Danko v Ide o pravdu: Fico je žralok, ale ja sa nedám politicky zožrať. Transakčná daň je 'prúser', vládu však nepoložím

Premiér vie, že pri transakčnej dani sa stal "prúser", ale neprizná to, povedal v relácii Ide o pravdu podpredseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko.

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Andreja Danka v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Robert Fico si je vedomý toho, že zavedenie transakčnej dane bola veľká chyba, tvrdí Danko. Pre mňa bola priorita znížiť DPH na gastrosektor a povedali mi – tu je tvoja hranica, do iného sa nestaraj, vyhlásil. Keď si však vezmem niečo do hlavy, dosiahnem to, dodal.

Návrh, ktorý podal Andrej Danko na májovú schôdzu parlamentu podľa jeho slov nemôže nahnevať ani ministra financií, keďže zo štátnej kasy ukrojí minimum. Viem, že za návrh budú hlasovať aj koaliční poslanci, možno aj všetci, vyhlásil.

Nechcem byť v žiadnej funkcii, povedal Danko v reakcii na opozičných poslancov, ktorí tvrdia, že mu ambíciou zrušiť transakčnú daň ide o miesto v exekutíve. Ak Robert Fico hovorí, že bojujem o politické prežitie, odkázal by som mu, že ak neprežijem ja, neprežije ani Smer. Som presvedčený, že jedného dňa, keď Robert Fico bude na dôchodku, príde môj čas, vyhlásil šéf SNS.

