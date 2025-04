Meteorológovia varujú pred búrkami, môžu sa vyskytnúť aj supercely s krupobitím

Vo viacerých častiach Slovenska sa môžu vyskytnúť búrky. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou od 13.00 do 21.00 h.

Počasie na týždeň: Z tepla do studena Video

V jednotlivých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt búrok s prudkým lejakom s intenzitou až do 40 milimetrov za minútu, s nárazmi vetra 65 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ spresnil SHMÚ.

Zábery na búrkové divadlo spojené so supercelou zachytili na Horehroní. Pozrite si, ako to celé vyzeralo Video Archívne video.

Podľa portálu imeteo. sk sa začína séria dní plných búrok, ktoré vyvrcholia vo štvrtok. Počasie u nás dnes ovplyvňuje nevýrazné tlakové pole, do ktorého od západu nad naše územie postupuje rozpadávajúci sa studený front. Prvé blesky podľa meteorológov udreli okolo 11. hodiny v okolí obce Sihla v okrese Brezno. Búrlivo je aj na severovýchode Slovenska, pri na poľsko-slovenskom pohraničí. Vyskytnúť sa môžu aj supercely. Prvé prehánky a búrky sa vyskytli aj v oblasti Veporských vrchov. Pridať sa môžu aj Nízke a Vysoké Tatry. „Najlepšie podmienky na vznik vyzerajú byť v Banskobystrickom kraji. Ak sa búrky budú tvoriť aj na východe, na rad môžu prísť aj supercely. Oveľa pokojnejšie počasie by malo byť na západe krajiny. Tam sa dnes búrky vôbec neočakávajú," píše portál. Dodáva, že s búrkami treba rátať aj v ďalších dňoch. Situácia by sa mala zlepšiť až počas víkendu.