Cestní piráti si môžu vydýchnuť, nové chytré radary sú v nedohľadne

Už takmer pol roka by mali popri cestách a tuneloch po celom Slovensku byť umiestnené stovky nových radarov. V automatickom režime by mali odhaľovať a pokutovať „cestných pirátov“. Tender na ich nákup však narazil na ďalšiu prekážku. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už štyri mesiace preveruje, či ministerstvo vnútra pri tejto zákazke neporušilo zákon.

Nakúpiť moderné merače rýchlosti rýchlo a efektívne, ako to vlani sľuboval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas), sa zrejme nepodarilo. Verejné obstarávanie na dodávku automatických radarov a analytických kamier, ktoré rezort spustil na prelome augusta a septembra 2024, doteraz nie je ukončené. Vlani na jeseň ministerstvo vnútra avizovalo, že nákup sfinalizuje ešte do konca roka.

Podľa informácií Pravdy zatiaľ neboli ani vyhodnotené ponuky uchádzačov. „Verejné obstarávanie stále prebieha a nie je ukončené,“ potvrdil rezort vnútra v stanovisku pre náš denník. Pri tomto nákupe ide už o druhý pokus, keď predošlý tender minister zrušil pre jeho údajnú neprehľadnosť a zle nastavené parametre.

Meškanie pol roka

Na pripomenutie: štát chce v rámci zákazky nakúpiť takmer 300 radarov a analytických kamier v hodnote 64,7 milióna eur bez DPH. Automatizácia pokút pre nezodpovedných vodičov je súčasťou plánu obnovy; Brusel má na tento systém prispieť takmer polovicou sumy, teda 30 miliónmi eur.

Aj preto má nákup a nasadenie radarov prebiehať podľa presného harmonogramu. Podľa neho mali byť kamery a radary zakúpené, dodané, nainštalované a uvedené do prevádzky ešte v decembri 2024. Ministerstvo vnútra je teda s plnením týchto cieľov v sklze minimálne o pol roka. Celý systém má byť sfunkčnený ku koncu júna 2026. Ak k tomu nedôjde, peniaze z plánu obnovy – spomínaných 30 miliónov eur – bude musieť štát vrátiť.

Ministerstva vnútra sme sa preto pýtali, či neplánuje v rámci revízie plánu obnovy posunúť tieto termíny, aby Slovensko neprišlo o európske peniaze. „Plánovaný harmonogram pre nákup je naďalej aktuálny. Inštalácia a plná funkčnosť 279 zariadení na odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky je plánovaná najneskôr do konca júna 2026,“ odpísal rezort na naše otázky.

Minister Šutaj Eštok zrušil prvé verejné obstarávanie na automatické radary, ktoré vyhlásila ešte predošlá vládna garnitúra, aj pre jeho zdĺhavosť – konalo sa totiž päť mesiacov a víťaz nebol vybraný. Nový tender, ktorý vyhlásil rezort pod vedením Šutaja Eštoka, trvá dvojnásobne dlhšie – teda necelých deväť mesiacov. Úspešný uchádzač nebol vybraný napriek tomu, že rezort má k dispozícii všetky ponuky už od vlaňajšieho októbra.

Pokročilé radary

Rezort prijímal ponuky od potenciálnych dodávateľov radarov do polovice októbra 2024, potom ich mal vyhodnotiť a vybrať víťaznú. Tou má byť ponuka s najnižšou cenou a tiež s čo najskorším termínom dodania predmetu zákazky. Podľa informácií Pravdy sa do súťaže zapojilo šesť spoločností, prevažne zahraničných.

Všetkých šesť ponúk je pod hornou hranicou ceny, teda firmy vedia dodať celý predmet zákazky za menej ako 64,7 milióna eur. Rozdiel medzi najlacnejšou a najdrahšou ponukou je podľa zápisnice, ktorou disponuje Pravda, 37 miliónov eur.

Všetky spoločnosti sú tiež podľa dokumentu schopné dodať analytické kamery, ktoré poskytnú kvalitné fotografie nezodpovedných vodičov cez deň aj v noci a ktoré dokážu v automatickom režime odhaľovať používanie mobilu za volantom, nepripnuté bezpečnostné pásy a jazdu v protismere.

Okrem toho majú „chytré“ kamery odhaľovať nepovolené predbiehanie a takzvaných „blokovačov“, teda šoférov, ktorí vošli do križovatky napriek tomu, že nemohli ďalej plynulo pokračovať v jazde. K tomu často dochádza napríklad počas dopravných špičiek, čo ešte viac komplikuje dopravnú situáciu. Súčasťou zákazky je aj 213 stacionárnych a 18 úsekových radarov.

Preverujú postup ministerstva

Ministerstvo vnútra sa k upresňujúcim otázkam o priebehu verejného obstarávania a tiež o doručených ponukách nevyjadrilo. „Požadované informácie nie je možné poskytnúť, nakoľko by to mohlo zmariť výsledok obstarávania. Zároveň by bolo poskytnutie týchto informácií v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,“ odpísalo tlačové oddelenie rezortu.

Z informácií na portáli Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že tender je „na pauze“ pre prebiehajúcu kontrolu. Tá sa začala ešte koncom decembra 2024 a na podnet obstarávateľa, teda ministerstva vnútra. „Ide o štandardný nástroj v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, účelom je odkontrolovanie správnosti priebehu obstarávania,“ potvrdil pre Pravdu rezort.

Podľa zákona by mala byť kontrola ukončená v priebehu 30 dní, trvá však už štyri mesiace a podľa stanoviska ministerstva vnútra ešte nie je ukončená. ÚVO ani ministerstvo vnútra nepriblížili, aké konkrétne skutočnosti a postupy preverujú. Úrad sa len stroho vyjadril k jej dĺžke: „Výkon kontroly nebol doteraz ukončený vzhľadom na zložitosť a rozsah predmetu zákazky a so zreteľom na vykonané procesné úkony.“

Neuviedli ani to, kedy bude kontrola ukončená. Okolnosti však naznačujú, že pri realizácii projektu dôjde k ďalšiemu sklzu. Aj keby bola kontrola ukončená v najbližších dňoch a žiadna dotknutá strana by nenamietala jej výsledok, dodávateľ radarov a kamier by bol vybraný najskôr v máji.

Podpísanie zmluvy a dodanie požadovaných tovarov a služieb si vyžiada ďalšie štyri až sedem mesiacov, čo vychádza na obdobie od októbra do decembra. Potom bude mať štát už len pol roka na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a spustenie systému, ktorý bude automaticky odhaľovať a pokutovať nezodpovedných vodičov.