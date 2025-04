Fico: Rešpektujem ústavné právo prezidenta vetovať covidovú amnestiu. Parlament má však právo veto prelomiť

Na Kotlárove slová o "génovej terapii" reagoval aj infektológ Peter Sabaka Video

„Zákon o tzv. covidovej amnestii predložila vláda do parlamentu v presvedčení, že postupy vlád I. Matoviča, E. Hegera či Ľ. Ódora v boji proti pandémii COVID-19 boli v absolútnej väčšine protiústavné a nezákonné a ich výsledkom boli tisíce nevinných obetí," napísal Fico na sociálnej sieti a dodal, že časť týchto postupov bola označená za protiústavnú aj Ústavným súdom SR.

„Za týchto okolností budem odporúčať klubu poslancov NR SR za SMER – SD, ako aj ďalším poslancom vládnej koalície, aby za zákon opätovne hlasovali a prelomili veto prezidenta. Ako my rešpektujeme právo veta prezidenta, prezident bude nepochybne rešpektovať aj právo NR SR jeho veto prelomiť. Ak by sa tak stalo na májovo-júnovej schôdzi NR SR, poškodení občania budú mať k dispozícii len niekoľko týždňov na podanie žiadosti o odškodnenie (do 31. augusta 2025)," napísal premiér. Dodal, že ak sa nepodarí veto prezidenta prelomiť, zákon nebude platiť.

Prezident vráti zákon o tzv. covidových amnestiách s výhradami do parlamentu na opätovné prerokovanie. Hlava štátu nesúhlasí s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu akékoľvek pokuty za porušenie akýchkoľvek protipandemických opatrení.

Šimečka verí, že v parlamente neprelomia veto

Predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka verí, že v Národnej rade (NR) SR neprelomia veto prezidenta k zákonu o tzv. covidových amnestiách. Reagoval tak v piatok na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nepodpísal zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

„Tento návrh o covidovej amnestii je nebezpečný precedens. Je výsmech do očí pozostalých obetí covidu, a najmä, čo ak by nebodaj prišla nejaká ďalšia pandémia, nejaký ďalší problém, no kto už bude dodržiavať takéto opatrenia,“ uviedol šéf PS. Vyzdvihol prezidenta za to, že zákon nepodpísal.