Raz ten Rus odíde, hovoril minister. Väčšina Slovákov však tvrdí, že treba krajinu pred inváziou brániť. Koľkí by vzali zbraň do ruky?

„V roku 1968 sme mali inváziu západného okruhu Sovietskych vojsk. Keby naši rodičia začali viesť vojnu proti tejto invázii a bolo by evidentné, že ju prehráme, viacerí z nás by tu určite neboli,“ povedal Kaliňák 24. februára počas stretnutia s poľským kolegom Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom vo Varšave.

„Mali sme 20 rokov neslobody. Nestratili sme svoju identitu. Nakoniec, ako platí, raz ten Rus odíde. A to platí vždy,“ dodal v deň tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu minister Kaliňák.

Bránili by ste Slovensko aktívne, so zbraňou v ruke, keby nás napadlo Rusko alebo iný agresor? Áno Nie, ale treba sa postaviť na odpor a bojovať Nie, mali by sme hneď kapitulovať Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie, mali by sme hneď kapitulovať 33,3% Áno 32,9% Nie, ale treba sa postaviť na odpor a bojovať 21,1% Neviem 12,7%

Ministri rokovali o užšej spolupráci v obrannom priemysle. Rozhovory sa týkali aj výroby munície či bojovej techniky. Obaja vyzdvihli hrdinstvo ukrajinských vojakov, odsúdili porušenie medzinárodného práva a zdôraznili potrebu spravodlivého mieru, ktorý zachová suverénnu a slobodnú Ukrajinu. „Neexistuje právo silnejšieho,“ povedal v tejto súvislosti Kaliňák. Rozdiely pri niektorých otázkach týkajúcich sa agresie podľa neho vyplývajú z rozdielnej historickej skúsenosti. „História Poľska so Sovietskym zväzom je oveľa dramatickejšia,“ dodal Kaliňák.

Späť ale k aktuálnemu prieskumu, ktorý pre portál 360tka spravil Focus. Otázka znela jasne: „Ak by Slovensko bolo napadnuté Ruskom, čo by ste urobili?“ Sedmina opýtaných, konkrétne 14, % povedalo, že by Slovensko aktívne bránila so zbraňou v ruke. 58 % respondentov by bojovať nešlo, ale tvrdí, že vlasť brániť treba. 13 % opýtaných tvrdí, že by sme Rusom nemali klásť žiadny odpor a 15 % ľudí nemá na to názor.

Podobný prieskum vyšiel aj pár mesiacov po rozpútaní vojny na Ukrajine vo februári 2022. Vtedy dokonca ešte menej, len 13 % Slovákov povedalo, že by v prípade vojenského napadnutia krajiny zobralo zbraň do ruky a išlo by bojovať. Tretina by jednoducho z krajiny odišla. Takmer polovica by zostala na Slovensku, ale nebojovala by. No a sedem percent ľudí nevie, čo by urobili.

K zaujímavej situácii prišlo v roku 2023, keď sa šíril hoax rozdúchavaný dezifnoscénou, že vtedajší minister obrany Jaroslav Naď chystá mobilizáciu do armády. Potenciálni branci vtedy hromadne podpisovali vyhlásenie, že v prípady vojny zbraň do ruky nezoberú. Dovedna armáda dostala až 50-tisíc takýchto vyhlásení.

Neskôr vyšlo najavo, že medzi nimi bol aj súčasný poslanec Smeru a predseda predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück, ktorý sa „preslávil“ útokom na Igora Matoviča.