Hlina: Nemôžeme sa tváriť, že Matovič neexistuje, pretože existuje, nie je blbý a má peniaze, čo je vražedná kombinácia

„Viete, nemôžete zatváriť, že Matovič neexistuje. Matovič existuje, nie je blbý a má peniaze. To je vražedná kombinácia. Čiže musíte s ním rátať,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA. Poukázal na to, že predseda hnutia Slovenska „má odrobené v osadách“, pričom vedel, prečo to robí. Rozprávať sa podľa Hlinu treba aj s mimoparlamentnou stranou Demokrati. „Sám som bol zvedavý, či vydržia alebo nie po voľbách, ale životaschopní sú, srdnatí sú, čiže sú tu a tiež sa treba s nimi v nejakom formáte rozprávať,“ hovorí. Prekliatím stredopravého spektra podľa neho je, že má „strašne veľa ministrov, strašne veľa múdrych, ale málo funkcií“, zatiaľ čo v ľavom spektre „svieti Fico ako maják“. Keď sa opozičné strany neuskromnia a nevyberú len tých najviac životaschopných, tak sa Fico znova vráti, upozornil.

Opozícia by podľa Hlinu mala nájsť spoločný menovateľ, okolo ktorého sa vie spojiť a na rozdiely na chvíľu zabudnúť. „Sme západoeurópska civilizácia, parlamentná demokracia a veríme vo vládu zákona. Tieto tri základné menovatele sú ohrozené. Tu by sme sa mali vedieť spojiť, lebo keď to nedokážeme, tak o niektorý z nich, alebo dokonca o všetky tri, môžeme prísť,“ myslí si poslanec.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktorého bol Hlina v minulosti predsedom, sa podľa neho nechalo vtiahnuť do politickej hry Roberta Fica v téme novely ústavy týkajúcej sa pohlaví. „Muž a žena – to je biológia. Tak kľudne dajme do ústavy aj fyziku, chémiu, aj meteorológiu. Prečo do ústavy nedávame, že budeme čestní? Toto sú podľa mňa hodnotové veci,“ poukázal Hlina. Na mieste KDH by do tohto zápasu nešiel. „Nechcem sa im do toho miešať, ale je to politická hra, ktorú Robert Fico dobre vie, prečo rozohral a otázka je, akú úlohu v tom chce hrať KDH,“ podotkol.

Alojz Hlina očakáva, že hádky v koalícii budú pokračovať a je veľa nášľapných mín, ktoré ich môžu spustiť. Koalícia podľa neho vytvorila precedens, že kto bude vyskakovať, dostane post ministra. Takých, ako Samuel Migaľ, bude podľa neho časom viac.

Hlina je presvedčený, že svojím štýlom „3D“ politiky s názornými akciami v teréne bol na Slovensku priekopníkom. „Dalo by sa povedať, že som priekopníkom, pretože Matovič ešte ťahal káčera, keď som to ja už robil. Dovolím si tvrdiť, že moje akcie boli o kus tvorivejšie a on tú menšiu tvorivosť doháňa krikom. Ja som mal viac tvorivosti a nemusel som tak afektovať,“ porovnal sa s Matovičom. Poslanec za SaS je presvedčený, že „3D akcie“ majú význam. Za jednu zo svojich najlepších akcií pokladá to, ako vyliezol po lešení na Bratislavský hrad a vyvesil tam obrovský banner.