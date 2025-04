SaS: Haciendy sú korupčným symbolom sviatku práce pre smerákov

Robert Fico pôjde 1. mája robiť divadielko do fabriky a predstierať, že ho zaujíma pracujúci ľud a medzitým Slovákov zderie zdražovaním a transakčnou daňou. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling.

„Jeho vláda pritom rozdala státisícové dotácie na luxusné vily a haciendy pre ľudí blízkych sebe a Bödorovi. Takto si Fico váži pracujúcich. Celý život žije z politiky, netuší, čo je to skutočná robota a ľudí vie len zdierať,” uviedol šéf SaS Branislav Gröhling s dodatkom, že ľudia musia platiť Ficove dane, zatiaľ čo Ficova vláda dotuje súkromné haciendy astronomickými sumami a predstiera, že ide o penzióny. Narážal tým pritom na Vidiecky dom Malanta, na ktorý získala deň pred parlamentnými voľbami v roku 2016, keď končila jednofarebná vláda Smeru, dotáciu vyše 550-tisíc eur firma SL-Stone cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Firma má podľa medializovaných informácií väzby na oligarchu Norberta Bödöra, ktorý chodí aj za premiérom Robertom Ficom na úrad vlády.

Podľa Gröhlinga sú miliónové haciendy korupčným symbolom sviatku práce pre smerákov. Aj preto SaS dnes organizuje ďalší protest proti transakčnej dani, a to 17:00 v Nitre pri Pamätníku Slobody – Berlínsky múr. Ďalší protest bude v Košiciach v utorok 6. mája o 17:00 na ulici Protifašistických bojovníkov. „Transakčná daň je riviérová a haciendová daň. Platíme ju len preto, aby Ficova vláda mohla dotovať svojich ľudí. Vidíme to na príklade súkromných domov, ktoré dostali dotácie aj pol milióna eur, aby predstierali, že sú penzióny a na oko podporovali cestovný ruch. Takto Fico rozhadzuje peniaze občanov a potom ich zdiera transakčnou daňou,” uviedol poslanec SaS Alojz Hlina. Podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča Fico klame, keď hovorí, že transakčná daň je nezrušiteľná. Ficova vláda podľa neho platí dve zbytočné ministerstvá, 36 štátnych tajomníkov či predražené nákupy na ministerstvách. „Tam sú peniaze ľudí. Tam ide transakčná daň, ktorú napokon zaplatíme my všetci na vyšších cenách. Vláda by ju preto mala okamžite zrušiť a začať šetriť na sebe,” zdôraznil.

