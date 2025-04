Majerskému prekáža „doba cashu“, KDH zahlasuje za zrušenie transakčnej dane

Europoslankyňa Danuše Nerudová: Transakčná daň je sci-fi, Slovensko vracia do doby kamennej Video

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda KDH Milan Majerský. Návrh, s ktorým prišiel predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, je podľa neho už iba pokusom o zmiernenie dopadu transakčnej dane. „Samotné ministerstvo financií to spochybnilo, takže uvidíme, ako to vôbec bude, či vládna koalícia bude schopná podporiť návrh Andreja Danka. To je prvá vec. A druhá vec je, že ideálne by bolo zrušiť celú transakčnú daň,“ hovorí Majerský. Pripomenul, že teraz sa budú robiť v apríli výplaty a všetky firmy pocítia dopad transakčnej dane z každej jednej platby, z každej jednej výplaty a z každého obratu. Podľa neho je tiež otázne, či má vôbec Andrej Danko politickú silu na to, aby presadil nejakú zmenu.

Líder KDH poukazuje na to, že čoraz častejšie vidieť dnes v obchodoch oznámenia o tom, že prijímajú len hotovosť a platba kartou nie je možná. „Tam sme sa dopracovali. A to si zoberte, že niektoré krajiny uvažujú, že prejdú iba na platbu kartou. A my prechádzame na toto,“ upozornil Majerský, ktorý sa zároveň pýta, či naozaj na Slovensku chceme prejsť v 21. storočí naspäť do doby cashu. Podotýka, že minimálne v Európe, možno aj vo svete, majú takúto transakčnú daň len Maďarsko a Slovensko. Maďarsko pritom nie je pre nás podľa lídra kresťanských demokratov vo viacerých veciach dobrým vzorom. „Ja jednoducho nebudem súhlasiť s akýmkoľvek modelom transakčnej dane,“ vyhlásil.