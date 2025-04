Marcinková chce znova presadiť právo detí na sprievod v nemocnici

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS) chce znova zákonne ukotviť právo pre maloletých pacientov na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii. Podľa nej by prítomnosť rodiča v nemocnici mohla skrátiť samotnú dĺžku hospitalizácie, či odbremeniť zdravotnícky personál.

„Rodič vie dieťa nakŕmiť, vie ho polohovať, prebaliť. Vie naozaj splniť také tie rutinné úkony, ktoré zaťažujú zdravotnícky personál a musia ich robiť, keď tam ten rodič nie je,“ pripomenula. Dodala, že prítomnosť rodiča pri dieťati v nemocnici by mala pozitívny vplyv nielen na psychiku dieťaťa, ale aj na samotné verejné financie. V menšej miere by sa zároveň využívali lieky proti bolesti. Ak by bol pri dieťati rodič, alebo osoba, ktorú pozná, hospitalizácia by bola podľa slov Marcinkovej kratšia v celkovej dĺžke o dva dni.

Poslankyňa informovala, že petíciu za právo detí na sprievod v nemocnici podpísalo viac ako 60.000 rodičov. Zdôraznila zároveň, že ukotvenie tohto práva neznamená, že každé hospitalizované dieťa má mať v nemocnici vlastnú izbu. „Nehovorte mi, že nevieme prisunúť ku každej detskej posteli jednoducho stoličku pre jeho rodiča. A vieme to spraviť aj na tej JIS-ke a keď tam dochádza k nejakému život zachraňujúcemu momentu, vieme poprosiť toho rodiča, aby odišiel,“ ozrejmila.

Podľa Marcinkovej sú deti v nemocniciach oddeľované od rodičov v rozpore s medzinárodnými predpismi a Ústavou SR. Spresnila, že v posledných štyroch rokoch otvárala tému už niekoľkokrát. „Dnes som bola už štrnástykrát za posledné štyri roky na ministerstve zdravotníctva,“ objasnila. Ocenila zároveň, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) je otvorený diskusii a niekoľko týždňov zvoláva k téme okrúhle stoly.

Poslankyňa tiež uviedla, že rodičom komplikujú situáciu aj aktuálne poplatky za sprievod, ktoré sa za mesiac hospitalizácie môžu vyšplhať až na 100 eur. „Bola by som rada, keby vláda namiesto konšpirácií a spochybňovania medicíny venovala pozornosť tým, ktorí sú najzraniteľnejší – deťom a detským pacientom,“ uzavrela.

Poslanci NR SR minulý rok koncom septembra odmietli novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním, ktorá by zaviedla právo detí na sprievod v nemocnici. Do parlamentu ju vtedy predložili poslanci za opozičnú SaS Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková. Potrebu zmeny odôvodňovali tým, že v praxi často dochádza k obmedzovaniu kontaktu pacienta so sprievodom.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii uviedlo, že sa touto problematikou zaoberá. „Riešenie sprievodu dieťaťa v nemocnici bolo aj jednou z tém odborného workshopu, ktorý sa nedávno uskutočnil na pôde rezortu zdravotníctva,“ uviedlo MZ. Šaško koncom marca deklaroval, že chce právo rodiča na sprievod hospitalizovaného dieťaťa ukotviť v zákone do konca tohto roka.