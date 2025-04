Drucker: Červená armáda nás oslobodila, no ruský režim napadol svojho suseda

Červená armáda na jednej strane oslobodila slovenské územie na konci druhej svetovej vojny, no ruský režim, ktorý je stále „strojcom vojny“ na strane druhej napadol svojho suseda - Ukrajinu, a porušil tým medzinárodné právo, preto ho nemôžeme legitimizovať. Je to dilema. V súvislosti s účasťou predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas).

Ficov odkaz EÚ, prečo ide do Moskvy: Prekvapuje ma ten 'povyk' Video

„Ja chápem, alebo snažím sa chápať a vnímať, postoj pána premiéra. Snaží sa vyvažovať a chce možno sa zamerať práve na tú prvú časť, o ktorej som hovoril. Na tú vďaku. Ale toto je politika, ktorú si pán premiér obhajuje sám. Ja som povedal za seba a verím, že za stranu Hlas to je rovnako: My máme veľký rešpekt a veľkú úctu k tým, ktorí položili svoj život za oslobodenie našej krajiny, nášho Slovenska a sú to desaťtisíce ľudí. Ale zároveň musíme byť v tomto veľmi jasní, aby nenastal omyl, že vďaka tomu budeme legitimizovať alebo ospravedlňovať to, čo sa deje na Ukrajine,“ uviedol Drucker.

Čítajte viac Kallasová nechce vidieť spojencov na oslavách v Moskve. Bude to mať dôsledky, varuje

Minister zdôraznil, že je za spravodlivý mier na Ukrajine, no aktuálne medzinárodné právo a spravodlivosť podľa neho prehráva.

Čítajte viac Fico reaguje na výstrahu Kallasovej: Nikto mi nebude rozkazovať, do Moskvy 9. mája idem. Kremeľ očakáva 20 lídrov zo zahraničia

Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. Opozícia ho za to kritizuje a vyzýva, aby cestu zrušil.