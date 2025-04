Taraba priznal, že odstrelených medveďov môže byť výrazne viac. Opísal, ako vyzerá lov s armádou. Nezmysel, reaguje ekológ

Vláda schválila odstrel 350 medveďov, pre 55 okresov vyhlásili mimoriadnu situáciu Video Zdroj: TV Pravda

„Od dnes začíname na základe uznesenia vlády spolu s ozbrojenými silami monitoring výskytu medveďov v lokalite Vysokých a Nízkych Tatier. O dva dni prejdeme na lokalitu Podpoľania a budú nasledovať ďalšie lokality, na ktorých je vyhlásená mimoriadna situácia,“ oznámil Taraba v pondelok (28. 4.) na sociálnej sieti.

Vláda na začiatku apríla schválila odstrel 350 medveďov a pre 55 okresov vyhlásila mimoriadnu situáciu. Následne Taraba oznámil, že zásahovým tímom a poľovníkom pri love pomôže 50 vojakov, ktorí však nateraz nemajú povolené našu najväčšiu šelmu eliminovať. V utorok (29. 4.) už štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa informoval, že za prítomnosti OS SR došlo k odstreleniu prvého jedinca.

Naplánovaním a velením asistenčnej operácie bol poverený veliteľ síl pre špeciálne operácie, uviedol pre Pravdu hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. To však podľa neho neznamená, že na jej výkone sa budú podieľať výhradne príslušníci tejto elitnej zložky armády.

„Na plnenie stanovených úloh budú podľa potreby vyčleňovaní aj profesionálni vojaci z ostatných zložiek ozbrojených síl. Presné počty nasadených vojakov a použitá technika budú známe až počas plnenia jednotlivých aktivít podľa požiadaviek súčinnostných zložiek rezortu Ministerstva životného prostredia SR tak, aby nebol prekročený počet stanovený predmetným uznesením vlády,“ spresnil.

Vojaci zatiaľ nestrieľajú

Denník Pravda sa teda skontaktoval s ministrom Tarabom, aby situáciu ohľadom využívania vojakov pri honbe za medveďmi bližšie vysvetlil. „Horný strop je 50 vojakov. Môžu byť použití na monitorovanie a naším cieľom je odstrel v maximálnej miere robiť poľovníckymi združeniami, poprípade zásahovým tímom. Pri vojakoch budú vždy ich príslušníci,“ vysvetlil.

„Pre nás je dôležité, aby sme presne vedeli, kde sa sťahujú problémové medvede. Oni sú v podstate vytláčané, takže ich je veľa. Sú najmä v húštinách, keďže Slovensko je strašne zarastené a najrizikovejšia časť je, keď je neďaleko obcí húština, kde sa ľudia chodia prechádzať alebo kde robia nejakú vlastnú činnosť. Detekcia medveďov je pritom práve tu najťažšia a armáda nám z tohto pohľadu dáva veľký benefit. Monitoring s armádou je bezpečnejší a efektívnejší. Vie sa tak presne určiť, kde medvede sú, akú majú veľkosť a lepšie sa pripravia podklady na povolenia,“ spresnil spoluprácu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR s príslušníkmi armády.

Vojaci podľa neho využívajú najmä drony a funguje to vraj veľmi dobre. Spokojnosť netajil po odstrelení prvého medveďa ani Kuffa. Ako opísal Taraba, vojak dronom odhalí medveďa, informácie odovzdá štátnej ochrane prírody a tá na základe získaných dát vyhodnotí, čo ďalej. Môže napríklad posilniť zásahové tímy. „Sú to dobré podklady pre vydávanie rýchlych povolení na elimináciu,“ dodal.

Podľa ekológa z iniciatívy My sme les Erika Baláža sa takto problémy nemajú riešiť. „Celé je to nezmysel,“ uviedol pre Pravdu. „Oni neriešia vnadiská, prevenciu, komunikáciu s ľuďmi… Všetky tie veci, ktoré sú efektívne všade vo svete, neriešia, a namiesto toho povolajú armádu, čo sa zase nedeje nikde vo svete. Sme úplne unikátni ako s transakčnou daňou, a asi ešte viac. Zrejme to bude rovnaká hlúposť,“ upozornil Baláž.

Vysvetľuje, že prakticky si vie len veľmi ťažko predstaviť, ako by Tarabova akcia za pomoci vojakov mohla byť efektívna, najmä vzhľadom na to, že medveď len málokedy zostane na jednom mieste dostatočne dlho na to, aby ho armáda dronom odhalila, oznámila to ŠOP a tá rozhodla o eliminácii. „A to som už povedal, že samotný odstrel nerieši problém,“ zopakoval.

Medvede sú roky problémom nielen v Detve.

Tatry, Liptov, Podpoľanie

Taraba spresnil, že akcia s vojakmi sa má odohrať v oblastiach, kde sú najbežnejšie hlásenia medveďov. „Primárne nás trápia oblasti Podpoľania, teda Detvy, až po Liptov. Potom Vysoké a Nízke Tatry, vzhľadom na to, že sú to aj významné turistické destinácie, kde sa očakáva väčší výskyt ľudí. Nepotrebujeme vojakov v tých okresoch, kde je nižší výskyt hlásení,“ opísal.

Baláž si však nevie predstaviť, ako chcú monitoring presne realizovať na takých veľkých plochách. Krajina je totiž podľa neho príliš štruktúrovaná. „Keď si to predstavím len pod Tatrami, tak tie remízky, kríky, lesíky – to sú veľmi veľké plochy. Keby chceli zmonitorovať podhorie Tatier, myslím si, že je nereálne to urobiť nejako dobre,“ skonštatoval.

Nevylučuje, že nejaké medvede vojaci nájdu, no budú sa strieľať tie, ktoré nie sú nijakým spôsobom identifikované ako problematické. „To, že ja z dronu zbadám niekde medveďa, neznamená, že to je jedinec, ktorý robí problémy včelárom alebo chodí do dediny na odpadky. Budú ich loviť neadresne,“ upozornil.

Tarabova stratégia podľa neho prináša reálnu hrozbu pre Slovensko ako také. „Nielen čo sa týka armády, ale myslím si, že celý postup sa skončí tým, že Slovenská republika bude mať problém s Európskou komisiou a môžu nám hroziť aj sankcie. My tým ideme mimo rámec európskej legislatívy,“ dodal Baláž.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS)

Viac mŕtvych šeliem aj útokov

Taraba podotýka, že akciu budú chcieť ukončiť čo najskôr. Podľa hovorcu armády Zemanoviča bude celková doba nasadenia vojakov závisieť od požiadaviek odborných pracovníkov ŠOP. Ako uviedol šéf envirorezortu, pôvodne chceli 350 jedincov eliminovať do konca tohto roka a bližšie termíny nešpecifikoval. Je teda otázne, či aj vojakov môže lov medveďov zamestnávať ešte osem mesiacov.

K pondelku 28. apríla bolo podľa Tarabových informácií zo strany ŠOP vydaných približne 80 povolení pre poľovnícke revíry na odstrel. „Celkový stav eliminovaných medveďov bude podľa mňa výrazne vyšší ako 350. Nad rámec nich budú stále pribúdať prípady individuálnych hlásení,“ priznal minister.



„Tých 350 je eliminačná kvóta, ktorú definovala štátna ochrana prírody, ale nad to, keď vám niekto nahlási, že behá alebo behal medveď po obci, tak ho, samozrejme, odstrelia, aj ak by bola kvóta naplnená. Individuálne synantropné jedince, ktoré budú vybiehať z lesa, budú starosťou zásahových tímov,“ povedal Pravde Taraba. „Je úplne možné, že popri kvóte zostane dostatočný počet takých jedincov, ktoré budú ďalej robiť problémy a vyskytovať sa v komunitách,“ dodal.

Podľa Baláža tým minister sám pripúšťa, že kvóta a schválený odstrel nemusí ničomu pomôcť. „A ani nepomôže. Ja osobne si myslím, že výsledkom bude viac napadnutých ľudí,“ upozornil odborník. Celá táto akcia je totiž podľa neho vlastne „pohon“ na medvede. Ako pripomína, všetky útoky medveďa na človeka sú obranné útoky. To znamená, že medveď útočí v situácii, keď sa cíti sám ohrozený.

„V takomto pohone môže byť viac vystresovaných a zranených medveďov. Keď sa takýto, možno aj postrelený, medveď stretne s hubárom, tak je väčšie riziko, že ho napadne, ako keby nemal zlú skúsenosť s človekom,“ podotkol. „Myslím si, že to nedopadne dobre. Ak to budú teda realizovať a Európska komisia alebo niekto to nezastaví, tak budeme mať historicky najhoršiu štatistiku,“ dodal Baláž.

Národné parky bez informácií

Pravda zároveň oslovila všetky slovenské národné parky s otázkami, aké sú ich vedomosti o akciách plánovaných ministerstvom životného prostredia a armádou. Národný park Poloniny nás odkázal na hovorcov rezortu, TANAP zasa na ozbrojené sily.

Riaditeľ Správy Pieninského národného parku Vladimír Kĺč však priznal, že všetky informácie, ktoré má, sú len z médií, a na naše otázky preto nedokáže relevantne odpovedať. Podobne je na tom aj Národný park Malá Fatra. „Správa NP Malá Fatra v tejto záležitosti zatiaľ nemá žiadne informácie,“ napísal nám miestny zoológ Martin Hatala.