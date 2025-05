Matovič rastie. Jeho hnutie je v opozícii už druhé najsilnejšie a dobieha Hlas. Čo je príčinou?

Hnutie Slovensko expremiéra Igora Matoviča sa podľa posledných prieskumov stáva druhým najsilnejším opozičným subjektom. Predbieha ho len Progresívne Slovensko, ktoré zároveň v preferenciách vedie aj pred Smerom. Matovičovci by mali pritom ešte pred pár mesiacmi problém vôbec sa dostať do parlamentu. Ich nezanedbateľný rast podľa odborníkov reflektuje aktívnu prácu šéfa hnutia, no zároveň práve jeho osoba je akousi dvojsečnou zbraňou hnutia. Tak či onak môže poriadne zamiešať karty a kým zvyšok opozície so Slovenskom zatiaľ nechce spolupracovať, musí minimálne zbystriť.

Na konci apríla si televízia JOJ 24 objednala u agentúry AKO prieskum, ktorý dostal do parlamentu PS (22,5 %), Smer (20,5 %), Hlas (12 %), hnutie Slovensko (8,7 %), KDH (7,3 %), SaS (7,1 %) a Republiku (7 %). Nevmestili sa Demokrati (4,2 %) ani koaličná SNS (4,1 %). Štyri percentá získala ešte Maďarská aliancia, ostatné strany mali menej ako dve percentá.

Napriek tesnému boju dvoch preferenčných favoritov zaujalo práve hnutie Slovensko. To totiž, ako pripomína sociológ agentúry Ipsos Roman Pudmarčík, malo ešte podľa prieskumu na prelome októbra a novembra 2024 len 3,6 percenta. Odvtedy svoje preferencie viac než zdvojnásobilo a naďalej rastie. Skrýva sa za tým viacero faktorov.

„Prvým môže byť, že Igor Matovič sa snaží replikovať virálne video, ktoré viedlo k jeho úspechu v parlamentných voľbách 2020. Príkladom môžu byť návštevy vietnamského hotela, v ktorom sa pohyboval Robert Fico (Smer), alebo video z okolia chorvátskej vily, ktorú niektoré médiá a politické osobnosti prepájali s koaličnými politikmi,“ vymenoval odborník.

Zároveň už od vlády vtedajšieho OĽaNO prešlo dosť času na to, aby ľudia začali zabúdať na jej nepopulárne rozhodnutia, myslí si Pudmarčík. „V neposlednom rade je nutné spomenúť, že Igor Matovič je často vnímaný ako politik vhodný do opozície, preto môže byť pre časť ľudí vo svojom súčasnom opozičnom pôsobení opäť prijateľnejší,“ dodal.

Riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích uvádza, že úspech hnutia Slovensko stojí a padá na emóciách. Tie podľa neho dokáže Matovič svojou komunikáciou a témami komunikovať najpriamejšie. „Práca jeho kolegov je dostatočne viditeľná, on si však dokáže získať najviac mediálneho priestoru,“ skonštatoval pre Pravdu.

Voliči hľadajú bojovníka

Pri pohľade na súčasnú politickú situáciu však podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied vzniká ďalší priestor pre rast preferencií hnutia Slovensko. To totiž stojí presne na opačnom póle súčasnej vlády a jeho prístup k politike sa môže niektorým voličom zdať ako vhodná odpoveď na mnohé zo súčasných koaličných krokov.

„Myslím si, že (rast hnutia, pozn. red.) čiastočne súvisí s radikalizáciou vládnej koalície. Sú to spojené nádoby. Matovič predstavuje až deštruktívnu zložku opozície, to môže časť voličov vnímať ako adekvátnu odpoveď na aktivity časti koalície. Navyše, opozícia sa ukazuje ako programovo aj organizačne slabá,“ podotkol Marušiak. Zároveň však súhlasí s Pudmarčíkom v tom, že preferenčný úspech hnutia Slovensko súvisí aj s aktivitou jeho členov a nakrúcaním videí o členoch vlády či im blízkych osobách.

Podľa sociológa a riaditeľa agentúry Focus Martina Slosiarika však netreba zabúdať na ďalší dôležitý faktor, a to je samotný Igor Matovič. Ako uviedol pre Pravdu, šéf hnutia je síce výrazne polarizujúci, no zároveň má schopnosť mobilizovať voličov. „Najmä tých, ktorí hľadajú bojovníka proti systému alebo predstaviteľom súčasnej vládnej politiky. Jeho spôsob robenia politiky, ktorý je priamočiary, ostrý a konfrontačný, zjavne rezonuje s časťou verejnosti, najmä medzi voličmi nespokojných, protestných až antisystémových nálad,“ podotkol.

Pudmarčík z agentúry Ipsos si myslí, že osoba Matoviča je pre hnutie Slovensko dvojsečnou zbraňou. Voličské jadro hnutia tvoria ľudia s vysokou dôverou voči jeho lídrovi, a podľa posledných meraní táto skupina dosahuje 3,9 percenta. A teda je vysoko pravdepodobné, že v súčasnosti by hnutie minimálne prešlo bránami parlamentu.

„Naopak, čo limituje ďalší potenciálny rast preferencií tohto hnutia, je vysoká nedôvera k Igorovi Matovičovi, ktorú aktuálne vyjadrujú približne tri štvrtiny slovenskej populácie,“ pripomenul sociológ Pudmarčík.

Ale Matovičov subjekt už nie je „one-man show“ ako kedysi, hovorí Slosiarik. Podľa neho totiž voličom začínajú čoraz viac imponovať aj ďalší predstavitelia hnutia praktizujúci podobný typ politiky ako ich šéf. Napríklad Július Jakab či Michal Šipoš. „A preto si myslím, že i keď je politika výrazne personalizovaná a vnímaná cez lídrov, tak v hnutí Slovensko to dnes nie je už len o Matovičovi a jeho verejných vystúpeniach,“ uviedol odborník.

„To, čo dnes hrá Matovičovi do karát, je, že jeho hlavný politický nepriateľ je Smer a politici Smeru, voči ktorým sa vedia lepšie vymedziť politici s tvrdším postojom a slovníkom, a Matovič je v tomto autentický,“ dodal Slosiarik.

S tým celkom nesúhlasí politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč, podľa ktorého „Igora Matoviča zaujíma iba Igor Matovič“. „Ostatní aktéri ,cirkusu Matovič‘ sa ho snažia len kopírovať. Neúspešne. To platí aj o tých, ktorí v určitom období odišli z jeho hnutia,“ dodal.

Myslí si, že rast je spôsobený „agresívnou politikou konfliktu“, čo voličom hnutia Slovensko chýba pri ostatných opozičných stranách. „Slovenský volič je nevyspytateľný. Zdá sa, že rýchlo a rád zabúda a súčasne verí hlasu a vábeniu populistov. Nie náhodou u nás voľby dosiaľ vyhrali len Mečiar, Fico a Matovič,“ pripomenul Lenč.

Miešanie karát

Ak chce jedna z dvoch najsilnejších politických strán, Progresívne Slovensko, po najbližších voľbách vládnuť, bude mať za úlohu opozíciu zjednotiť a do koalície sa budú musieť zapojiť liberáli aj konzervatívci. Už teraz predstavitelia PS, SaS či Demokratov viackrát deklarovali, že spoluprácu s Matovičom si predstaviť nevedia. A aj KDH ako svojich partnerov spomína najmä PS a SaS.

Politológ Marušiak si myslí, že práve rast hnutia Slovensko môže byť sčasti spojený aj s odmietavým postojom zvyšku opozície, no tá má na to svoje dôvody. „Spolupráca s Matovičom by pre opozíciu bola ešte väčším rizikom ako nespolupráca, práve s ohľadom na jeho deštruktívny potenciál,“ upozorňuje.

Podľa Slosiarika hrá odmietanie spolupráce s niekdajším premiérom rolu dvojakým spôsobom. „Na jednej strane posilňuje Matovičovu pozíciu outsidera, čo mu môže pomôcť u protestne ladených voličov, ale na druhej strane predstavuje reálnu prekážku pre budúcu koalíciu a tým aj možnosť zmeny vládnej garnitúry, čo môže časť voličov od voľby hnutia odrádzať,“ podotýka.

V súčasnosti sa podľa vyjadrení predstaviteľov PS zdá, že vsádzajú na volebný úspech mimoparlamentných Demokratov a vedia si predstaviť skôr spoluprácu s Jaroslavom Naďom než Matovičom. No ako upozorňuje Slosiarik, ak sa hnutie Slovensko dostane k dvojciferným číslam, na zostavenie koalície nepostačia ani Demokrati. „To pravdepodobne prinúti ostatné opozičné strany na zmenu rétoriky,“ doplnil.

A aj Marušiak priznáva, že hnutie môže rásť aj ďalej, hoci nepredpokladá, že by sa mu podarilo zopakovať úspech z roku 2020, keď voľby s prehľadom a takmer 7-percentným náskokom vyhralo.

„Je tragédiou opozície, že v prípade zostavenia vlády by bola odkázaná na podporu Matovičovho zoskupenia, pretože táto strana zlikvidovala aj vládu, v ktorej sama pôsobila. Nechcem si predstaviť, čo by robila vo vláde, v ktorej by nehrala prvé husle. Teda zapojenie Matoviča do akejkoľvek vlády by znamenalo, že v ďalších voľbách Smer pokojne získa aj ústavnú väčšinu,“ myslí si Marušiak.

Lenč však pripomína, že ak sa riadime prieskumami, tak opozícii nič iné ako spolupráca s Matovičom alebo Hlasom neostane. „Ak sa nestane zázrak, bude potenciálna vláda dnešnej opozície iba opakovaním zúfalstva predchádzajúcich vlád s Igorom Matovičovom,“ dodal.

Podľa sociológa Hřícha je však nateraz predčasné polemizovať o tom, aký výrazný výsledok hnutie Slovensko v najbližších voľbách dosiahne. „Elektorát opozície je už dosť fragmentovaný a výraznejší tok medzi stranami by spôsobila asi iba nejaká veľmi závažná chyba niektorej z nich,“ uzavrel.