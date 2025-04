Matovič si cez internet podal Dubéciho: Pripomenul mu jeho politickú minulosť a progresívcom poslal tvrdý odkaz

Matovič: SIS sleduje ľudí aj opozíciu. Mali by sme spoločne podať ďalší návrh na odvolanie Fica Video

Matovič zareagoval na Dubéciho nedávne vyjadrenia pre denník Postoj, v ktorých uviedol, že si nevie predstaviť stabilnú vládu, ktorej súčasťou by bol Igor Matovič. „To nie je nič osobné, ale jednoducho neverím, že takáto vláda by vedela stabilne fungovať,“ uviedol Dubéci. Matovič reagoval s iróniou a ľudovými porekadlami ako „pýcha predchádza pád“ a „nekrič hop, kým nepreskočíš“, čím Dubéciho vyjadrenia označil za namyslené a predčasné.

V ďalšej časti statusu sa Matovič pustil do širšej kritiky PS. Označil ich za politické zoskupenie, ktoré stráca atraktivitu u voličov, napriek „podpore zo strany médií a posilám ako Ivan Korčok.“ Matovič pripomenul hlasovanie PS spolu s Republikou, Smerom a Hlasom za pád vlády, ktorú on viedol. Tým podľa neho umožnili návrat, ako on tvrdí, „mafie k moci a podkopali boj proti korupcii.“

Dubéci zhrnul, o čom všetkom parlament nerokoval kvôli koaličnej kríze Video Zdroj: ta3

Záver statusu Matovič venoval posolstvu, že hnutie Slovensko bude kľúčovým hráčom po budúcich voľbách. Avizoval, že cieľom jeho hnutia bude dosiahnuť taký výsledok, aby bez nich nebolo možné zostaviť vládu. V prípade úspechu plánuje PS blokovať v parlamente a odmieta ich „progresívnu agendu.“

„Nebudeme vám podporovať ani jeden z vašich cukyluky návrhov,“ odkázal Matovič. Zároveň vyzval PS, aby prestalo podceňovať jeho hnutie a pokúsilo sa vytvoriť skutočne širokú opozičnú koalíciu. Dodal, že ich opätovné vylučovanie z hry sa môže obrátiť proti nim – tak ako sa to podľa neho stalo v roku 2020.