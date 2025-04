Ľudia ako Blaha za druhej svetovej vojny nakladali ľudí do dobytčiakov, reaguje židovská obec na jeho výroky

Naď a Blaha pred súdom. Za slová o vlastizrade sa odmieta ospravedlniť, exminister žiada 100-tisíc eur Video Dva roky od skutku sa pred súd prvýkrát postavili bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) a podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer). / Zdroj: ta3/Pravda

Slovenská židovská komunita vníma Blahove vyhlásenia a odkazuje mu, že všetci Židia, ktorí dnes na Slovensku žijú, sa tu rozhodli žiť dobrovoľne, napriek nie vždy prívetivému prostrediu. „Vieme, že ľudia ako vy vždy boli aj budú. Okrem opovrhnutia vzbudzujú i ľútosť a prenesený pocit hanby. Za druhej svetovej vojny arizovali a nakladali ľudí do dobytčiakov, o tri roky neskôr zoštátňovali a posielali ľudí do gulagov. Dá sa s tým vyrovnať, ak ľudí ako vy nebude priveľa. To by spôsobilo zánik dôstojného a demokratického Slovenska,“ uviedol Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR s dodatkom, že malá židovská komunita prispieva k rozvoju Slovenska a svojou tvorivou činnosťou a odvedenými daňami financuje aj Blahu.

Podľa zväzu na Slovensku extrémna ľavica a pravica splynuli v jedno, pretože vrana k vrane sadá a „lump si lumpa hľadá“. Zväz židovských náboženských obcí poukazuje na to, že ľudia sú dobrí i zlí, talentovaní i bez talentu, šikovní či menej, slušní či neslušní, morálni či bez zásad, múdri i jednoduchší. A keďže svet nie je čierno-biely, v každej osobnosti sa snúbi kombinácia týchto kvalít. „Nie v každom z nás sa však prebudia zlé vlastnosti. Ľuboš Blaha, dobrovoľne ste sa rozhodli byť zlým a neslušným jedincom. Prejavuje sa to tak, že ste sa podujali aktívne prebúdzať ľudské zlo, ktoré v nás drieme. Útočíte na prízemné pudy a tešíte sa, ak po sebe vidíte výsledky – znepokojených, vystrašených či sfanatizovaných ľudí. Tí sa totiž ľahko manipulujú,“ uviedol zväz zastupujúci Židov na Slovensku. Blaha podľa neho na jednej strane volá po bezbrehej slobode prejavu, čo je znakom anarchie, avšak na druhej strane pomáha budovať autoritársky režim. Politológom takéto správanie „akosi nevychádza“, a preto Ľuboša Blahu vnímajú skôr tragikomicky, podotkol zväz.

Voči výrokom europoslanca za Smer sa už kriticky vyjadrilo aj Slovenské protifašistické hnutie. Podľa neho prekročili hranice politickej kultúry, rešpektu voči demokratickým inštitúciám, historickej pravdy a základných ľudských práv. Hnutie považuje za neprípustné, aby verejný činiteľ a podpredseda vládnucej strany obhajoval obvineného extrémistu Daniela Bombica, ktorý hajloval a používal neonacistické symboly. Súčasne upozornilo na to, že Blaha šíri hrozby voči prokuratúre, súdom, novinárom či menšinám, relativizuje alebo prekrúca význam fašizmu, podsúva verejnosti konšpirácie o „sionistickej mafii“ a „deep state“ v slovenských štátnych orgánoch, podnecuje k násiliu a zastrašuje vykonávateľov spravodlivosti výzvami typu „za toto musia padať hlavy“ či „musíme pritvrdiť“.

Podľa Blahových vyjadrení na Telegrame jestvuje podozrenie, že Bombicovi priťažilo to, že sa postavil proti genocíde, ktorú páchal Izrael v Gaze a bol na proteste na podporu Palestíny. „Ak sa preukáže, že na prokuratúre funguje nejaká sionistická mafia, ktorá sa ľuďom mstí za oprávnenú kritiku Izraela, bude to najväčší škandál v novodobých dejinách Slovenska,“ vyhlásil Blaha.