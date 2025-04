Drucker v Ide o pravdu: Chceme odbúrať nezmyselné bakalárky a diplomovky. Na zrušenie transakčnej dane nie je priestor

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Tomáša Druckera v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Na takéto zvýšenie platov sa použije aj časť peňazí, ktoré sa vyplácali ako kompenzačné príspevky pre učiteľov v regiónoch, kde sú vyššie náklady na život. Podľa Druckera zostanú v najexponovanejších miestach, ako sú Bratislava, Trnava či Košice. Napriek tomu podľa prepočtov po dvojnásobnom zvýšení platov v priebehu štyroch mesiacov dostane každý viac. „Tieto regionálne príspevky sa netýkali nepedagogických zamestnancov, tu hovoríme o zvýšení všetkých, vychovávateľov, školské kluby detí, ktoré sú v originálnej pôsobnosti a platia ich mestá a obce, aj to je zahrnuté, že na to peniaze prídu, je to aj pre vysokoškolákov, v materských školách… to je jedno z najrobustnejších plošných navýšení,“ uviedol.

Chceme odbúrať nezmyselné bakalárske a diplomové práce, nie je to zhodnotenie vedomostí, povedal minister školstva Tomáš Drucker v relácii Ide o pravdu k zmenám vo vysokom školstve.

K transakčnej dani – rozumiem, že Andrej Danko hľadá politickú tému, rozumiem, že transakčná daň nie je šťastné a dobré riešenie, ale musíme si vyberať z možností, ktoré máme. Dnes nie je priestor na zrušenie transakčnej dane, lebo by sme ju museli niečím nahradiť, vyhlásil podpredseda Hlasu Drucker. Dodal, že ani Hlas ani SNS neboli spočiatku za transakčnú daň, ale „raz sme sa pod to podpísali“.

Verím, že v strane Hlas sa už nebude opakovať žiadna ďalšia rebélia, vyhlásil v súvislosti so situáciou v koalícii. Garantovať to však neviem, dopovedal.

