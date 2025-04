Minister Šaško požiadal SAV o testovanie vzoriek vakcín proti covidu

Peter Kotlár o zabalených molekulách v tučíku Video

„Budú to všetky vzorky, ako som aj hovoril. Sú tam nejaké technikálie, že to bude musieť byť so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, takže oni ich potrebujú osloviť z pohľadu procesných vecí,“ povedal Šaško. Dodal, že do SAV sa chystá aj osobne.

Čítajte viac Vláda na oslavy porážky fašizmu vyčlenila 700-tisíc eur, Pohroniu sa ušlo 1,6 milióna, súkromnej firme milión. Nová nemocnica je strategická, učitelia si polepšia

Vláda minulý týždeň poverila Šaška, aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum SAV vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Kabinet zároveň ministra poveril, aby do predloženia výsledkov tejto správy zastavil odoberanie ďalších vakcín proti COVID-19.

Čítajte viac Fico: Rešpektujem ústavné právo prezidenta vetovať covidovú amnestiu. Parlament má však právo veto prelomiť