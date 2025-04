Slovenskí folkloristi sa vyjadrili ku krokom Šimkovičovej rezortu: Kade prejdete, tam už tráva nerastie

Ako uviedli vo svojom vyhlásení, ktoré zaslala platforma Otvorená kultúra!, tradičnej ľudovej kultúre sa venujú aktívne, niektorí na dobrovoľníckej báze, ďalší celoživotne a profesionálne, všetci dlhoročne. Ako ďalej uviedli, najdôležitejším zdrojom podpory bol pre nich Fond na podporu umenia (FPU).

Ministerka Šimkovičová o dianí vo Fonde na podporu umenia Video Nedoriešené schválenie dotácií, a tým aj podpora v rámci dotačného podprogramu Tradičná kultúra a folklorizmus je bodom sporu medzi vedením ministerstva kultúry a Radou FPU na jednej strane a manažmentom FPU na strane druhej. Navzájom sa obviňujú zo zavinenia problémov a prieťahov.

„Jeho pravidlám sme rozumeli a dôverovali im. Až do nástupu do funkcie Vás, pani ministerka. Ako ste sa v prostredí kultúry objavili, začali ste ničiť všetko dobré, čo sa roky budovalo a fungovalo. Nielen Fond na podporu umenia, ale aj celý ekosystém folklorizmu, ktorý vytvárali generácie pred nami. Samozrejme, nebol dokonalý, ale čo je na svete dokonalé?“ spytujú sa folkloristi. „Pani ministerka, my Vás nepotrebujeme vidieť v pseudokroji na festivaloch. Nepotrebujeme počuť vašu subjektívnu predstavu o tom, čo je naša tradičná kultúra, ani to, ako by malo súčasné umenie vyzerať,“ obrátili sa na šéfku rezortu kultúry Martinu Šimkovičovú. Zdôraznili tiež, že nepotrebujú, aby mal folklorizmus zvýhodnený režim oproti iným. „My všetci, ktorí kultúru spoluvytvárame, sme pre Slovensko rovnako dôležití,“ prízvukovali s tým, že to, čo potrebujú, je odbornosť, demokratické a predvídateľné prostredie, nie zneužívanie na politické ciele.

„Vy a Vaši nominanti takéto prostredie nevytvárate – kade prejdete, tam už tráva nerastie. A pokiaľ si niekto myslí, že to je len problém bratislavských zhýčkaných umelcov, tak sa choďte opýtať do miestnej knižnice, múzea, organizátora vášho hudobného alebo divadelného festivalu, vedúceho tanečného súboru, do ktorého chodia vaše deti…,“ píše sa ďalej vo vyhlásení. Folkloristi dodali, že netreba opakovať fakty, dátumy či poradie krokov za posledné mesiace, tieto informácie sú podľa nich ľahko dohľadateľné. „Alebo postačí myšlienkový experiment: spomeňte si na niečo pozitívne, čo sa v tomto období za aktívnej podpory MK SR udialo. Nič? Nič. Namiesto toho ste vyvolali chaos, konflikty, spory, spôsobili ste meškanie dotácií, odvolali ste desiatky odborníkov, dosadili nekompetentných nominantov, začali ste urážať a znevažovať ľudí pôsobiacich v kultúre a umení,“ tvrdia ďalej.

„Pani ministerka, môžete sa vyhovárať na čo a koho chcete, ale Vaše pôsobenie v oblasti kultúry je katastrofa. Budeme to slobodne hovoriť, vysvetľovať a opakovať – lebo je to naša zodpovednosť voči dedičstvu, ktoré chceme odovzdať ďalším generáciám,“ uzavreli folkloristi svoje vyhlásenie.