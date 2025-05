Ficov poradca Kaliňák bol na ruskej ambasáde, odišiel zadným vchodom. Dôvod návštevy ozrejmil

Podľa medializovaných informácií veľvyslanectvo opúšťal zadným vchodom určeným pre zamestnancov, čo nie je štandardné. Dokazujú to aj zábery z Google Street View a porovnanie so zhotovenými fotografiami.

Po pár hodinách od zverejnenia záberov sa k celej veci vyjadril aj sám Kaliňák, keď uviedol že si bol „na základe pozvania vybaviť na konzulárnom oddelení víza“. Tvrdí tiež, že počas návštevy ambasády „došiel do kontaktu AŽ s jedným úradníkom“.

K návšteve Kaliňáka sa vyjadrila aj iniciatíva Mier Ukrajine, ktorá už niekoľko mesiacov organizuje protivládne protesty na Slovensku. „V ružovom tričku sa potajomky zakrádal služobným vchodom. Bol vybavovať chlebíčky a bookovať vhodnú vaňu pre svojho šéfa, ktorý sa o týždeň chystá za vojnovým zločincom Putinom? Alebo bol konzultovať ruský zákon proti mimovládkam, ktorý vraj nie je ruský?,“ napísali aktivisti na svojom facebooku.

Kaliňák na tieto slová zareagoval tvrdením, že iniciatíva „dnes opäť potvrdila, že sú len hlupáci plní nenávisti a ich pracovnou metódou je klamstvo. Z ich dnešného obvinenia nesedí ani jedno slovo.

„Na zvyšok konšpirácií, ktoré dokázali vyprodukovať tieto choré hlavy, nemá zmysel reagovať, ale už sa teším, čo napíšu, keď ma nabudúce “pristihnú”, ako si potajomky pochutnávam na ruskej zmrzline… To ešte len bude megaškandál a dôvod na ďalší protest!,“ uviedol europoslanec.

Na Kaliňákovu návštevu zareagoval aj exminister a podpredseda PS Ivan Korčok. Podľa neho stretnutie Ficovho poradcu „s predstaviteľmi veľvyslanectva Ruskej federácie predstavuje nespochybniteľné bezpečnostné riziko pre Slovensko. Je to absolútne nepredstaviteľné v ktorejkoľvek inej krajine EÚ a NATO“.

Podľa Korčoka by Erik Kaliňák mal byť okamžite odvolaný, „keďže takýmto konaním nielenže kompromituje Úrad predsedu vlády a samotného premiéra, ale aktívne ničí naše vzťahy s kľúčovými spojencami v EÚ a NATO a zrádza slovenské záujmy“.

Korčok pridal aj porovnania z inej perspektívy. „Len si predstavte, čo by sa hovorilo, keby ma niekto odfotil, ako potajme vychádzam zadným vchodom z americkej ambasády. To by bolo rečí o agentoch a vlastizradcoch,“ uviedol.

Erik Kaliňák sa tak zrejme chystá s premiérom Ficom do Moskvy na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Šéf vlády už skôr avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. Opozícia ho za to kritizuje a vyzýva, aby cestu zrušil.

Šéf opozičnej SaS Branislav Gröhling vyzval premiéra, aby „okamžite vysvetlil, čo robil Kaliňák na ruskej ambasáde. Ak to neurobí, nech sa nediví, že ho všetci označujú za Putinovho agenta“.

„Zo Slovenska robí vyvrheľa EÚ, papagájuje Putinovu propagandu a ako jediný ide do Moskvy robiť divadlo 9. mája. Spolu s ním tam budú len diktátori a autokrati,“ dodal šéf liberálov.