SaS odovzdá Ficovi odkazy od občanov pre Putina. Gröhling: Chceme, aby si ich cestou do Moskvy prečítal a mal prenesenú hanbu

Opozičná SaS odovzdá na Úrad vlády (ÚV) SR odkazy určené pre ruského prezidenta Vladimira Putina, verejnosť má možnosť napísať ich. Strana chce, aby si ich predseda vlády Robert Fico (Smer) prečítal, keď pôjde do Moskvy na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Zároveň, aby odkazy odovzdal Putinovi. Informoval o tom predseda strany Branislav Gröhling na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Občania za nasledujúci týždeň môžu či už písomne na letákoch alebo cez webovú stránku napísať odkaz Putinovi, že čo si o ňom myslia. My všetky tieto odkazy potom či už vytlačíme alebo zozbierame a 7. mája ich zanesieme na ÚV, aby si Robert Fico, keď pôjde 8. mája do Moskvy, mohol prečítať všetky tieto odkazy a mať takú tú prenesenú hanbu za to, čo ide robiť,“ uviedol Gröhling.

Čítajte viac Slovensko sa zaviazalo, že do Moskvy na oslavy chodiť nebude, pripomína eurokomisia. Fico: Prekvapuje ma ten 'povyk'. Chystá sa na pochod Nesmrteľného pluku

Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. Opozícia ho za to kritizuje a vyzýva, aby cestu zrušil.

Ficov odkaz EÚ, prečo ide do Moskvy: Prekvapuje ma ten 'povyk' Video