Pápežovi vložia do rakvy mince a text. Truhiel bude mať menej ako predošlí. Kto zo Slovenska poletí na pohreb?

Pohreb pápeža Františka bude v sobotu o 10. hodine dopoludnia. Do Vatikánu sa už v týchto chvíľach zbiehajú veriaci a svoju účasť na poslednej rozlúčke oznamujú aj reprezentanti krajín z celého sveta. Vládnym špeciálom poletí na Apeninský polostrov na pohreb Svätého Otca prezident Peter Pellegrini spolu s biskupmi, no zostava ešte nemusí byť konečná.

Mario Jose Bergoglio skonal na Veľkonočný pondelok o 7:35 ráno. Úmrtie pápeža oznámil jeho komorník kamerlengo Kevin Joseph Farell. Rodený Argentínčan bude mať pohreb vo Vatikáne, kde slúžil na čele Svätej stolice od roku 2013, keď na Petrovom stolci vystriedal Benedikta XVI. Zomrel len deň po tom, ako na Veľkonočnú nedeľu udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi, teda mestu Rím a svetu. Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí a povedie ju dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re.

Leteckým špeciálom poletia zo Slovenska s prezidentom Petrom Pellegrinim aj predstavitelia katolíckej cirkvi vrátane arcibiskupa Bernarda Bobera a biskupov, ktorí ho budú sprevádzať.

„Pôjdeme len vo veľmi zúženej delegácii. Uvidíme ešte, či ma bude niekto sprevádzať z Národnej rady SR a vlády. To uzavrieme v nasledujúcich chvíľach,“ priblížil Pellegrini po podpísaní sa do kondolenčnej knihy. Pellegrini sa s pápežom stretol v minulosti dvakrát počas audiencie. Prvý raz ešte ako slovenský premiér v decembri 2019, druhý raz ako prezident v decembri minulého roka.

Na deň pohrebu pápeža Františka plánuje vláda vyhlásiť štátny smútok. Platiť by mal v sobotu 26. apríla od 8.00 do 20.00 hod. Ešte v pondelok ministerstvo vnútra vyzvalo všetky štátne orgány a inštitúcie a tiež orgány územnej samosprávy, aby sa pripojili k pietnej spomienke. „Štátne vlajky Slovenskej republiky budú spustené do pol žrde na celom území Slovenskej republiky od utorka 22. apríla 2025 od 8.00 hodiny do štvrtka 24. apríla do 17.00 hodiny,“ informoval rezort.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) bude na pohrebe bez zástupcu rovnako ako v minulosti. „Podľa našich informácií nikto z predchádzajúcich biskupov ECAV na pohreby predchádzajúcich pápežov pozvánky nedostal a teda sa ich ani nezúčastnil,“ uviedla pre Pravdu Jana Nunvářová z ECAV. „Vzhľadom na to, že ECAV na Slovensku je už 500 rokov úplne oddelená a nezávislá od rímskokatolíckej cirkvi, jej biskupov i pápeža, veriaci ECAV nemajú žiaden dôvod zúčastniť sa pohrebu pápeža Františka,“ dodala.

Kto chodieva na pohreb

Na pohreb pápeža sa podľa bývalého hovorcu Konferencie biskupov Slovenska a kňaza, ktorý pôsobí v bratislavských Vajnoroch Jozefa Kováčika, pozvánky nedostávajú. „V tomto prípade ide o rozhodnutie štátnikov, ktorí sa rozhodnú, že by sa radi zúčastnili tohto obradu. Je to skôr o komunikácii medzi nunciatúrami, ktoré sú zástupcami Svätej stolice v jednotlivých krajinách a samotnou Svätou stolicou,“ uviedol Kováčik pre Pravdu.

Pravidlá, kedy má dôjsť k pohrebu, sú však striktne dané, posledná rozlúčka so Svätým otcom sa má vždy konať medzi štvrtým a šiestym dňom po jeho úmrtí. Keďže pápež zomrel v pondelok, rozlúčka pripadla na sobotu. „Keď sa spočítajú možnosti, ktoré tu sú, a keďže v Taliansku je deň predtým štátny sviatok, tak tá sobota sa v tomto prípade javí ako najvhodnejší termín,“ priblížil.

Napriek tomu, že sa pohreb koná vo Vatikáne, ťarcha bezpečnosti a logistiky pohrebu bude na talianskych úradoch. Odborník na protokol Marek Trubač podotkol, že delegácie štátov budú limitované. Či poletí s Pellegrinim premiér Robert Fico (Smer) alebo predseda parlamentu Richard Raši (Hlas), nebolo do uzávierky známe. Pravda oslovila všetky tri inštitúcie troch najvyšších ústavných činiteľov. V minulosti sa však trio najvyšších činiteľov podľa protokolistu predbiehalo, kto sa za Slovensko rozlúči s pápežom.

„Ján Pavol II. bol taký obľúbený, že u nás došlo, preženiem to, k „trenici“. Prezident, predseda parlamentu, premiér – všetci traja chceli byť na tom pohrebe. U nás je také nepísané pravidlo, že počas neprítomnosti dvoch najvyšších ústavných činiteľov aspoň ten tretí musí svietiť a kúriť, strážiť republiku. Bol tu súboj, či sa Mikuláš Dzurinda ako premiér alebo predseda parlamentu zrieknu v prospech jedného alebo druhého. Prezident bol ako hlava štátu automaticky na pohrebe hlavy štátu,“ opísal v relácii ta3.

Stretnutie s pápežom si vyžaduje čierne formálne oblečenie, inak to nebude ani na pohrebe. „V bielej by nemali prísť manželky štátnikov ani premiérky a predstaviteľky vlád a štátov s výnimkou príslušníčok kráľovských rodov,“ spresnil Trubač.

Pápeži mali tri rakvy

Pápež František zasiahol ešte počas pontifikátu do pravidiel svojho pohrebného rituálu a vybral si len jednu rakvu. Pre porovnanie, Jána Pavla II. pochovávali v troch rakvách – z olova, dubového a cyprusového dreva. Vystavená rakva nebude stáť ani na vyvýšenom katafalku, ako to bolo pri Benediktovi XVI.

„Aj telo predošlých pápežov bolo pri pohrebe uložené pri pohrebe v jednej rakve. Do ďalších dvoch rakiev sa ukladalo až v okamihu, keď sa vkladalo do samotnej krypty. Až po okamih ukladania do krypty sa v podstate nič nemení, ale v tomto prípade pápež rozhodol, že on sám nebude v troch rakvách, ale bude v jednej,“ vysvetlil Kováčik. Cínová rakva súvisela s hygienickými dôvodmi, drevená s apoštolskou tradíciou a so Svätou zemou.

Foto: TASR/AP, Vatican Media Vatikán Pápež František Úmrtie Telo zosnulého pápeža Františka je vystavené v rakve v súkromnej kaplnke vo Vatikáne.

Súčasťou Františkovho závetu bolo tiež, aby bolo pochovaný v starobylej mariánskej svätyni Santa Maria Maggiore, kam sa chodieval modliť na začiatku a na konci každej apoštolskej cesty. „Žiadam, aby bol môj hrob pripravený vo výklenku v bočnej uličke medzi Paulínskou kaplnkou (kaplnkou Salus Populi Romani) a Kaplnkou Sforza v danej pápežskej bazilike, ako je uvedené v priloženej prílohe,“ napísal pápež vo svojej poslednej vôli.

Kováčik vysvetlil, že to nie je celkom ojedinelé. „Keď vojdete do Baziliky svätého Petra a idete do sakristie, tak je tam zoznam všetkých pápežov, ktorí sú tam pochovaní. Ľudia sú niekedy prekvapení, že tam nie je 266 mien. Nie je ich tam ani dvesto, práve preto, že nie všetci pápeži sú pochovaní práve v Bazilike svätého Petra. V Santa Maria Maggiore bude siedmym pochovaným pápežom,“ ozrejmil.

František si želal, aby jeho telo pochovali do zeme. Hrob má byť jednoduchý, bez zvláštnej výzdoby a s jediným nápisom: Franciscus, teda František. Pochovanie v zemi symbolizuje podľa bývalého hovorcu to, čo pápež prežíval celý život. „To znamená, že chcel využiť spôsob pochovávania tak, ako je u kresťanov bežný, teda aj zo symbolického pohľadu – zo zeme si vzišiel, do zeme sa vrátiš, prach si a na prach sa obrátiš. Zároveň je to aj symbolická blízkosť k chudobným, ktorých vnímal vždy na blízku,“ pokračoval.

V rozhodnutí byť pochovaný v Santa Maria Maggiore a v zemi urobil František zmenu po niekoľkých storočiach. „Naposledy bol v tejto bazilike pochovaný Klement IX. v 17. storočí,“ uviedol pre Pravdu komentátor portálu Postoj.sk Pavol Rábara. Posledným pápežom, ktorého pochovali mimo Vatikánu, bol Lev XIII. v roku 1903. Posledné miesto jeho odpočinku je v Lateránskej bazilike.

Šatka, mince a dokument

Rakvu s Františkom premiestnia z kaplnky Dómu svätej Marty, kde sa s ním v utorok lúčili najbližší spolupracovníci, do Baziliky svätého Petra, kde bude vystavená verejnej úcte. Rakvu s pápežom Františkom by mali zavrieť v piatok podvečer. Rábara podotkol, že aj so zatváraním rakvy sa spájajú zaujímavé zvyklosti. „Pápežovi sa na tvár dáva biela hodvábna šatka, do rakvy sa nasypú mince, ktoré vyrazili počas jeho pontifikátu. Ešte mu do nej dajú dokument, ktorý je zhrnutím jeho života a pontifikátu,“ vysvetlil.

Pápežský pohrebný obrad sa podľa Kováčika zásadne nebude líšiť od bežného cirkevného obradu, no keďže pôjde o pochovávanie biskupa, môže byť iný ako je pre bežného veriaceho. „V zásade všetky symboliky, ktoré sa používajú pri bežných obradoch, budú používané aj v tomto prípade. Ešte nemáme v rukách konkrétne texty tak, ako si ich želal pápež upraviť, ale tie podstatné veci tam budú a pohreb sa odohrá počas svätej omše a budú tam všetky modlitby, príhovory, žalmy, ktoré sú vyjadrením nádeje na posmrtný život,“ ozrejmil kňaz.

Foto: SITA/AP, Andrew Medichini Vatican Obit Pope Francis Pápež František bol veľký fanúšik futbalového klubu San Lorenzo de Almagro z Buenos Aires. Snímka je z roku 2019, keď mu členovia kubánskeho národného cirkusu darovali futbalovú loptu.

Pohrebnú svätú omšu počas rozlúčky s Jánom Pavlom II. celebroval vtedy ešte kardinál Joseph Ratzinger, neskorší Benedikt XVI. „Ak to zdravotný stav umožňuje, zvyčajne je to vždy dekan kardinálskeho kolégia, teda služobne najstarší z kardinálov. V tomto prípade ide o kardinála Re (Giovani Battista Re, poz. red.), ktorý má 91 rokov a mal by sláviť pohrebné obrady. Koniec koncov je to on, kto teraz vedie cirkev,“ uviedol Kováčik.

Komorník kamerlengo má na starosti praktické veci spojené napríklad s pápežským bytom. „Čo sa týka zvolávania kardinálov aj pohrebných obradov, vedenia jednotlivých kongregácií, ktoré sa začnú po období smútku, to má na starosti práve kardinál dekan,“ dodal.

„Samotný obrad sa odohrá na Námestí svätého Petra pred bazilikou, tam bude prítomná rakva. Po pohrebe rakvu prenesú do vnútra Baziliky svätého Petra a následne, niekoľko hodín po samotnom pohrebe, bude uložená už do samotnej Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa pripravuje miesto krypty,“ pokračoval kňaz.

Miesto posledného odpočinku pápeža by mohlo byť sprístupnené verejnosti už o niekoľko dní. „Samozrejme, v prvých dňoch to bude zrejme ohraničené, aby sa tam všetci ľudia netlačili, ale predpokladám, že bude sprístupnené hneď na druhý deň aj pre verejnosť,“ dodal Kováčik.