prídavky na deti do 18 rokov, ale aj zrušenie prídavkov pre študujúce deti staršie ako 18 rokov. Ďalšie údajne pripravované opatrenie je okresanie 13. dôchodku.

Dôchodky

Podľa materiálov, ktoré Matovič zverejnil, by najvyšší potenciál úspor malo adresnejšie vyplácanie 13. dôchodku. Ten sa v súčasnosti vypláca plošne, bez ohľadu na príjem dôchodcu, vo výške zhruba 667 eur.

Rezort financií uvažuje nad tým, že s výškou priznaného dôchodku by sa znižovala hodnota 13. dôchodku. V najprísnejšom scenári by štát vedel potenciálne ušetriť viac ako 400 miliónov eur. V tomto roku celkový náklad na 13. dôchodky dosiahne zhruba 830 miliónov eur.

Ďalších viac ako 50 miliónov eur by štát mohol ušetriť zmenou systému výpočtu nových dôchodkov, konkrétne zrušením ich okamžitej valorizácie o infláciu. Takýto krok by podľa ministerstva zároveň znížil motiváciu odchádzať do predčasného dôchodku.

Zmeny pri péenkách a podpore v nezamestnanosti

Ďalšie úspory by štát mohol podľa dokumentov získať predĺžením obdobia, počas ktorého platí náhradu mzdy, čiže tzv. péenku, zamestnávateľ – zo súčasných 10 na 14 dní. Týmto spôsobom by štátna kasa ušetrila 35 miliónov eur.

Zároveň sa zvažujú úpravy systému podpory v nezamestnanosti. Náhrada mzdy by sa postupne znižovala – v štvrtom mesiaci nezamestnanosti na 40 percent, v piatom na 30 percent a v šiestom na 20 percent pôvodného platu. Takýto krok by priniesol podľa uniknutých dokumentov takmer 34 miliónov eur.

Rodinné dávky v ohrození?

Únik dôležitých podkladov z ministerstva financií sa pritom deje už druhý deň v rade. Opoziční poslanci zverejnili celkovo osem možných konsolidačných opatrení. Deň pred Matovičom zverejnila možné scenáre aj jeho kolegyňa z poslaneckého klubu Veronika Remišová. Tieto opatrenia sa zameriavali na podporu rodín.

„Podarilo sa nám zistiť z ministerstva financií, že vládna koalícia zvažuje tri alternatívy, ako by mohla ošklbať rodičov,“ uviedla Remišová.

Opatrenia sa týkali zníženia rodinných prídavkov – z pôvodných 60 eur na polovicu. Výnimky by sa týkali len vybraných skupín, napríklad rodín v hmotnej núdzi či osamelých rodičov. Úspory by v tomto scenári mohli dosiahnuť 370 až 400 miliónov eur.

Na únik informácií reagoval aj samotný minister financií. Kamenický na sociálnej sieti napísal, že nikto nejde rušiť prídavky na deti a tvrdenia opozície označil za klamstvo.

Znižovanie prídavku na dieťa odmietol aj minister práce Erik Tomáš. „Ak minister práce nebudem akceptovať žiadne okresávanie prorodinných benefitov v gescii nášho rezortu,“ napísal na sociálnej sieti.