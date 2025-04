Kotlára Fico nemieni odvolať, nech analýza vakcín dopadne akokoľvek: Nech na to každý zabudne, robí dobrú prácu

Fico o transakčnej dani a Kotlárovej 'neodvolateľnosti' aj ďalších vnútropolitických otázkach Video Zdroj: Úrad vlády

Nedal som urobiť kontraposudok, povedal Fico. „Nám totiž vychádzajú na povrch informácie, ktoré sú nad rámec toho, čo bolo v znaleckom posudku, ktorý predložil Kotlár,“ uviedol. Povedal, že analýza nebola dielom splnomocnenca. „Kotlár predložil reálny znalecký posudok znalca, ktorý je registrovaný v zozname znalcov na danú problematiku. Je tam pečiatka, znalec za to zobral zodpovednosť – povedal, že v týchto vakcínach je vysoká miera DNA, aká by tam nemala byť, sú tam látky, ktoré dodávateľ týchto výrobkov neuvádzal v príbalovom letáku,“ povedal Fico.

Budem rád, ak SAV zmierni napätie, ktoré je okolo vakcín, dodal, chceme nadobudnúť určitú istotu v tejto veci. Pripomenul však, že SAV nie je certifikované pracovisko a keby aj „analýza SAV priniesla väčšiu mieru istoty“ ohľadom bezpečnosti vakcín, tak „nech každý zabudne na to, že by bol Kotlár odvolaný z tejto funkcie“. Do leta má Kotlár podľa uznesenia vlády predložiť správu o svojej činnosti.

Zákon o tzv. covidových amnestiách má „obrovskú logiku“, je spravodlivý, treba ho opätovne schváliť. Povedal to v nedeľu premiér Robert Fico (Smer-SD). Bude preto mobilizovať poslancov, aby prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý zákon vrátil do parlamentu. Prípadné technické pripomienky prezidenta je Fico ochotný akceptovať.

Fico zdôraznil, že v rokoch 2020 až 2023 boli ľudia neoprávnene izolovaní, „museli platiť stravné, krížom-krážom sa dávali pokuty, ktoré neboli oprávnené“. Dodal, že uplatniť si nárok na odškodnenie by malo byť možné len do augusta. Zákon je podľa neho vecou spravodlivosti. „Prezident má právo veta, ja ho rešpektujem, je to jeho ústavné právo,“ povedal Fico s tým, že aj hlava štátu musí rešpektovať, pokiaľ Národná rada SR jeho veto prelomí a zákon prijme opäť.