Generálna prokuratúra podala 12 správnych žalôb pre nesúhlas poisťovní o preplatenie lieku Voxzogo

Generálna prokuratúra podala 12 správnych žalôb pre odmietnutie zdravotných poisťovní udeliť súhlas s preplatením lieku Voxzogo vyvinutého na liečbu achondroplázie, určeného pre ľudí malého vzrastu. Žaloby sa týkajú štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová.

Generálna prokuratúra ozrejmila, že ešte vlani podala 13 protestov prokurátora proti stanoviskám všetkých troch zdravotných poisťovní, teda aj súkromnej Union ZP, ktoré neudelili súhlas s úhradou lieku Voxzogo.

Preskúmaním zamietavých stanovísk poisťovní navrhla Generálna prokuratúra tieto opatrenia pre ich nezákonnosť zrušiť. „Vzhľadom na to, že zdravotné poisťovne Dôvera a VšZP podaným protestom prokurátora nevyhoveli (Union vyhovel), generálna prokuratúra podala 12 správnych žalôb, v ktorých navrhla jednotlivé opatrenia zdravotných poisťovní zrušiť,“ vysvetlila Drobová s tým, že súd zatiaľ o podaných žalobách nerozhodol.

VšZP pre TASR uviedla, že sa nestotožňuje s právnym názorom Generálnej prokuratúry a konzistentne si stojí za svojou právnou obranou. „Vzhľadom na to, že jednotlivé konania nie sú právoplatne skončené, nebudeme sa vyjadrovať k prípadom detailne,“ dodala hovorkyňa štátnej poisťovne Danka Capáková.

Zároveň poukázala na to, že VšZP vyčleňuje v porovnaní s ostatnými zdravotnými poisťovňami na výnimkovú liečbu najväčší objem finančných prostriedkov. „Napriek tomu aj my, rovnako ako ostatné zdravotné poisťovne, musíme rešpektovať zákonné finančné limity stanovené každoročne Ministerstvom zdravotníctva SR. Tieto limity, žiaľ, vykazujú dlhodobo klesajúcu tendenciu, čo významne obmedzuje možnosti všetkých poisťovní v oblasti úhrady liekov nehradených štandardne z verejného zdravotného poistenia,“ poznamenala poisťovňa. Deklaruje, že robí maximum pre to, aby prostriedky určené na výnimkovú liečbu využila efektívne a pomohla čo najväčšiemu počtu poistencov.

Dôvera priblížila, že voči jej stanoviskám bolo podaných päť správnych žalôb zo strany poistencov. „Zároveň voči rovnakým piatim našim stanoviskám podala generálna prokuratúra protest. Protestom sme nevyhoveli. Následne generálna prokuratúra podala žalobu, pokiaľ zatiaľ máme vedomosť, v štyroch z týchto konaní. Súd konania, ktoré iniciovala prokuratúra, spojil s konaniami, ktoré prebiehajú na základe žalôb poistencov, keďže sa týkajú rovnakej veci,“ priblížil pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.

Podotkol, že Dôvera v tejto súvislosti považuje za kľúčové, že kompetencie určiť, ktoré lieky majú byť hradené z verejného zdravotného poistenia a ktoré nie, má v rukách štát, nie zdravotné poisťovne. „Na toto upozorňujeme už roky. My budeme každé zákonné rozhodnutie úradov rešpektovať a uhrádzať lieky tak, ako bude štátom určené. Namiesto vyhýbania sa zodpovednosti však musia byť prijaté jasné rozhodnutia. Faktom je, že liek Voxzogo dnes nie je na Slovensku hradený z verejného zdravotného poistenia,“ dodal Štepianský.

Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre.

Včasné podanie lieku u pacientov by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie. Zdravotné poisťovne liek do zaradenia medzi kategorizované uhrádzajú vo výnimkovom režime.

Ministerstvo zdravotníctva v marci informovalo, že pokračuje v rokovaniach s držiteľom registrácie lieku. Deklaruje, že hľadá spôsoby, ako sa dohodnúť a sprístupniť pacientom s achondropláziou liečbu na Slovensku.