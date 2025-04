Na čo dbal pápež František najviac? Blízka mu bola spiritualita ľudu, preto mal vzťah aj k Slovákom, hovorí kňaz

Na Veľkonočný pondelok sa svet dozvedel mimoriadne smutnú správu. Len deň po tom, ako sa naposledy prihovoril veriacim z balkóna vatikánskej svätopeterskej baziliky na Veľkonočnú nedeľu, zomrel pápež František. Počas svojho pontifikátu zdôrazňoval misijnú úlohu cirkvi, veriacich nabádal, aby boli viac otvorení počúvať iných, no stretal sa aj s kritikou. Aký bol Jorge Mario Bergoglio?

Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI. Video Zdroj: TV Pravda

Svätý otec František nastúpil na čelo katolíckej cirkvi v marci 2013 po tom, ako sa rozhodol abdikoval Benedikt XVI. „Jeho pontifikát zvýrazňoval najmä misijnú črtu cirkvi. Vyzýval cirkev k tomu, čo aj koncilový pápež Pavol VI., aby bola silne evanjelizačnou. Vychádza to aj z jeho historického pozadia, kedy bol lídrom latinskoamerického kontinentu v znovuobjavení misijnej črty cirkvi, ktorá má byť otvorená pre každého a prinášať radostnú zvesť z evanjelia,“ uviedol pre Pravdu kňaz Juraj Vittek.

Čítajte viac VIDEO+FOTO: Pripomeňme si návštevu pápeža Františka na Slovensku. Bol v Bratislave, Šaštíne, Prešove aj na Luníku

Otvorená cirkev

Pápež si podľa kňaza kládol otázku, akým spôsobom môže cirkev dosiahnuť misijný rozmer, aby bola viac otvorená a počúvajúca. „Priniesol nový koncept do cirkvi, ktorý je aj starý, ale zároveň aj nový, a to je synodalita cirkvi. Znamená to, že cirkev je spoločenstvom, kde je potrebné, aby sme hlboko načúvali jeden druhému, svetu, našim súčasníkom a takýmto spôsobom vedeli rozoznávať Boží hlas pre našu dobu,“ pokračoval Vittek.

V porovnaní s jeho predchodcami, pápežmi Benediktom XVI. a Jánom Pavlom II., František posunul podľa Vitteka misijný rozmer na úroveň, aby sa všetci pokrstení kresťania stali misionármi a ohlasovali radostnú zvesť, boli svedkami Krista vo svete a „nespoliehali“ sa na pápeža a jeho osobnosť v tomto svete.

Rovnako ako jeho predchodcovia sa František stretal aj s kritikou. Jednou z vecí, za ktorú ho kritizovali, bola práve jeho otvorenosť a náboženský dialóg. Konkrétne išlo napríklad o spoločné vyhlásenie s moslimským imámom v Abú Zabí, pri ktorom rezonovala pochybnosť, či nejde o popretie jedinečnosti Ježiša Krista. Vittek podotkol, že podobné pochybnosti zaznievali aj voči Jánovi Pavlovi II., ktorý pobozkal korán.

Kritizovali ho aj za výroky o tom, že ak je človek homosexuál a má dobrú vôľu, hľadá Pána. Pamätné sú jeho slová „kto som ja, aby som ho súdil“. „Je to nepochopené. Ako keby pápež menil doktrínu cirkvi, ale on ju nemenil. Len menil prístup k človekovi a hovoril, že môžeme odsudzovať hriech, ale nikdy nemôžeme odsudzovať hriešnika,“ vysvetlil kňaz.

Svojich kritikov mal aj pre výzvy na synodalitu, načúvanie, boj proti klerikalizmu, teda nesprávnemu uskutočňovaniu a zneužívaniu či už cirkevnej, alebo politickej moci. „Aj toto malo svojich kritikov, ktorí sa akoby obávali, že sa siahne na samotnú štruktúru cirkvi, čo tiež nie je pravda, pretože cirkev je zároveň synodálna aj hierarchická. Sú to dve veci, ktoré sa dopĺňajú. Keď sa jedna začne opomínať, potom prichádza k nerovnováhe, ktorá je na škodu cirkvi,“ priblížil ďalej.

Premiér Fico navštívil pápeža Františka vo Vatikáne Video Zdroj: FB/Robert Fico

Od predchodcov sa odlišoval

Ján Pavol II. aj Benedikt XVI. pochádzali z akademického prostredia a podľa Vitteka sa postupne otvárali Božiemu ľudu. Hoci aj pápež František prednášal a bol profesorom teológie, nebol celkom akademický typ, ale jeho ľudovosť bola podľa kňaza oveľa výraznejšia, čím sa podobal na pápeža Jána XXII., ktorý zvolal druhý vatikánsky koncil. František bol v niektorých črtách veľmi blízky práve pápežovi Ján XXII.

Vittek podotýka, že aj na Slovensku boli niektoré prúdy, ktoré vnímali Františka s dešpektom a podozrievaním. „Myslím že, jeho návšteva na Slovensku silne a pozitívne zarezonovala v mysliach katolíkov. Je ťažko hovoriť za druhých, ale myslím, že ho budú vnímať s veľkou láskou ako pápeža, ktorý prejavil pozornosť aj cirkvi na Slovensku,“ skonštatoval. Okrem Maďarska a Belgicka bolo Slovensko totiž jednou z mála krajín, ktorú počas pontifikátu osobne navštívil.

Čítajte viac Smrť pápeža Františka ovplyvní aj športové dianie v Taliansku. Serie A reaguje na odchod hlavy katolíckej cirkvi zmenou programu

Navyše, pápež poznal aj veľa Slovákov v Ríme, napríklad pápežských ceremonárov alebo kňaza Augustína Jána, ktorý má na starosti sakristiu v Bazilike svätého Petra. „Pápež František vnímal so Slovenskom určitý súzvuk. Existuje takzvaná spiritualita ľudu, niekedy sa to nazýva aj ľudová spoločnosť. Je to najväčšia sila latinskoamerickej cirkvi,“ priblížil s tým, že práve tento prvok pápež vnímal na Slovensku v eminentom význame. „Myslím, že týmto mu bolo Slovensko blízke a Slováci pri jeho návšteve ocenili srdečnosť a blízkosť Božiemu ľudu,“ domnieva sa.

Text budeme rozširovať.