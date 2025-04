Huliak sa presťahoval do Bratislavy. Náklady na byt v hlavnom meste mu hradí štát

Huliak stojí za Kotlárom a obhajuje transakčnú daň Video Zdroj: TV Pravda

Ministerstvo športu v polovici apríla zverejnilo zmluvu, podľa ktorej rezort dostane do podnájmu zariadený dvojizbový byt v komplexe Nová Koliba neďaleko centra Bratislavy. Prenájom je platný na dobu určitú od 13. apríla 2025 do 13. apríla 2026. Nájomné podľa zmluvy predstavuje 800 eur mesačne a v cene sú zahrnuté náklady na energie aj garáž.

Ministerstvo sa podľa zmluvy zaviazalo uhrádzať poplatok za nájom mesačne. V dokumente sa pritom nespomína samotný Huliak, ani to, že peniaze má posielať on ako užívateľ nehnuteľnosti. Členovia vlády pritom spolu s platom dostavajú aj paušálne náhrady, ktoré majú ministrom slúžiť na uhrádzanie nákladov spojených s výkonom ich funkcie. Ide o sumu okolo 4,5 tisíca eur mesačne a tento „príplatok“ ku mzde nepodlieha zdaneniu.

Rezort Pravde potvrdil, že ide o bývanie určené priamo pre Huliaka slovami, že „zabezpečil bývanie pre člena vlády, ktorý má trvalý pobyt mimo sídla vlády“.

Podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov člen vlády má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt, ak má trvalý pobyt mimo sídla vlády. To Huliak spĺňa, trvalý pobyt totiž má v obci Očová. No podľa poslanca Júliusa Jakaba (Slovensko), ktorý za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera pôsobil ako vedúci Úradu vlády, takéto konanie nie je zvyčajné.

„Keď má ministerstvo k dispozícii nejaké zariadenie či byt na toto určený, tak minister býva v ňom. Ak rezort niečo také nemá, tak je možné, že ministerstvo zoženie ministrovi ubytovanie,“ vysvetlil Jakab. „Ak si dobre pamätám, niektoré ministerstvá platia ubytovanie svojim ministrom alebo sa im to dokonca strháva z platu,“ doplnil.

Napríklad také ministerstvo vnútra podľa jeho informácií má k dispozícii isté služobné byty, no rezort zdravotníctva nie. Keď zdravotníctvo viedol Vladimír Lengvarský, býval podľa informácií Pravdy vo vládnom hoteli Bôrik, a teda nie v komerčnom objekte.

Podobne to bolo napríklad v prípade bývalého ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý v roku 2018 po rekonštrukcii nahradil exministerku Luciu Žitňanskú (Most-Híd). Ministerstvo mu prenajalo 4-izbový byt v Bratislave, no nie komerčne, ale od Správy služieb diplomatického zboru, ktorá spadá pod ministerstvo zahraničných vecí. Navyše, Gál byt odmietol s tým, že potrebuje niečo malé a už dopredu zariadené, lebo na organizáciu holobytu nemal čas.

„S tým, že by sa to prenajímalo na komerčnej báze, som sa vážne nestretol. Podľa mojich informácií je ubytovania v Bratislave vo vlastníctve štátu pomerne dosť. Keď už to ministerstvo platí, čo je asi v poriadku, tak nech už to platí štátu. Prečo súkromníkovi, keď štát takéto možnosti má?“ dodal Jakab.

V podnájme dlhodobo býval aj predseda vlády Robert Fico (Smer), ale náklady na jeho bývanie nehradil štát.

Ministerstvo športu v Huliakovom prípade tvrdí, že komerčný nájom bol najvýhodnejšou možnosťou. „Ministerstvo sa snažilo využiť možnosti prenájmu bytu aj zo štátom vlastnených nehnuteľnosti, avšak z hľadiska obsadenosti týchto nehnuteľností bolo hospodárnejšie a efektívnejšie prenajať komerčnú nehnuteľnosť,“ napísal nám hovorca rezortu.