Orbán bol v Bratislave, o Gabčíkove nepadlo ani slovo. Naše vzťahy neboli nikdy lepšie, tvrdil Fico a kritizoval EÚ

Orbán sa najprv po príchode do Bratislavy stretol s prezidentom Pellegrinim, s ktorým diskutoval o vzájomných vzťahoch na politickej, hospodárskej i kultúrnej úrovni. Hlava štátu následne podotkla, že vidí perspektívu ďalšieho rozvoja spolupráce s Maďarskom v oblasti energetiky, keďže v súčasnej situácii prúdi časť plynu práve z maďarského územia.

„Témou nášho rozhovoru bola aj zahraničnopolitická situácia v Európskej únii i v celom meniacom sa svete. Som vďačný našim maďarským priateľom a spojencom, že sa so svojimi vzdušnými silami podieľajú na ochrane slovenského vzdušného priestoru,“ uviedol po stretnutí Pellegrini.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Fico, Orbán Premiér Robert Fico a maďarský predseda vlády Orbán sa stretli v Bratislave 28. apríla 2025.

Plyn a jeho budúcnosť

Následne prišiel maďarský premiér na Úrad vlády SR a opäť sa stretol s Ficom. Rokovania predsedov dvoch vlád sú počas súčasného volebného obdobia časté, Orbán oficiálne navštívil Slovensko už po tretí raz. Nasledovali vyše dvojhodinové diskusie, ktorých výsledkom boli pozitívne slová i podpis memoranda o cezhraničnom rozvoji medzi Slovenskom a Maďarskom.

Premiéri sa zhodli, že táto oficiálna návšteva potvrdila nadštandardné priateľské vzťahy medzi krajinami, ale súčasne aj vzťahy medzi nimi osobne. Fico na tlačovej konferencii uviedol, že neexistujú otvorené politické otázky, ktoré by ho s Orbánom vyrušovali.

„Užívame si obdobie skvelých vzťahov,“ povedal a Budapešti sa poďakoval za dodávky plynu, ktoré k nám cez územie Maďarska prúdia z Turecka. Zároveň označil plány EÚ zrušiť dovoz energií z Ruska za „totálny nezmysel“.

„Vymenili sme si informácie v oblasti atómovej energie, kde Slovensko je veľmi ďaleko, pretože dnes podstatná časť elektrickej energie, ktorú na Slovensku spotrebovávame, je vyrábaná v atómových elektrárňach. Teším sa, že je tu spolupráca renomovaných slovenských firiem z tejto oblasti s renomovanými maďarskými firmami pri projektoch tohto typu, ktoré sa realizujú na území Maďarska,“ povedal slovenský premiér.

Orbán tvrdil, že Slovensko sa vždy bude môcť spoľahnúť na Maďarsko a Maďari sa spoliehajú na Slovákov. „Chcel by som podotknúť, že maďarské komunity žijúce na Slovensku považujeme za organickú súčasť nášho národa a urobíme všetko pre ich zachovanie,“ zdôraznil. Obe krajiny podľa neho zostávajú silnými partnermi s tým, že sa dohodli na zvyšovaní kapacity dodávok plynu cez Maďarsko. Bližšie čísla nekonkretizoval.

O Gabčíkove nehovorili

Fico sa na tlačovej konferencii vyjadril tiež o budúcnosti visegrádskej štvorky (V4), ktorej má od 1. júla predsedať práve Maďarsko. „Poprosil som pána premiéra, aby urobil všetko, čo sa dá, aby oživil fungovanie tejto mimoriadne dôležitej regionálnej spolupráce,“ rečnil slovenský predseda vlády.

Spolupráca v rámci V4 bola totiž podľa neho úmyselne zničená a likvidovaná, „pretože si veľkí hráči v Európskej únii nepriali, aby existovala v Európskej únii regionálna spolupráca“. Fico Orbánovi sľúbil, že ho v jeho úsilí podporí.

Orbán oficiálne pozval Fica na návštevu do Budapešti, čo slovenský premiér okamžite prijal. Ani jeden z premiérov nereagoval na otázku ohľadom dohody o Vodnom diele Gabčíkovo, o ktorom mali diskutovať podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS). Mimovládne organizácie totiž upozorňujú, že maďarská vláda zastavila projekt priehrad i bagrovania v starom koryte Dunaja. Ten pritom Taraba pred časom sám vyzdvihoval.

Problém ohľadom Vodného diela Gabčíkovo sa začal v roku 1989, keď Maďarsko jednostranne odstúpilo od pôvodnej dohody o výstavbe spoločného vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros na Dunaji. Slovensko (vtedy ešte Československo) projekt dokončilo v alternatívnej podobe, pričom Dunaj odklonilo na svoje územie, aby chránilo investíciu. Maďarsko to považovalo za porušenie medzinárodného práva.

Situácia zostáva nevyriešená aj napriek tomu, že o nej v roku 1997 rozhodoval Medzinárodný súdny dvor v Haagu. Ten krajiny vyzval, aby spor vyrovnali medzištátnymi zmluvami, no dodnes sa tak nestalo.

Rovnaké názory

Fico s Orbánom opakovali svoje postoje týkajúce sa vojny na Ukrajine s tým, že volajú po jej ukončení. „Veríme, že mimoriadna aktivita vedená americkou administratívou bude mať dobré výsledky,“ zdôraznil slovenský premiér.

Predseda slovenskej vlády tiež uviedol, že on aj Orbán sú politickí matadori, no cítia, že majú stále veľa energie a čo na politickej scéne ponúknuť. Zhodli sa aj v otázkach budúcnosti Európskej únie. Fico na tlačovej konferencii označil EÚ za „dobrý životný priestor“, no zároveň sa venoval téme rušenia práva veta pre členské štáty. Opäť sa ohradil proti kritike zo strany EÚ pre jeho plánovanú cestu do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny v Európe. „Ako predseda vlády nebudem nikdy súhlasiť, aby bol v Európskej únii ktokoľvek trestaný za suverénne postoje,“ zdôraznil Fico.

„Patríme k tým premiérom, ktorí mávajú kritické postoje a pohľady na fungovanie Európskej únie,“ priznal a pýtal sa, v čom je vlastne čaro a sila EÚ. „Únia bude silná, keď v rozmanitosti názorov a pohľadov dokáže 27 členských štátov nájsť nejakú dohodu. Sila únie je v tom, ak bude rešpektovať suverénne postoje členských štátov,“ tvrdil Fico.

Hovoril tým, že EÚ podľa neho preto musí ponechať právo veta a chrániť ho. Ak by sa tak nestalo, väčšinové hlasovania v únii by podľa neho mohli nariadiť jej členským štátom robiť niečo, proti čomu ich premiéri hlasovali. Napríklad pri pomoci Ukrajine alebo migrácii, menoval Fico. „Zrušenie práva veta je krokom k zrušeniu Európskej únie,“ povedal.

Maďarský premiér so svojím slovenským náprotivkom súhlasí. „Predstavte si, že keby sme v otázkach zahraničnej politiky možnosť zastávať svoje stanoviská nemali, mohli by nás vtiahnuť do nejakej vojny,“ skonštatoval.

Fico zároveň tvrdil, že EÚ by sa mala Orbánovi poďakovať za jeho migračnú politiku a európske členské štáty žiadal, aby ho spolu s maďarským predsedom vlády nevnímali ako „frflošov, čo chodia robiť zle do EÚ“. V závere tlačovej konferencie uviedol, že Západ organizuje „majdany“ proti legitímnym vládam v Srbsku a Gruzínsku a že Albánsko je podľa neho na vstup do EÚ pripravené lepšie než Ukrajina.