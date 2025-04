Na Považí našli v húštine zabudnutý nacistický bunker. Miestnym sa desaťročia skrýval rovno pod nosom

Váži tri tony, meria dva metre, no aj tak si ho roky nik nevšimol. V Trenčianskych Stankovciach vylovili z náletovej zelene pri hrádzi vojenský Einmannbunker z druhej svetovej vojny. Na Slovensku sa nachádzajú už len tri podobné objekty. Obrastený machom ho podľa inštrukcií pamätníkov našla miestna obyvateľka, ktorá naň upozornila pamiatkarov. Bunker vyrobený počas hitlerovskej Tretej ríše sa teraz nachádza v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom, kde sa rozhodne, čo s ním bude ďalej.

Riaditeľ Podjavorinského múzea: Einmannbunkre sú dnes už zriedkavé, slúžili ako pozorovateľňa aj pre ostreľovačov Video Zdroj: TV Pravda

Takzvaný Einmannbunker našla ešte začiatkom apríla obyvateľka Trenčianskych Stankoviec Zlatica Kremeňová. Keďže sa venuje vo voľnom čase regionálnej histórii a blíži sa 80. výročie konca druhej svetovej vojny, zisťovala, či sa v obci nezachoval nejaký objekt z týchto čias.

Miestni ju naviedli do časti obce Rozvadze, neďaleko štrkovne, kde v húštine medzi drobným stavebným odpadom ležal prenosný bunker. Ako hovorí, išla „na istotu“ a hoci dekády splýval so zeleňou, okamžite ho identifikovala. „Vedela som, že to nie je len obyčajný nález, ale pevnostný objekt z druhej svetovej vojny,“ zhodnotila.

Sú už len štyri

Kde presne bunker pôvodne slúžil, dnes už nie je známe. Miestni spomínali pani Zlatici, že ho do areálu trenčianskostankovskej štrkovne zrejme previezli v 50. rokoch minulého storočia. Einmannbunkry sa po vojne využívali napríklad aj ako kryty pri demoláciách v lomoch a slúžili aj československej ľudovej armáde.

„Nevieme, kde stál pôvodne. V dobe socializmu zrejme slúžil na blízkom letisku. Keď stratil opodstatnenie, kúsok odtiaľ je štrkovňa, je teda možné, že sekundárne slúžil ako ochrana človeka pri odstrele,“ domnieva sa riaditeľ Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom Kamil Nováčik. Rovnakú verziu si vypočula aj pani Zlatica. „Podľa spomienok pamätníkov ho letisko používalo ako cvičný cieľ,“ priblížila.

Foto: Pravda, Lubos Pilc Trenčianske Stankovce nález einmann bunker skládka Einmannbunker stál kedysi v štrkovni v Trenčianskych Stankovciach.

Kremeňová ohlásila nález Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave a od odborníka na fortifikačnú architektúru z druhej svetovej vojny Matúša Sládeka sa dozvedela, že ide o zriedkavý objekt. Hoci vojenských bunkrov je na Slovensku ešte mnoho, Einmannbunkre v tvare, aký našli v Stankovciach, rátajú na prstoch jednej ruky.

„Nie je vylúčené, že sa zase niekde objaví taký, ako je tento. Roky ležal na skládke a nikto si ho nevšimol. Mnohé z nich sa však po vojne zničili,“ podotkol múzejník Nováčik. Dva ďalšie „Einmanny“ sa nachádzajú v areáli Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom a jeden vo Vojenskom obvode Záhorie.

Nálezkyňa Einmannbukra v Trenčianskych Stankovciach Z. Kremeňová: Nikto nevedel, čo to je Video Zdroj: TV Pravda

V zbierke majú aj Kugelbunker

Nováčik vysvetlil, že existujú rôzne typy bunkrov pre jedného človeka. Podjavorinské múzeum má okrem najmladšieho úlovku v zbierke aj takzvaný Kugelstand v tvare železobetónovej zrezanej gule. Rovnaký našli na jeseň 2023 v obci Chocholná-Velčice, keď nález vykopal miestny poľnohospodár, lebo mu zavadzal pri orbe na poli a domnieval sa, že je to skala. Objekty tohto typu sú známe aj pod názvom Kugelbunker.

Foto: Pravda, Lubos Pilc Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom Podjavorinské múzeum má v zbierke aj takzvaný Kugelbunker.

„Vyrábali sa aj na území Slovenska v závere roku 1944 až do prechodu frontu krátko pred koncom vojny odlievaním betónu do drevených opakovane použiteľných foriem, v ktorých bola vložená zviazaná armatúra zo železných prútov. Oba základné tvary sa zhotovovali vo viacerých variantoch. Slúžili ako kryty a palebné miesta pre pechotu, najčastejšie pre guľometníkov,“ vysvetlil po náleze v roku 2023 Pamiatkový úrad.

Kugelbunkrov bolo podľa pamiatkarov rozmiestnených na Slovensku možno až tisíc a stali sa u nás najpočetnejším nemeckým palebným železobetónovým objektom. „Najviac ich bolo na území Bratislavy, vyhlásenej za pevnosť, a na pevnostnej línii tiahnucej sa od Bratislavy až do Kysúc. Po vojne sa značná časť z nich zničila, časť ostala na miestach pôvodného osadenia a časť bola premiestnená a druhotne využitá, napr. sa použili ako kvetináče, preliezky na detských ihriskách či nádrže,“ uvádzajú na svojej webovej stránke.

Bunkre sa zapúšťali do zeme

Bunkre pre osamelých pozorovateľov sa vyrábali počas hitlerovského Nemecka v betonárkach, odkiaľ sa pomocou oka vo vrchnej časti transportovali priamo na miesto, kde ich vojsko potrebovalo. „Tieto objekty sa používali vtedy, keď sa blížil front, a keď Tretia ríša cítila, že sa bude musieť brániť na tých dobytých územiach. Išlo o snahu udržať určitú líniu,“ vysvetlil Nováčik.

Kde vyrobili bunker nájdený v Stankovciach, nie je známe. Najbližšia továreň bola podľa Nováčikových znalostí vo Viedni. „Už z názvu vyplýva, že to bol objekt dimenzovaný pre jedného človeka. Mal slúžiť ako pozorovateľňa. V iných zvláštnych prípadoch mohol slúžiť aj pre ostreľovača, ale primárne ako ochrana pre toho jedného človeka, ktorý pozoroval, napríklad pri bombardovaní, kde nevybuchli jednotlivé zhodené bomby a mohol potom označiť tie miesta,“ priblížil riaditeľ múzea.

„Príliš veľa priestoru v tomto type bunkra nebolo. Sú známe prvorepublikové bunkre, z ktorých sa robila celá línia na hraniciach Československa, mnohé z nich sú dodnes zachované. Boli to až také malé pevnosti pre viacero ľudí. V Einmannbunkri nie je priestor na mobiliár alebo pohodlie,“ podotkol.

Pozorovacie zvony nemeckej výroby sa svojho času nazývali Luftschutz-Splitterschutzzelle. Ako upozorňuje stránka fortifikace.net, označenie Einmannbunker je prinajmenšom zavádzajúce, pretože pozorovacie zvony mohli podľa prevedenia využívať naraz aj štyri osoby ako núdzový úkryt. Často v ňom zostávala aj požiarna hliadka či zamestnanci na stráži.

Pozorovateľne mali byť nenápadné, a preto dve tretiny bunkra zapúšťali do zeme. Dnu viedli schodíky. Z dvojmetrového objektu trčala nad zemou len časť kupoly s priezormi. Dôkazom sú objekty v Dubnici. Einmannbunker, ktorý vlastní Podjavorinské múzeum, mal pôvodne aj dvierka. Tie však chýbajú. Počas niektorého z presunov prišiel aj o torzo múru v zadnej časti. „Pravdepodobne, keď im zavadzal, odtiahli ho nešetrným spôsobom na skládku,“ domnieva sa riaditeľ.

Foto: Pravda, Lubos Pilc Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom Einmannbunker presunuli z Trenčianskych Stankoviec do Podjavorinského múzea.

Pomáhala hydraulická ruka

Na mieste nálezu zostal v Trenčianskych Stankovciach po bunkri už len odtlačok v hline. S odvozom trojtonového Einmannbunkra archeológom pomáhalo nákladné auto s hydraulickou rukou. Z húštiny sa ho odbornému tímu podarilo vyslobodiť asi po hodine.

„Najprv sa odkopalo okolie, potom sa bunker zdvihol a vysypala sa z neho zemina, ktorá bola vo vnútri,“ opísala pani Zlatica. Presun zriedkavého nálezu sprevádzal do Nového Mesta nad Váhom tím pod dohľadom archeológa. „Previezli sme ho veľkým nákladiakom s rukou. Má približne tri tony, iná možnosť, ako s ním hýbať, nebola,“ doplnil Nováčik.

Bunker je aktuálne umiestnený na dvore v novomestskom múzeu. Riaditeľ múzea hovorí, že nateraz ho ponechajú v nálezovom stave a jeho budúcnosť bude závisieť aj od toho, či sa nájdu potrebné financie.

„Je otázka aj múzejnej prezentácie – chceme ho prezentovať v nálezovom stave, alebo ho chceme zrekonštruovať? Nie je jasné, čo s tým ešte v budúcnosti urobíme, ale pravdepodobne bude umiestnený tu na dvore Podjavorinského múzea,“ naznačil s tým, že sprístupniť ho spolu s Kugelbunkrom chcú časom aj verejnosti.

Foto: Pravda, Lubos Pilc Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom Einmannbunker našla v Trenčianskych Stankovciach miestna milovníčka histórie Zlatica Kremeňová.

Pozostatky vojny v lesoch a záhradách

Nové Mesto nad Váhom počas druhej svetovej vojny vyzeralo podľa Nováčika podobne ako iné mestá na Považí, ktoré s napätím očakávali prechod frontu. „Bol tu zároveň silný fenomén partizánskeho hnutia. Na Podjavorinských kopaniciach pôsobilo niekoľko partizánskych skupín. Často dochádzalo k pomerne ostrým bojom,“ vysvetlil. Pre novomestské múzeum má bunker preto najmä kultúrno-spoločenskú hodnotu, ilustruje totiž históriu v regióne.

Na objekty z druhej svetovej vojny možno v prírode natrafiť doteraz, o čom svedčí aj nález v Chocholnej. „Týchto železobetónových alebo betónových objektov z obdobia druhej svetovej vojny je na našom vidieku pomerne dosť. V línii okolo Malých Karpát, v každej druhej až piatej dedine nájdete rôzne protitankové zábrany – veľké betónové kocky uložené povedľa cesty,“ podotkol Nováčik.

Nie je teda výnimočné, že na pozostatok z vojny natrafia ľudia aj v lesoch či na svojich pozemkoch. Ak sa tak stane, ideálne je podľa riaditeľa múzea kontaktovať príslušný krajský pamiatkový úrad. „Betónový bunker zrejme nikomu neublíži, ale v prípade nevybuchnutej munície, treba byť opatrný a nahlásiť ju odborníkom,“ upozornil šéf múzea.

Návod, ako postupovať, ponúkajú na svojej stránke aj pamiatkari. Pri náleze vojnových objektov sa totiž môžu nachádzať aj hnuteľné predmety z obdobia vojny, ktoré sú chránené pamiatkovým zákonom ako súčasť archeologického dedičstva.

„Pri náleze akýchkoľvek vojnových objektov v pôvodnom umiestnení je riziko, že vnútri objektov alebo v ich blízkom okolí sa môže nachádzať nevybuchnutá munícia, aj preto so zemnými alebo výkopovými prácami nepokračujte,“ vysvetľujú.