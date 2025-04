Taraba ohlásil začiatok monitoringu medveďa spolu s ozbrojenými silami

„O dva dni sa monitoring presunie na Podpoľanie a ďalšie lokality s vyhlásenou mimoriadnou situáciou,“ informoval minister.

Šéf envirorezortu priblížil, že získané údaje z monitoringu budú priebežne použité na vydávanie povolení na odlov medveďov, pričom primárnym cieľom je, aby odlov vykonávali poľovníci. „Som rád, že dnes ma informovali, že žiadosti o odlov pribúdajú zo strany správy poľovných revírov,“ uviedol Taraba. Spresnil, že ozbrojené zložky budú sprevádzané zásahovými tímami, ktoré majú oprávnenie na elimináciu problémových medveďov.

Taraba zdôraznil, že premnožený medveď je problémom pre miestnych obyvateľov, turizmus a poľnohospodárstvo. „Predchádzajúci minister chránil záujmy medveďov viac ako občanov a pod mojím vedením to bude naopak. Medveď je súčasť našej prírody, má v nej svoje miesto, ale nie v premnoženej podobe,“ vysvetlil Taraba. Dodal, že v blízkej budúcnosti plánuje spustiť projekt sčítania medveďov v spolupráci so slovenskými univerzitami. Ten by im mal získať dáta na stanovenie každoročnej kvóty eliminácie medveďov tak, ako sa to dialo v minulosti.