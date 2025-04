Vyjde Huliakovi rebélia aj druhýkrát? Politológ: Je to klasický homo politicus. Rýchlo sa poučil od politických matadorov

Zostáva Rudolf Huliak tŕňom v päte štvrtej Ficovej vlády? Minister cestovného ruchu a športu, ktorého vymenovanie malo byť súčasťou upokojenia koaličných sporov, mení názory zo dňa na deň. V nedeľu deklaroval podporu premiérovho programu, o dva dni si už nekládol pred ústa servítku pri kritike ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer). Ďalší deň potom pred kamerami ohováral doživotnú rentu pre generálneho prokurátora a do toho ešte predsedu vlády Roberta Fica (Smer) straší aj líder SNS Andrej Danko s transakčnou daňou. Aby toho nebolo málo, prezident Peter Pellegrini vracia do parlamentu koaličné zákony.

Vládna kríza rozhodne nie je zažehnaná, o problémoch koalície už hovorí aj prezident. V STVR pripustil možnosť predčasných parlamentných volieb, upozorňoval na spory v koalícii a odmietol podpísať zákon o doživotnej rente pre generálneho prokurátora. Okrem toho si nie je istý, čo urobí v prípade schváleného návrhu zákona o covidových amnestiách, ktorý označil za výsmech slušným ľuďom. Svoje právo veta by tak mohol využiť hneď v dvoch prípadoch.

Keď sa novinári na situáciu vo vláde pýtali jedného z jej najčerstvejších členov Rudolfa Huliaka (nominant Smeru), uviedol, že nevie, prečo sa prezident takto vyjadruje. „My sme sa podpísaním memoranda s pánom Ficom zaviazali, že naši štyria poslanci sa budú podieľať na plnení programu vlády,“ uviedol šéf strany Národná koalícia, ktorej členovia sa do parlamentu dostali na kandidátke SNS.

Predseda Národnej koalície a starosta obce Očová Rudolf Huliak a prezident Peter Pellegrini.

Ďalej sa zastával transakčnej dane, ktorú otvorene kritizuje jeho bývalý klubový kolega a šéf Danko, tvrdil, že sa mu páči návrat hotovosti a toto nepopulárne opatrenie vraj „svedčí o tom, že sme si s konsolidáciou poradili“.

Politológ z Trenčianskej univerzity Miroslav Řádek reaguje, že tento výrok vlastne ani nedáva zmysel. „To je vyslovene imbecilný postoj. Huliak o sebe rozpráva ako o podnikateľovi s ohromnými ekonomickými výsledkami, no transakčnú daň vníma ako niečo negatívne každý, kto vie aspoň narátať do päť,“ zhodnotil.

Pripomenul, že návrat kešu je vlastne presným antonymom významu transakčnej dane – a nielen preto, že väčšia miera hotovostných platieb znižuje jej efektivitu, ale navyše ešte podnikateľom pomáha a aj povzbudzuje ich daňové odvody prikrášľovať. „Že doba kešu je niečo pozitívne, to v dnešnej dobe nevysloví žiadny seriózny podnikateľ,“ dodal Řádek.

Otočka o 180 stupňov?

Podieľanie sa na plnení programu vlády Huliakovi vydržalo do utorka (15. 4.). To už zrazu hovoril o vlastizrade v súvislosti s riadením epidémie slintačky a krívačky na Slovensku. Šéfovi rezortu športu – ktorý od začiatku svojho pôsobenia v Národnej rade (NR) SR túžil po ministerstve životného prostredia – nie je po chuti práca ministra pôdohospodárstva Takáča.

Kritikou sa pripojil k viacerým opozičným poslancom. Nepáči sa mu, že opatrenia boli vydané na základe jednostranného názoru hlavného veterinárneho lekára Martina Chudého a išli podľa neho nad rámec nariadení Európskej únie. Minister športu volá po odvolaní veterinára s tým, že jeho rozhodnutia výrazným spôsobom negatívne ovplyvnia slovenské potravinárstvo.

„Vyzývam aj ministra Takáča, aby okamžite prepustil tohto človeka, lebo môže také fatálne dôsledky hovädzieho dobytka na Slovensku urobiť, že si to nevieme predstaviť,“ povedal bývalý starosta Očovej.

„Bola tu podmienka ošetrenia hraníc, čo sa týka hlavne prevozu, a tu došlo k zásadným zisteniam o zlyhaní tohto človeka,“ upozornil s tým, že vrcholom bolo usmrcovanie nenakazených zvierat. „Úplná čerešnička na torte bola likvidácia vysokoteľných kráv, 800 kusov v Dolnom Štále. Myslím si, že toto je doslova a do písmena akt vlastizrady,“ dodal Huliak.

V stredu (16. 4.) minister opäť zavítal do parlamentu a spolu s poslancami Národnej koalície sa začal vyjadrovať k rente pre generálneho prokurátora. Podľa zákona, ktorý Národná rada len nedávno schválila a hlasovali zaň aj huliakovci, má po novom šéf Generálnej prokuratúry SR nárok na plat do konca svojho života po štyroch odpracovaných rokoch.

Pellegrini však nesúhlasil, zákon, ktorý by takéto benefity doprial Marošovi Žilinkovi, vetoval a poslancom ho vrátil. Pri tejto novele je ešte o čom debatovať, myslí si Huliak. Po novom by podľa neho malo byť podmienkou na získanie takejto renty zotrvanie generálneho prokurátora vo funkcii celé jeho funkčné obdobie.

Politický kapitál

Podľa Řádeka sa minister športu zrejme rozhodol ťažiť zo slabosti koalície. „Mám pocit, že on vo viacerých ohľadoch funguje v nejakej inej, možno paralelnej realite. Myslím si, že opäť akoby politicky lavíruje, respektíve vytĺka politický kapitál sám pre seba a pre svoju politickú stranu,“ zhodnotil.

Aj podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera šéf Národnej koalície len dokazuje, že sa počas svojho pôsobenia na najvyššej politickej úrovni učí od najskúsenejších. „Toto je klasický homo politicus. Rýchlo sa poučil od politických matadorov, s ktorými je v koalícii. Pozerá na nálady v spoločnosti, lebo prieskumy verejnej mienky sú akoby svätým grálom politikov,“ skonštatoval.

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak

Politológovia sa zhodujú, že súčasné, na pohľad nekolegionálne správanie Danka či Huliaka reflektuje ich snahu zabezpečiť si politickú budúcnosť. Preferencie SNS klesajú k bodu mrazu a Národnú koalíciu prieskumy väčšinou ani len neberú do úvahy.

„Huliak vidí, že sociálne siete žijú slintačkou a krívačkou či rentou a pre občanov je to nepochopiteľné, keď dražejú potraviny a prijíma sa transakčná daň,“ zhodnotil Cirner. Huliak teda rieši témy, v ktorých má šancu spraviť si očko u potenciálnych voličov, hovorí.

Huliak síce vyrukoval s ostrou kritikou, no na oboch tlačovkách počas nej zdôrazňoval, že naďalej podporuje Ficovu vládu. Na otázky novinárov, či chce v prípade týchto tém nejako podmieniť svoju podporu, odpovedal, že bude diskutovať na koaličnej rade, no nechcel pripustiť, že by konal v rozpore s programovým vyhlásením, ktorému len pár dní predtým deklaroval podporu.

Dankova daň

Národná koalícia sa tak azda nevedomky alebo nechcene pridáva k „rebélii“ SNS, ktorej líder dva týždne po zavedení transakčnej dane podal návrh na jej zrušenie. Ide o jedno z najnepopulárnejších opatrení štvrtej Ficovej vlády. Transakčnú daň z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer) opozícia nazýva trestom pre podnikateľov a Danko sa ku kritike pridal.

Volá po zrušení dane v prípade živnostníkov či podnikov s obratom do 100-tisíc eur. Dokonca na tlačovke minulý týždeň deklaroval, že minimálne pri živnostníkoch má podporu aj od Kamenického rezortu, čo ministerstvo prakticky ihneď poprelo. Smer si stojí za tým, že transakčnú daň nemožno ani okresať, ani rušiť, SNS na tom trvá a do parlamentu na to podala návrh.

Poslanec Rudolf Huliak a podpredseda NR SR za SNS Andrej Danko.

Hlas je ochotný o ňom otvorene diskutovať, ak sa národniarom podarí nájsť náhradu do štátneho rozpočtu. Otázkou je, či na schválenie návrhu zákona bude Danko potrebovať svojich koaličných partnerov. „Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2025 sme vytvárali rezervu vo výške 485 miliónov. Pokiaľ by sme teda zrušili transakčnú daň pre podnikateľov s obratom do 100-tisíc eur, malé firmy a živnostníkov, ten výpadok by mohol byť kompenzovaný rezervou, ktorú sme vytvorili,“ vysvetlil Danko.

Podľa Romana Michelka (SNS) by strana mohla v krajnom prípade pri rušení transakčnej dane spolupracovať aj s opozíciou – aj keď by tak konala v rozpore s koaličnou zmluvou. Dankovi už podporu avizoval Igor Matovič (Slovensko) a pozitívne sa vyjadrovali tiež SaS či PS a KDH.

Líder SNS sa podľa Řádka, podobne ako Huliak, len usiluje o čo najväčší politický zisk. „Pochopil, že sa musí mobilizovať na úkor svojich koaličných partnerov,“ vysvetľuje. Transakčná daň totiž hýbe spoločenskými náladami a v tých sa skrývajú preferenčné percentá.

„Priznám sa, že ma to od Danka neprekvapuje. On už krátko po tom, v úvodzovkách, urovnaní koaličných sporov dával o sebe vedieť,“ pripomína Řádek. Myslí tým Dankovu kritiku eurokomisára Maroša Šefčoviča, premiéra Fica po hlasovaní v Bruseli, súhlas Smeru s vyslaním vojakov do Pobaltia, volanie po odvolaní náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka a podobne.

Keďže Huliak aj Danko reagujú na spoločenské nepokoje, Cirner očakáva, že v konečnom dôsledku by aj minister športu mohol vystúpiť proti transakčnej dani, aj keď mu teda vyhovuje keš. „Vyjadrenia sa menia zo dňa na deň,“ skonštatoval odborník.