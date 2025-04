Kríž pre pápeža Františka vyrábali v dielni neďaleko Bratislavy: Bola to veľká česť, nikdy na to nezabudnem, hovorí tvorca

Dlhý bol takmer šesť metrov, vážil 150 kilogramov a jeho súčasťou bola socha Krista v nadživotnej veľkosti. Kríž, ktorý bol umiestnený počas slávnostnej omše v Šaštíne za pápežom Františkom vyrobili v Zálesí neďaleko Bratislavy. Pracoval na ňom aj Juraj Meško, ktorý si zaspomínal, ako pápežský kríž u nich v zámočníckej dielni pred rokmi vznikal. „Bola to pre mňa veľká pocta, na ktorú budem veľmi dlho spomínať,“ hovorí.

Kríž pre pápeža Františka vyrobili v Zálesí, smeroval do Šaštína. Výroba trvala zhruba dva týždne, váži 150 kilogramov Video Zdroj: TV Pravda

Pápež odslúžil omšu v Šaštíne pred viac ako troma rokmi počas jeho štvordňovej návštevy Slovenska. Meško nezabudol spomenúť, že autormi návrhu areálu a pódia na pútnickom mieste bol kolektív Bogar architekti, a kríž ako umelecké dielo navrhol akademický sochár Martin Lettrich. V dielni u Meška v Zálesí vznikal 150-kilogramový kríž a pracovali tam aj na jeho povrchovej úprave.

Samotný hliníkový kríž bol dlhý 5,8 metra a široký 2,9 metra. „Na výrobe kríža sme pracovali ja s bratom Samuelom a s našimi zamestnancami. Trvalo nám to približne dva až tri týždne. Bolo to celkom narýchlo, ale dalo sa to zvládnuť,“ zaspomínal si Meško.

Na hliníkovom kríži podľa návrhu Lettricha umiestnili torzo dreveného trámu z Kostola svätého Jakuba z obce Moravská Nová Ves, ktorú spustošilo tornádo. Symbolizovalo silu prírody. Kríž dotváral strieborný korpus Ježiša Krista v nadživotnej veľkosti, ktorú vytvoril Lettrich.

Foto: Braňo Zajaček kríž pre pápeža Hliníkový kríž vyrobili v dielni v Zálesí, na výrobe sa podieľal aj Juraj Meško.

Nešlo pritom o ich prvú spoluprácu. Lettrich a Meškovci sa poznajú už viac ako dvadsať rokov a majú za sebou viacero zaujímavých projektov.

Z obce, ktorá leží 13 kilometrov od Bratislavy, previezli kríž na západ Slovenska, do Šaštína, kde zostal ako pamiatka na návštevu dnes už zosnulého pápeža Františka. „Bola to veľká výzva, ktorá sa už nikdy v živote nezopakuje,“ uzavrel Meško.