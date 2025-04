Slovensko zasiahnu najsilnejšie búrky od začiatku roka. Hrozia na väčšine územia, meteorológovia už vydali výstrahy

Počasie 24. 4. 2025 Video

Búrky sa môžu vyskytnúť v celom Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji, ako aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. Vietor môže v týchto lokalitách dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za polhodinu a s krúpami.

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako je stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov či podjazdov. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch,“ upozornili meteorológovia.

Po búrke zostala vytopená celá obec. Do domov sa valila voda z okolitých polí Video Búrka s krúpami a prívalová voda z polí vytopila v priebehu pätnástich minút desiatky domov vo Zvolenskej Slatine. Živel sa ľuďom dostal do izieb, pivníc, kotolní, záhrad. Škody zatiaľ vyčíslené nemajú, no niektorí musia vyhadzovať nábytok aj elektroniku. / Zdroj: Eva Štenclová

Najsilnejšie od začiatku roka

Odborníci varujú pred mimoriadne silnými búrkami, ktoré by mohli byť najsilnejšie od začiatku tohto roka. Spolu s prívalovými dažďami a krupobitím hrozia aj škody na majetku, keďže búrky budú podľa predpovedí statické, čo znamená, že sa budú zdržiavať nad jedným miestom dlhší čas, píše portál iMeteo.

Podobná situácia sa odohrala už tento týždeň v utorok, kedy silné búrky zasiahli tri slovenské obce – Babín, Zvolenskú Slatinu a Medzev – a spôsobili tam lokálne záplavy. Dnešné meteorologické podmienky však naznačujú ešte intenzívnejší vývoj. Príčinou je studený front, ktorý ráno začne postupovať cez západné Slovensko. Pred ním sa však do našej oblasti dostáva veľmi teplý a vlhký vzduch, ktorý vytvára ideálne podmienky na silnú búrkovú činnosť.

Prvé búrky sa očakávajú už dopoludnia najmä v horských oblastiach stredného Slovenska, kde sa začne rýchlo vytvárať kopovitá oblačnosť. Tá následne prerastie do prehánok a búrok. Najkritickejšie obdobie má nastať po 14:00 h, kedy sa búrky začnú spájať do väčších systémov a prinesú intenzívne zrážky, vysvetľuje portál.

Meteorológovia varujú, že práve statickosť búrok predstavuje najväčšie riziko. V krátkom čase môžu spadnúť desiatky milimetrov zrážok, čo môže spôsobiť prívalové povodne a lokálne škody. V jadrách búrok nie je vylúčené ani krupobitie, ktoré môže poškodiť úrodu či autá.

Búrlivé počasie by malo pretrvať až do piatka. Večer sa síce očakáva čiastočné oslabenie búrkovej aktivity, no riziko výskytu búrok pretrváva aj počas noci. V piatok sa bude ťažisko búrok presúvať na stredné a východné Slovensko, zatiaľ čo západ krajiny by mal zažiť výraznejší dážď bez výrazných búrok, dodáva iMeteo.

Nedostatok vlahy bol minulý týždeň na väčšine Slovenska

Nedostatok vlahy bol minulý týždeň na väčšine Slovenska, normálne podmienky boli na takmer jednej pätine územia. Výrazné až extrémne sucho bolo na približne 14 percentách plochy SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

„Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile je na úrovni výrazného až extrémneho sucha ojedinele na západnom Slovensku, na severe stredného a východného Slovenska,“ uviedli odborníci. Priblížili, že v povrchovej vrstve je výrazné až extrémne sucho ojedinele na západe a severe Slovenska. V hlbšej vrstve je extrémne sucho najmä na severovýchode Slovenska, na Orave, Považí, Hornej Nitre a lokálne aj na Záhorí.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší mínus 60 až mínus 80 milimetrov podľa SHMÚ lokálne na Považí, Orave, Liptove, hornej Nitre a v Malých Karpatoch. Nadbytok vlahy je do 20 milimetrov v Banskobystrickom kraji, kde minulý týždeň spadlo aj najviac zrážok. Išlo najmä o stredné Pohronie, Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy. Najnižšie úhrny štyri až šesť milimetrov boli lokálne na Spiši, Šariši a krajnom východe, tvrdí hydrometeorologický ústav.

„Po teplotnej stránke bol týždeň nadpriemerne teplý. Najvyššia teplota bola približne 28 stupňov Celzia na juhovýchode Slovenska a na Gemeri. Najnižšie klesla teplota na takmer mínus jeden stupeň Celzia na Zamagurí,“ skonštatovali meteorológovia.