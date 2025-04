Zoči-voči pápežovi: Pellegrini s ním zažil mystickú chvíľu, pre Čaputovú bol stelesnením lásky k blížnemu. Čo o ňom povedali?

Stretnutie s ním neprešlo bez toho, aby sa človeku pozrel do očí. Sálal z neho rešpekt a zároveň ľudskosť a pokora. Za zatvorenými dverami rád žartoval a jeho čaro a sila boli v kontraste s okázalým bohatstvom pápežských palácov. Svoj záujem o človeka ukázal aj vo chvíli, keď si u syna expremiéra Eduarda Hegera všimol rozviazanú šnúrku a podujal sa to napraviť. Ako si slovenskí politici spomínajú na stretnutia s pápežom Františkom?

Prezident Pellegrini o návšteve u pápeža Video Zdroj: ta3

Pravda oslovila viacerých predstaviteľov politického života, ktorí sa stretli a hovorili s pápežom Františkom. O súkromné spomienky sa podelili prezident Peter Pellegrini, exprezidentka Zuzana Čaputová, poslanec parlamentu František Mikloško, bývalý predseda Národnej rady SR Boris Kollár, expremiér Eduard Heger a bývalý minister zahraničných vecí a diplomat Rastislav Káčer.

Pellegrini: Vyslovil niečo, čo sa týkalo mojej budúcnosti

Ako uviedol prezident Pellegrini, zásadnou myšlienkou, ktorá v ňom navždy ostala po prvom stretnutí so Svätým Otcom, bol jeho pohľad na národ ako strom. „Staršia generácia tvorí jeho korene, stredná kmeň, ktorý celý strom vyživuje, a tí najmladší predstavujú kvety a plody ako symbol národnej budúcnosti. Čo je však podstatné – všetci tvoria jeden celok, ktorý nemôže existovať bez žiadnej svojej súčasti,“ vysvetlil prezident.

Hoci jeho stretnutie s pápežom bolo pôvodne naplánované na dvadsať minút, predĺžilo sa na dvojnásobok. „Bol som naozaj úprimne očarený ľudskosťou a múdrosťou Svätého Otca. Nehovoril veľa, a pritom tak veľa povedal,“ opísal prezident s tým, že schôdzka mala pre neho oveľa hlbší význam.

Foto: Peter Pellegrini/facebook pellegrini, pápež františek, vatikán Prezident Peter Pellegrini na audiencii u pápeža Františka vo Vatikáne 9. decembra 2024.

„Zažil som s ním aj vyslovene mystickú chvíľu, keď počas nášho rozhovoru vyslovil niečo, čo sa týkalo mňa osobne, môjho ďalšieho života a mojej budúcnosti. Bolo to pre mňa v tom okamihu nesmierne dôležité a vedel som, že keď o tom poviem novinárom, bude to v médiách mimoriadne rezonovať. No keď som medzi nich vyšiel, nedokázal som si na nič z toho presne spomenúť. Ostalo to teda presne tak, ako to malo byť – ako môj hlboký vnútorný zážitok s mimoriadne silnou emóciou, ktorá napokon ostala len pre moje vnútro,“ priblížil.

Ako ďalej uviedol, veľmi ho zaujala aj pápežova myšlienka z decembrovej audiencie. „Pápež František vtedy povedal: môžeme na niekoho hľadieť zhora – ale len vtedy, ak sa k nemu práve chystáme skloniť, aby sme mu pomohli,“ dodal.