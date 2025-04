Protifašistické hnutie kritizuje Blahu: Jeho vyjadrenia prekročili hranice politickej kultúry, historickej pravdy a ľudských práv

Pred Najvyšší súd prišli podporovatelia aj odporcovia Bombica Video

Súčasne SPH upozorňuje aj na to, že Blaha šíri hrozby voči prokuratúre, súdom, novinárom či menšinám, relativizuje alebo prekrúca význam fašizmu, podsúva verejnosti konšpirácie o „sionistickej mafii“ a „deep state“ v slovenských štátnych orgánoch, podnecuje k násiliu a zastrašuje vykonávateľov spravodlivosti výzvami typu „za toto musia padať hlavy“ či „musíme pritvrdiť“. Súčasne je podľa hnutia neprípustné aj to, aby verejný činiteľ otvorene zastrašoval a spochybňoval nezávislosť súdnictva, prokuratúry a polície, čím vyzýva na deštrukciu právneho štátu. „Nemôžeme mlčať, keď sa politický jazyk podpredsedu vládnej strany Smer-SD podobná propagande, ktorá viedla k nástupu fašistického režimu v našej krajine,“ vyhlásilo hnutie, ktoré postoje Blahu vníma ako priamu výzvu na spustenie postupného štátneho prevratu.

Čítajte viac Západ prehráva, Európa stráca partnerov, vyhlásil Blaha opäť v Moskve

„Pevne stojíme za statočnými policajtmi, prokurátormi a sudcami a želáme im veľa síl a odvahy, aby sa nedali zastrašiť. Dnes vo veľkej miere leží na ich pleciach obrana demokracie a vytvorenie zákonnej hrádze proti stále silnejšiemu prenikaniu fašistických postojov do myslenia ľudí a aj našej politickej reprezentácie,“ zdôraznilo SPH a doplnilo, že sloboda slova je základnou demokratickou hodnotou, ktorú treba chrániť.

Čítajte viac Bombica pustili na slobodu. Extrémistu sa zastal Ficov úrad. Reaguje polícia i Žilinka, Šimečka hovorí o novom dne vlády

Hnutie pripomenulo, že európske demokratické krajiny prijali obmedzenie slobody slova práve tam, kde začína propagovať fašizmus, násilie či terorizmus. „Sloboda slova musí končiť tam, kde začína fašistická propaganda – to je hlboké poučenie aj z našich vlastných dejín,“ vyhlásilo protifašistické hnutie. SPH súčasne vyzvalo všetkých občanov, politikov, štátnych úradníkov, predstaviteľov legislatívnej, výkonnej aj súdnej moci, aby sa dištancovali od takéhoto nebezpečného podnecovania k zmene demokratického ústavného zriadenia, ktoré bolo vybojované v Nežnej revolúcií roku 1989.

Blaha na Červenom námestí v Moskve: Rusko je stále krásne, stále vyspelé. Tvrdí, že sa prišiel ospravedlniť Video

Europoslanec a podpredseda strany Smer Ľuboš Blaha sa na sociálnej sieti Telegram zastal obvineného extrémistu Daniela Bombica, ktorý je známy aj pod prezývkou Danny Kollár. Podľa Blahu je tragédiou, že prokuratúra vôbec chcela vziať slovenského občana do väzby pre iný názor. „Je úplne zjavné, že prokurátor podľahol nenávistnej kampani, ktorú proti Dannymu Kollárovi rozpútali liberálne médiá. Zľakol sa ich tlaku a tak úplne nezmyselne opätovne požiadal o väzobné stíhanie. A už ho aj brali… Takto to funguje na Slovensku. Denník N či Sme zapískajú a bezpečnostné zložky skáču. Prokuratúra sa správa ako nejaká úderná čata médií – veď to je choré,“ vyhlásil Blaha. Podľa jeho slov jestvuje podozrenie, že Bombicovi priťažilo to, že sa postavil proti genocíde, ktorú páchal Izrael v Gaze a bol na proteste na podporu Palestíny.

Šutaj Eštok po výbore o jeho účasti v relácii s hľadaným extrémistom Video

„Ak sa preukáže, že na prokuratúre funguje nejaká sionistická mafia, ktorá sa ľuďom mstí za oprávnenú kritiku Izraela, bude to najväčší škandál v novodobých dejinách Slovenska,“ vyhlásil Blaha na Telegrame. Ako ďalej uviedol, ľudia sa nemusia stotožňovať s názormi Bombica, no je podľa neho šialené, aby polícia a prokuratúra šikovali niekoho za iný názor.

Čítajte viac Luxusný taxík. Vládnym špeciálom sa vozia trestne stíhaní aj špičky štátu. Kto o letoch rozhoduje?

„Chápem, že liberálne médiá aj ich sluhovia v Progresívnom Slovensku by boli najradšej, keby na Slovensku fungovala progresívna totalita. A najradšej by nás za naše názory zavreli všetkých. Základ je nenávidieť Rusko, podporovať genocídu v Gaze a do toho presadzovať globalizmus a dúhovú agendu. Ak toto nerobíte, tak ste na odstrel. Doslova,“ napísal Blaha a pripomenul v tejto súvislosti atentát na premiéra Roberta Fica (Smer). „Alebo vás treba strčiť do väzby – a tam sa možno pošmyknete na papuči. Toto chystajú na nás všetkých. Majú svoj „deep state“ v bezpečnostných zložkách, a kým sa ten neprečistí, sloboda na Slovensku je v ohrození. Našťastie, ich mafia nie je všemocná. Aj preto je dnes Danny Kollár na slobode,“ doplnil Blaha s tým, že Bombic je teraz nútený žiť v strachu, že ho zatvoria do väzenia pre iný názor. „Vyhrali sme jednu bitku, ale vojna pokračuje. Je to vojna liberálnych extrémistov proti slobode. A keď nepritvrdíme, nemôžeme vyhrať,“ uzavrel Blaha.