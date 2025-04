Rozlúčka s pápežom očami kňaza. 10 detailov z pohrebu a po ňom, ktoré si treba všimnúť

Na rakvu s pápežom Františkom položia evanjelium, pokropia ju svätenou vodou a posledné chvíle s ním budú môcť prežiť už len tí najbližší. Rozlúčka s obľúbeným Svätým Otcom sa zakončí po šesťkilometrovej trase naprieč Rímom, keď pozostatky prevezú do baziliky, kde sa pravidelne modlieval. Ako bude vyzerať pohreb pápeža, a čo by vám nemalo uniknúť? Na detaily pohrebu a udalostí, ktoré budú nasledovať, sme sa pýtali bývalého hovorcu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a kňaza Jozefa Kováčika.

Pápež František zomrel na Veľkonočný pondelok, v úrade bol od roku 2013. Po tom, čo jeho pozostatky preniesli v stredu v slávnostnej procesii z kaplnky v Dome svätej Marty do Baziliky svätého Petra, prichádzali k jeho rakve desiatky tisíc ľudí vrátane svetových lídrov. Napriek tomu, že baziliku pôvodne plánovali zatvárať o polnoci, pre príval veriacich ju zatvorili len na nevyhnutný čas. „Celú noc bolo otvorené, len ráno približne od pol šiestej do siedmej sa zatvorila bazilika, aby telo mohli znova trošku upraviť,“ opísal záujem Kováčik.

1. Rakva

Dôležitým okamihom po smrti pápeža je samotné uzatvorenie pozostatkov. „Svätý Otec je uložený v rakve vyrobenej z cyprusového dreva. Je to symbolika voči Svätej Zemi, miesto, kde pôsobil Ježiš. Z hygienických dôvodov a podľa predpisov je tam aj cínová rakva. Keď sa bude uzatvárať rakva, prvá sa uzavrie cínová. Položí sa na ňu veko, na ktorom bude znázornený kríž, pápežský erb, meno pápeža a takisto vek, ktorý prežil a obdobie, kedy bol pápežom,“ uviedol kňaz.

Rakva Pečatenie

Ešte pred ich uzavretím sa k pápežovi vložia spomienkové predmety. „Keď sa v budúcnosti otvorí rakva, vždy pri pápežoch nachádzame tri zásadné predmety. Prvým je biela šatka, ktorou hlavný ceremonár prekryje tvár pápeža. Je to symbol, že na tejto zemi je zrak zastretý, ale vo večnosti už vidíme Boha z tváre do tváre. Potom sa tam vkladajú vrecká, v ktorých sú mince a pápežské medaily, ktoré boli za jeho pontifikátu vyrazené,“ priblížil.

Ďalej sa do truhly vkladá takzvané rogito, teda listina v špeciálnej tube, v ktorej je zhrnutý jeho pontifikát a dôležité historické udalosti svetového charakteru. „Celé sa to ukončí tým, že sa uzavrie cínová rakva s informáciami, a potom sa uzavrie aj tá drevená rakva. Na tej bude už len kríž a stema, teda pápežský znak. Takto bude rakva pripravená na pohreb, ktorý sa začne v sobotu dopoludnia,“ pokračoval.

Pohreb Rakva Pečatenie

V minulosti sa však telá pápežov vkladali až do troch rakiev. Ako Kováčik ozrejmil, dôvodom bolo aj miesto jej uloženia. „Keď je pochované v Bazilike svätého Petra, je tam oveľa väčšia vlhkosť než na iných miestach. Čiže aj z praktického dôvodu sa telo uzatváralo ešte do ďalších rakiev, pretože keď sa niektorý z pápežov vyhlasuje za blahoslaveného alebo svätého, telo sa exhumuje, a je tak oveľa zachovanejšie,“ opísal.

Okrem praktického majú dve rakvy aj symbolický význam, keďže František si prial, aby jeho pochovanie bolo čo najjednoduchšie. „Keď v našej kultúre pochovávame človeka, tak ho vkladáme do jednej rakvy, tu musí byť cínová kvôli predpisom hygieny štátu,“ doplnil.

2. Farby

Pápežovo telo je po smrti odeté v jednoduchom rúchu červenej farby, ktorá sa považuje za pápežskú. „Je to preto, lebo červenú farbu bolo kedysi veľmi ťažké získať. Získavala sa väčšinou z maličkých chrobáčikov. Bola vzácna, a preto sa používala pre vznešené osoby,“ ozrejmil bývalý hovorca KBS.

Okrem rúcha je pápež odetý aj do biskupskej mitry, ktorá znamená, že bol biskupom Ríma. V rakve má so sebou aj pálium, ktoré symbolizuje pápežskú hodnosť. František si prial ponechať aj svoj pôvodný biskupský prsteň, odlišný od pápežského.

Vatikán pápež úmrtie telo vystavenie obrady bazilika

„Keď zomrel Benedikt XVI, pápežské pečatidlo sa už neničilo, zničilo sa hneď, keď sa zriekol úradu a odišiel z Vatikánu. Keď zomrie úradujúci pápež, tak sa to koná pri pohrebe,“ vysvetlil. Pri predchádzajúcich pápežoch bol povedľa nich umiestnený ešte aj pápežský kríž, takzvaný pastorál, ktorý nosili. „Pápež František si želal, aby to bolo bez vonkajších znakov pastierstva,“ pokračoval.

Odlišné farby možno pozorovať aj na rúchach a pokrývkach hlavy jednotlivých cirkevných predstaviteľov. Červenú farbu nosia kardináli, ktorých menoval pápež, fialovú nosia biskupi a arcibiskupi.

3. Medzi uzavretím rakvy a pohrebom

V čase, odkedy sa rakva uzavrie až do pohrebu už podľa Kováčika žiaden rituál nenasleduje. Rakva zostane v svätopeterskej bazilike. „Predpokladáme, že rakva zostane v bazilike a tí najbližší, či už rodina, alebo spolupracovníci, sa ešte aj počas noci budú striedať v modlitbách pri rakve. Väčšinou sú tam modlitby za zomrelých alebo sa modlí ruženec,“ domnieva sa.

4. Pohrebná omša

Pápež František ešte počas života ozrejmil svoju predstavu o tom, aký chce mať pohrebný rituál. Budeme svedkami celkom niečoho nového? „Možno mnohých prekvapím, ale nie. Iné je to skôr obsahovo, ale čo sa týka vonkajšej formy, je takmer identická s pohrebom ktoréhokoľvek kresťana,“ uviedol Kováčik.

Celebrovať pohrebnú omšu bude kardinál dekan Giovanni Battista Re, ktorý predsedá zboru kardinálov. Väčšinou ide o služobne najstaršieho kardinála, a zároveň je mu určená druhá najvýznamnejšia diecéza po rímskej. Ak však niektorí z prítomných zasvätených prejavia záujem koncelebrovať svätú omšu, je im to podľa Kováčika umožnené. Pohrebný obrad bude mať podľa neho rovnaké náležitosti ako každá iná svätá omša, a teda sa na nej bude podávať aj sväté prijímanie.

Omša sa začne procesiou, kedy sa prenesie rakva na Námestie svätého Petra, kde bude znova uložená na zemi. Hlavný ceremoniár potom položí na rakvu otvorené evanjelium ako symbol, že pápež bol ten, kto ho ohlasoval, a na pamiatku krstu sa pokropí svätenou vodou. Nasledovať budú prvé modlitby za zosnulého človeka, texty budú uspôsobené na osobu pápeža Františka. „Toto si prial mať Svätý Otec osobitne upravené, aby viac zvýrazňovali, že zomrel pastier, nie panovník či monarcha,“ vyzdvihol Kováčik.

„Potom nasleduje svätá omša tak, ako ju poznáme. Na úvod je tam úkon kajúcnosti, potom budú dve čítania, medzitým nimi žalm, potom sa prednáša evanjelium, nasleduje kázeň. Po kázni je klasicky obetný sprievod, bude obetovanie, premenenie, rozdá sa sväté prijímanie a bude záverečná modlitba. Potom prichádzajú na rad osobitné obrady, budú napríklad litánie ku všetkým svätým, kde sa ako katolíci obraciame k tým, ktorí sú vo večnosti a veríme, že život prežili takým príkladným spôsobom, že s istotou môžeme povedať, že sú spasení,“ spresnil.

5. Rozlúčka zjednotenej cirkvi

Zvláštny okamih podľa Kováčika nastane pred záverečnými modlitbami, kedy k rakve pristúpia všetci predstavitelia cirkví zjednotených s Rímom a s pápežom sa rozlúčia. Záverečným úkonom bude pokropenie rakvy svätenou vodou. „Potom už procesia pôjde Baziliky svätého Petra, kde sa ukončí celý obrad,“ uzavrel.

6. Trasa do Santa Maria Maggiore

Pápežova rakva bude uložená vo výklenku bočnej lode hlavnej časti Baziliky Santa Maria Maggiore a vo vnútri krypty bude zem v súlade s jeho želaním.

„Zakryje sa mramorom z Piemontu, z časti odkiaľ pochádzali pápežovi predkovia. Na veku bude nápis Franciscus. Jedinou ozdobou, ktorá bude zavesená na stene, bude jeho pektorál, teda kríž, ktorý nosil na sebe, a znázorňuje dobrého pastiera nesúceho svoju zranenú ovečku na pleciach,“ opísal Kováčik. Hrob sa uzavrie v sobotu večer, v nedeľu by mal byť už prístupný veriacim.

Vatikán pápež František úmrtie pohreb prípravy opatrenia - Na snímke návrh náhrobku v Bazilikou Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore) v Ríme, kde bude zosnulý pápež František pochovaný po sobotňajšom slávnostnom pohrebe vo Vatikáne. Bude zhotovený z ligúrskeho mramoru a nesie jediný nápis Franciscus spolu s reliéfom jeho pektorálneho kríža.

7. Prevoz rakvy

Vzdialenosť medzi bazilikami je približne šesť kilometrov. Trasa je podľa bývalého hovorcu KBS priama, a preto nie je dôvod na to, aby sa utajovala. Z Vatikánu sa vyjde do starej časti Ríma, prejde sa korzom okolo historických budov na Námestie Viktora Emanuella a dôjde sa až k bazilike.

Predpokladá sa, že rakvu prevezú autom a pri Santa Maria Maggiore ho budú očakávať nosiči, ktorí ju prenesú do interiéru. „Ale to už nebude verejnosti prístupné,“ podotkol bývalý hovorca KBS. Možnosť, že by Františka pochovali v rodnej Argentíne v hre nebola.

Na bezpečnostnú situáciu budú dohliadať všetky talianske zložky a nasadia sa drony, stíhačky aj loď. „S nadsádzkou sa hovorí, že Taliani sú skvelí v chaose, čiže oni to dokážu veľmi dobre zvládnuť,“ odľahčil kňaz.

Po pohrebe bude nasledovať deväťdňové obdobie, kedy sa za pápeža budú sláviť omše obetované za pápeža, ktoré budú viesť kardináli.

Taliansko Vatikán Pápež František Pohreb Opatrenia Bezpečno - Rím - Na leteckej snímke z vrtuľníka talianskej polície pohľad na Baziliku sv. Petra nad Rímom v piatok 25. apríla 2025. V sobotu 26. apríla sa koná pohreb pápeža Františka v Ríme.

8. Pápežský erb

Volí si ho každý pápež sám. Vatikánsky heraldik po ustanovení nového pápeža pripraví zhruba 20 návrhov erbu. Bežne sú na nich Petrove kľúče a väčšinou aj pápežské pálium. František mal dva známe prvky – symbol Panny Márie a nardový kvet, ktorý symbolizoval Svätého Jozefa.

Pre porovnanie, Ján Pavol II. urobil ako prvý pomerne neštandardný krok, kedy si vyžiadal do erbu písmená, ktoré sa v heraldike nepoužívajú, a vyžiadal si písmeno M na znak Panny Márie.

Vatikán Pápež František Pohreb Rakva Pečatenie - Drevená rakva so zinkovým vekom, v ktorej sú pozostatky zosnulého pápeža Františka počas obradu pečatenia rakvy v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne v piatok 25. apríla 2025.

9. Blahorečenie

Kedy dôjde k blahorečenia je na rozhodnutí nového pápeža, no môže to byť „veľmi rýchlo“ ako v prípade Jána Pavla II. „Sú tam presné postupy, ktoré môžu niekedy ísť rýchlejšie, niekedy pomalšie z rôznych dôvodov, ale nikdy sa nezanedbá to podstatné. Musí sa preukázať, že daná osoba mimoriadnym spôsobom prežívala kresťanskú vieru heroickým spôsobom. Buď tým, že položila život za vieru, ale osobitným spôsobom prežívala čnosti,“ podotkol s tým, že mnoho pápežov z celého počtu za svätých nevyhlásili.

Závisieť to bude aj od spätnej väzby verejnosti a prvých ohlasov. „Ak je svätý, hovorí sa, že vydáva prirodzenú vôňu. Nemyslí sa to fyzicky, ale v tom, že začne priťahovať, ľudia ho nielen začnú chváliť, ale aj nasledovať, budú sa snažiť žiť podľa toho, čo hovoril. Budú vo veľkom množstve navštevovať jeho hrob a vyprosovať si rôzne milosti. Bude potrebný zázrak, aby bol niekto blahorečený alebo svätorečený,“ priblížil.

10. Pápežské relikvie

Telo pápeža je v rámci procesu potrebné exhumovať aj kvôli relikviám, ktoré sa odoberajú. U Jána Pavla II. pochádzajú relikvie väčšinou z jeho krvi. „Keď bol v nemocnici, robili mu viaceré transfúzie a niektorá zostala. Má ju k dispozícii jeho bývalý tajomník kardinál Dziwisz a má možnosť relikvie distribuovať po celom svete. Je zakázané s nimi obchodovať, nemôžu sa vymieňať. Je to prísny proces,“ vyzdvihol s tým, že jedna z relikvií je aj vo Vajnoroch.

Relikvie môžu byť aj fyzické. Ak sa telo rozpadne, niektorá časť kosti sa odoberie a rozláme sa na maličké kúsky a uložia sa do relikviárov. Vatikán má takzvanú bibliotéku svätých, kde sú rozkatalogizované relikvie.