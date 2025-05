Božik: Samosprávy sú oholené na kosť. A šetriť na zamestnancoch? Vysvetlím vám to na jednom príklade

Ako uviedol, nemyslí si, že samosprávy dokážu šetriť na zamestnancoch. Podľa jeho slov nie je pravdou, že by Slovensko malo 500-tisíc štátnych úradníkov. Upozornil, že v štátnej správe pracuje 38-tisíc ľudí, vo verejnej správe približne 480-tisíc ľudí. Podotkol, že ide síce o obrovské číslo, no upozornil, že z tohto počtu je 170-tisíc zamestnancov v školstve, a teda v materských, základných, stredných školách a univerzitách. Ďalšou početnou skupinou sú zamestnanci v zdravotníctve či domovoch sociálnych služieb a významne číslo tvoria napríklad aj príslušníci Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže či Ozbrojených síl SR.

Božik zdôraznil, že samospráva zabezpečuje 70 percent činností, ktoré človek potrebuje od narodenia až po smrť. To, či je počet zamestnancov vysoký a dal by sa znížiť, vysvetlil na príklade mesta Partizánske, ktorého je primátorom. „Zoberte si, že máte 21-tisícové mesto, ako napríklad Partizánske. Je tu jeden primátor, jeden viceprimátor a jeden prednosta. Potom máme maximálne 70 úradníkov, ktorí musia vykonávať 4 300 kompetencií. Časť týchto úradníkov pritom nepracuje len pre 21-tisícové mesto, ale pre 45-tisícový okres, pretože máme spoločný stavebný či školský úrad,“ priblížil Božik. Podľa predsedu ZMOS pri takomto objeme kompetencií nie je 70 úradníkov veľa. Súčasne upozornil, že aj digitalizácia priniesla potrebu väčšieho množstva pracovníkov. „Samospráva má ďaleko viac kompetencií ako ktorýkoľvek iný štátny úrad,“ doplnil primátor mesta Partizánske.

Božik pripomenul, že v roku 2022 bolo prijaté rozhodnutie, ktoré radikálnym spôsobom načrelo do financií samosprávy. „Vtedajšia vláda si dala záväzok, že chce pomáhať rodinám. To nikto nespochybňuje, že je dobré pomáhať rodinám,“ uviedol predseda ZMOS s tým, že na druhej strane bonusy, ktoré boli prospešné pre rodiny, boli obrovskou záťažou pre samosprávy. Samosprávy podľa slov Božika prišli o viac ako trištvrte miliardy eur, čo bolo po tlaku ZMOS a čiastočne aj Únie miest Slovenska sčasti kompenzované. „Dali nám na dva roky čiastočný výnos z dane z príjmov právnických osôb. V roku 2023 to bolo 228 miliónov v roku 2024 to bolo 236 miliónov eur. Došlo teda k čiastočnej kompenzácii, ale ak si zoberiete jednoduchú matematiku, tak pre roky 2023 a 2024 to bol výpadok viac ako pol miliardy eur,“ dodal Božik a upozornil, že tento rok odhadujú výpadok vyše 300 miliónov eur. Samosprávam tak chýba zhruba 1,3 miliardy eur. „Nie je sa čo čudovať, že sa samosprávy momentálne nachádzajú v najťažšej situácii od vzniku samostatnej SR,“ uzavrel Božik.