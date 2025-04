Zarobí Saková na novej nemocnici 10 miliónov eur? Opozícia vyzýva ministerku vzdať sa pozemkov

„Vyzývame Denisu Sakovú, aby tieto pozemky urýchlene previedla v prospech štátu za znaleckú hodnotu, akú mali pred ohlásením nemocnice. Je to jediný spôsob, ako sa vysporiadať s konfliktom záujmov,“ odkazuje podpredseda PS Michal Truban odmietajúc tvrdenia vládnych predstaviteľov, že v prípade pozemkov ide len o náhodu.

Aj podľa hnutia Slovensko by mala šéfka rezortu hospodárstva urobiť tejto krok, aby tak preukázala, že jej nejde o biznis. Hnutie poukazuje na to, že kým hodnota pozemkov, ktoré vlastní ministerka s rodinou a nachádzajú sa medzi pozemkami, kde má stáť nová koncová nemocnica, boli doteraz okolo 800 000 eur, aktuálne ich hodnota stúpla na 10,8 milióna eur. Územný plán mesta jej tam pritom umožňuje postaviť administratívne, obchodné či zdravotnícke centrum.

„V žiadnom prípade to nie je náhoda. Štát mohol ukázať na ktorýkoľvek pozemok v okolí obchvatu a pri tej sume by mohol byť do pol roka vyvlastnený,“ skonštatoval líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Za zaujímavé považuje, že kým pri Rázsochách stačil pre nemocnicu pozemok s rozlohou 15 hektárov, v tomto prípade potrebuje 35 hektárov. Pripomenul tiež, že pozemky, ktoré štát v minulosti pre plánovanú koncovú nemocnicu na Rázsochách vyvlastnil, bude musieť vrátiť za ich reálnu hodnotu, čo predstavuje „škodu“ pre štát za niekoľko desiatok miliónov eur.

Exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko Marek Krajčí zopakoval, že vybranú lokalitu vo Vajnoroch nepovažuje za vhodnú. Argumentuje vysokou hladinou spodných vôd či leteckým koridorom, problémom je aj dopravná dostupnosť. Za obrovský problém považuje zdravotnícky personál, ktorý si nemocnica takéto rozsahu bude vyžadovať. Ak by sa tam presunuli lekári z univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici, situáciu by to jednak nevyriešilo a ľudia by tým zároveň prišli o nemocnicu v centre mesta. Nemocnicu na Antolskej ulici podľa neho treba, možno sa „vykuchá“ univerzitná nemocnica v Ružinove a stane sa z nej „len“ regionálna.

Poslanec NR SR Roman Mikulec (hnutie Slovensko, KÚ, Za ľudí) zároveň poukázal na to, že na pozemkoch, na ktorých má stáť štátna nemocnica a patria ministerstvu obrany, sa nachádza centrum excelentnosti zaradené v štruktúrach NATO, kde sa školia vojaci. Rovnako je tam areál ministerstva vnútra, konkrétne cudzineckej polície. Tieto objekty sa budú musieť podľa neho zbúrať a premiestniť.

Nová Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa má postaviť v Bratislave, bude strategickou investíciou. Celkové plánované investičné náklady odhadujú na úrovni 1,27 miliardy eur bez DPH. Rozhodla o tom vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Malej Lehote v okrese Žarnovica.