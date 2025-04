Na Slovensku bolo doteraz len desať štátnych smútkov. Pozrite si, ktoré to boli

Foto: SITA , Viktor Zamborský

Bola to najväčšia tragédia od vzniku slovenskej samostatnosti: 19. januára 2006 spadlo lietadlo so slovenskými vojakmi, ktorí sa vracali z polročnej misie v Kosove. Stroj typu An-26 sa zrútil medzi maďarskými obcami Hejce a Telkibánya. Zahynulo 42 ľudí, prežil iba jeden. Pohreb sa konal 26. januára 2006 v prešovskej mestskej hale. Na Slovensku bol vyhlásený štátny smútok. Na pohrebe vystúpil so smútočnou rečou aj generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer.