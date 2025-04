Šport dostane menej a príde aj o už sľúbené peniaze. Huliak namiesto rokovanie so zväzmi išiel do Košíc, kde ho vypískali

Bol to prvé stretnutie s novým vedením ministerstva cestovného ruchu a športu na takejto platforme. „Ja som veľmi rád, že prišli zástupcovia národných športových zväzov, aby mali príležitosť klásť otázky. Veľmi dôležité je, že ten dialóg tu prebieha, že aj ministerstvo malo záujem počuť naše skúsenosti, naše návrhy a tie smerujú k jedinému, aby sme sa obidve strany zhodli v tom, čo je najlepšie pre slovenský šport. Takže to tu zaznelo a teším sa, že tento dialóg bude pokračovať. Pretože to, že sme sa na všetkých otázkach nezhodli, je úplne normálne, prirodzené a takto v živote chodí a aj má byť. Ale to, že budeme spoločne ďalej hľadať riešenia, to je naším aj našim záväzkom, aj povinnosťou,“ uviedol Siekel.

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak mal iné povinnosti, osobne si teda názory zväzov nevypočul. Huliak išiel do Košíc na rozhodujúci siedmy zápas finále extraligy, kde sa mu po skončení stretnutia dostalo vypískania.

„My sme na záver aj formulovali takú požiadavku na stretnutie s pánom ministrom, kde by sme sa chceli sformovať ako pracovná skupina a kde by sme mu predložili naše nejaké konkrétne návrhy, pripomienky alebo možno takú víziu toho, aké kroky pripravuje ministerstvo. Kde by sme vedeli pomôcť a kde by sme vedeli tie veci aj zrýchliť. Lebo uznávam, že za takú krátku dobu nie je možné stihnúť všetko, ale sledujem kroky pána ministra. Stretáva sa aj so zástupcami športovcov, národných športových zväzov, takže predpokladám, že tie prvé informácie už stihol obsiahnuť a bude pripravený na takýto dialóg k tomu, aby sme aj to, čo sme počuli na utorňajšom stretnutí, vedeli implementovať do praxe,“ dodal Siekel.

Veľkou témou sú peniaze. Športové zväzy budú mať menej peňazí, nedostanú už ani tie, s ktorými počítali. Na stretnutí zaznela kritika smerom k tomu, že sa to dozvedeli neskoro. Siekel k tomu povedal: „Áno, aj v športe, ale aj v bežných iných častiach života je veľmi dôležitá predvídateľnosť a pre nás je takisto veľmi dôležité vedieť, čo sa chystá, s čím môžeme počítať. Množstvo národných športových zväzov už do svojich rozpočtov zakomponovalo istú časť tohto príspevku, o ktorej bola vedená dlhodobo diskusia, aj v minulom roku bol uplatnený. Ja prijímam aj stanovisko, že sa budeme rozprávať o tom, na základe akých projektov by boli tieto financie poskytnuté. Preto, lebo ak budeme hovoriť napr. o vzdelávaní športovcov alebo trénerov, budeme hovoriť o príprave olympijských tímov, tak sú to všetko veci, ktoré zase následne vedia národným športovým zväzom ušetriť ich zdroje. Ale jednak je potrebný dialóg a aj musíme vedieť, čo má ministerstvo v pláne a potom odborné útvary ministerstva a naši zástupcovia môžu diskutovať o tom, aby ten kompromis bol aj pre národné športové zväzy a v konečnom dôsledku pre športovcov, ktorých reprezentujú, prijateľný.“

Na stretnutí zaznel prísľub, že sa bude riešiť už aj budúcoročná zimná olympiáda. „Áno, aj materiál na vláde bol schválený a prebiehajú už tento týždeň ďalšie diskusie o tom, aby, aby naša výprava naozaj bola zabezpečená po všetkých stránkach tak, ako je to aj našou povinnosťou, aj koniec koncov dobrým zvykom. Takže o tomto vôbec nepochybujem, ale my už sa pozeráme na ďalšie olympijské hry v Los Angeles, ktoré pre nás sú ako keby za dverami a musíme už dnes hovoriť o tom, čo všetko treba spraviť, aby sme nielen finančne, ale aj akokoľvek ďalej pokryli našu výpravu aj na olympiáde v USA,“ uzavrel Siekel.